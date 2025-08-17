augusztus 17., vasárnap

Alkotótábor

Elkezdődött az 53. Nemzetközi Gyermek Alkotótábor Szentgotthárdon

Címkék#nemzetközi gyermek#alkotótábor#Vendvidék

Már 53. alkalommal rendezik meg Szentgotthárdon az összművészeti tábort a Magyarországi Szlovének Szövetsége szervezésében. Az alkotótábort színesíti 5 szlovén, 5 osztrák, 4 olasz és 3 rába-vidéki szlovén fiatal művész is.

Kóbor Szonja

2025. augusztus 17. és 22. között kerül újra megrendezésre  az 53. Nemzetközi Gyermek Alkotótábor Szentgotthárdon, a Szlovén Kulturális és Információs Központban, melynek helyszíne minden évben más országban (Ausztria, Olaszország, Szlovénia, Magyarország) van. A négy nemzet fiataljai, akiket összeköt a közös nyelv, a szlovén, közösen délelőttönként vesznek részt két párhuzamos alkotófolyamatokban. Štefan Zelko szlovén szobrász mentorálásában a fazekasság és agyagformázás terén alkothatnak a fiatalok, a festészet és egyéb képzőművészeti foglalkozások pedig Tina Rajner vezetésével zajlanak. 

Utoljára 2019-ben volt Szentgotthárdon az alkotótábor.
Utoljára 2019-ben volt Szentgotthárdon az alkotótábor. 
Forrás: zveza.hu

Vegyes programok az alkotótáborban

Délutánonként a 17 általános iskolás fel fogja fedezni a Vendvidéket, hétfőn a hármashatárkőhöz, kedden a Pável Ágoston Múzeumba látogatnak majd el, ahol műhelymunkán is részt vesznek majd. A szerdai ünnepre a szervezők tapasztalatszerzésként megmutatják a külhoni fiataloknak, hogyan ünneplik a magyarok az államalapításukat. A csütörtöki fürdőzés után pedig pénteken összeállítják a kiállítási anyagukat a záró programra. 

A záró program 2025. augusztus 22-én 13:00 órakor kerül megrendezésre, ahova szeretettel várnak mind szülőket, mind alkotókat, mind érdeklődőket! 

