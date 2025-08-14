Furcsa, ami az albérletpiacon zajlik - árakat is hoztunk

A felvételi ponthatárok kihirdetése hagyományosan az albérletpiac főszezonjának kezdete. A kínálat bővült is: a kiadó lakások száma a ponthatárhirdetés előtti 16,5 ezerről 17,9 ezer fölé emelkedett. Az érdeklődők száma azonban elmaradt a várttól. Budapesten a ponthatárhirdetés utáni héten mindössze 4, a sok esetben egyetemvárosként is funkcionáló vármegyeszékhelyeken 20 százalékos volt a növekedés.

Főszezon ide vagy oda, alig változtak az árak az albérletpiacon

Fotó: MW

A szerényebb érdeklődés az árakra is rányomta bélyegét.

A KSH – ingatlan.com lakbérindex júliusi adatai szerint országosan 1,4, Budapesten pedig 1,3 százalékos volt a havi áremelkedés. Ez jóval visszafogottabb tempó a korábbi évek júliusaira jellemző 1,8-1,9 százalékos növekedéshez képest.

Érdekes módon a ponthatárhirdetés előtti időszakhoz képest a bérleti díjak nemhogy emelkedtek volna, de volt, ahol augusztus első hetében minimálisan csökkentek is. Ez részben annak köszönhető, hogy a bővülő albérletkínálat és az első lakásvásárlási hullám versenyhelyzetre készteti a bérbeadókat is. A legfőbb kérdés, hogy a jelenlegi trendek tartósak maradhatnak-e – nyilatkozta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: Az albérletpiacra is komoly hatással lehet az Otthon Start Program, sokak számára a hitelből történő lakásvásárlás komoly alternatívát jelenthet a bérléssel szemben.