Furcsa, ami az albérletpiacon zajlik - árakat is hoztunk

#bérleti díj#augusztusban#Otthon Start Program#ponthatárhirdetés#Budapest#albérletpiac#árak

A kínálat bővült, de a bérleti díjak lényegében nem változtak. Nem várt folyamatok figyelhetőek meg az albérletpiacon - mutat rá elemzésében az ingatlan.com.

A felvételi ponthatárok kihirdetése hagyományosan az albérletpiac főszezonjának kezdete. A kínálat bővült is: a kiadó lakások száma a ponthatárhirdetés előtti 16,5 ezerről 17,9 ezer fölé emelkedett. Az érdeklődők száma azonban elmaradt a várttól. Budapesten a ponthatárhirdetés utáni héten mindössze 4, a sok esetben egyetemvárosként is funkcionáló vármegyeszékhelyeken 20 százalékos volt a növekedés.  

Főszezon ide vagy oda, alig változtak az árak az albérletpiacon
Fotó: MW

A szerényebb érdeklődés az árakra is rányomta bélyegét. 

A KSH – ingatlan.com lakbérindex júliusi adatai szerint országosan 1,4, Budapesten pedig 1,3 százalékos volt a havi áremelkedés. Ez jóval visszafogottabb tempó a korábbi évek júliusaira jellemző 1,8-1,9 százalékos növekedéshez képest. 

Érdekes módon a ponthatárhirdetés előtti időszakhoz képest a bérleti díjak nemhogy emelkedtek volna, de volt, ahol augusztus első hetében minimálisan csökkentek is. Ez részben annak köszönhető, hogy a bővülő albérletkínálat és az első lakásvásárlási hullám versenyhelyzetre készteti a bérbeadókat is. A legfőbb kérdés, hogy a jelenlegi trendek tartósak maradhatnak-e – nyilatkozta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: Az albérletpiacra is komoly hatással lehet az Otthon Start Program,  sokak számára a hitelből történő lakásvásárlás komoly alternatívát jelenthet a bérléssel szemben. 

Az ingatlan.com statisztikája szerint átlagosan 140 ezer forint a havi bérleti díj  - épp ugyanannyi, minden tavaly augusztusban és a ponthatárok kihirdetése után. Körülnéztünk az online hirdetések között, mit találunk ehhez képest. 

Albérlet Szombathelyen: mutatjuk a kínálatot

Az ingtalan.com oldalon 61 kiadó szombathelyi lakást találtunk. A legdrágább egy ötszobás nagypolgári lakás a belvárosban, ezért 500 ezer forintot kérnek havonta. Több lakást 200-300 ezezért adnának ki, de az átlagnak tekinthető 140 ezres áron is több másfél-két szobás bérbe vehető lakást találhatunk. A legolcsóbb egy tetőtéri kétágyas szoba – havi 50 ezer forintért. 

Az ingatlanbazar.hu oldalon a legdrágább kiadásra kínált ingatlanért 350 ezer forintot kérnek - csérébe egy 107 négyzetméteres családi ház jár. A legolcsóbb kiadó lakás itt egy 55 nm-es, kettő szobás tégla építésű ingatlan a Derkovits városrészén. Szeptembertől havi 160 ezer forintért lakhatunk benne. 

 

 

 

 

