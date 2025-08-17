Elkezdődött az 53. Nemzetközi Gyermek Alkotótábor Szentgotthárdon

2025. augusztus 17. és 22. között kerül újra megrendezésre az 53. Nemzetközi Gyermek Alkotótábor Szentgotthárdon, a Szlovén Kulturális és Információs Központban, melynek helyszíne minden évben más országban (Ausztria, Olaszország, Szlovénia, Magyarország) van. A négy nemzet fiataljai, akiket összeköt a közös nyelv, a szlovén, közösen délelőttönként vesznek részt két párhuzamos alkotófolyamatokban. Štefan Zelko szlovén szobrász mentorálásában a fazekasság és agyagformázás terén alkothatnak a fiatalok, a festészet és egyéb képzőművészeti foglalkozások pedig Tina Rajner vezetésével zajlanak.

Utoljára 2019-ben volt Szentgotthárdon az alkotótábor.

Forrás: zveza.hu

Vegyes programok az alkotótáborban

Délutánonként a 17 általános iskolás fel fogja fedezni a Vendvidéket, hétfőn a hármashatárkőhöz, kedden a Pável Ágoston Múzeumba látogatnak majd el, ahol műhelymunkán is részt vesznek majd. A szerdai ünnepre a szervezők tapasztalatszerzésként megmutatják a külhoni fiataloknak, hogyan ünneplik a magyarok az államalapításukat. A csütörtöki fürdőzés után pedig pénteken összeállítják a kiállítási anyagukat a záró programra.

A záró program 2025. augusztus 22-én 13:00 órakor kerül megrendezésre, ahova szeretettel várnak mind szülőket, mind alkotókat, mind érdeklődőket!