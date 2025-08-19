Gyorsforgalmi utak, rendőrségi, iskolai és fürdőfejlesztések - Vasi projektek az állami keretprogramban

A kormány nyilvánosságra hozta új, 2035-ig szóló állami építési beruházási programját - szúrta ki a Portfolio. A portál arról írt szombati cikkében: a rendelettervezet újdonsága nem magukban a projektekben van – ezek többsége már korábban is ismert volt, szerepelt fejlesztési stratégiákban vagy előkészítés alatt állt –, hanem abban, hogy most először egy egységes, ágazati bontású és 2035-ig előretekintő állami beruházási keretprogramba rendezték őket. Ez azt jelenti, hogy a kormány nem csak éves szinten, hanem egy több mint évtizedes horizonton rögzíti, mely állami beruházások számítanak prioritásnak, és ezekhez rendeli a költségvetési előirányzatokat. A Lázár János vezette tárca által mellékelt beruházási terv alapján a kormány által előirányzott állami fejlesztések összértéke meghaladja a 9 500 milliárd forintot - mutatott rá a lap.

Állami beruházások tervezete: vasi gyorsforgalmi utak fejlesztése is szerepel az Építési és Közlekedési Minisztérium által közzétett keretprogramban

Fotó: VN-archív

Átfogó keretprogram a 2035 végéig tervezett állami beruházásokról

Megkeresésünkre Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára továbbította a minisztérium sajtóközleményét.

A Kormány döntése alapján társadalmi egyeztetésre bocsájtjuk az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény alapján a 2035. december 31. napjáig szóló beruházási keretprogramot.

Ezáltal bárki megismerheti, hogy a következő évtizedben milyen állami fejlesztésekre nyílik lehetőség

- tudtuk meg az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményéből. Hozzátették azt is: "a keretprogram – a vonatkozó Kormányhatározatban foglalt kiegészítésekkel – a kormányzati szektor tervezett beruházásait összesíti, szaktárcák szerinti bontásban, az adatszolgáltatásuk alapján".

Fontos kiemelni azonban, hogy a végleges projektlista az ott felsorolt beruházások vonatkozásában nem kötelezettséget állapít meg, hanem lehetőséget teremt. Ez azonban azt is jelenti, hogy az elkövetkezendő időszakban kizárólag azon projektek megvalósítására van lehetőség – a költségvetési helyzet és a beruházási szükséglet mérlegelése nyomán – amelyek a listában szerepelnek.

Azt is megtudtuk az ÉKM közleményéből: a listát évente felülvizsgálja a miniszter. "Ez hozzájárul ahhoz, hogy időről-időre megtörténhessen a beruházási törekvések korrekciójára, optimalizálása és az ágazati hangsúlyok változtatása a gazdasági lehetőségek tükrében" - írták.