Leletek

40 perce

Kora vaskori halomsírmező nyomában - Egy aknagránát is előkerült - fotók

Címkék#Szombathely#Aknagránát#vaskori halomsírmező#Savaria Múzeum

Vaol.hu

Előző hét szombatján, miközben Szombathely városa Savaria képébe öltözve a karnevál hangulatában égett, önkéntesek lelkes csapatával egy kora vaskori halomsírmező "vallatásába" kezdtünk - olvasható a Savaria Múzeum Régészeti Osztály közösségi oldalán. 

aknagránát
Egy aknagránát is napvilágra került önkéntesek ásói nyomán.
Forrás: Savaria Múzeum Régészeti Osztály

A lelőhelyhez megérkezvén közösen emlékeztek meg a majdnem pontosan egy évvel korábban, tragikus hirtelenséggel, fiatalon elhunyt egyik leglelkesebb önkéntesről, Horváth Norbertről, és a kutatást az ő emlékének ajánlották.

A beszámolóban kiemelték, ugyan a terület szűk marokkal mérte a régészeti korú leletanyagot, más jellegű izgalomban nem volt hiány, mivel a II. világháborús repeszdarabok mellett éles lőszerek is fel-felbukkantak, illetve egy aknagránát is napvilágra került önkéntesek ásói nyomán. Így a kutatáson a rendőrség is tiszteletét tette.

A vendég Szabó Gábor, az ELTE BTK Régészettudományi Intézet Őskori és Élő-Ázsiai Régészeti Tanszékének vezetője volt.

Egy kora vaskori halomsírmező nyomában

Fotók: Savaria Múzeum Régészeti Osztály

 

