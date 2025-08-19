augusztus 19., kedd

2 órája

Gyorsforgalmi utak, rendőrségi, iskolai és fürdőfejlesztések - Vasi projektek az állami keretprogramban

Címkék#Építési és Közlekedési Minisztérium#m87#Vas vármegyében#keretprogramban#iparterület#idősellátás#rendőrkapitányság#M86-os főút#gyorsforgalmi út#rendelettervezet

Az Építési és Közlekedési Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely részletesen felsorolja a következő években tervezett projekteket - szúrta ki a Portfolio a hétvégén. Vasi szemmel mi is átnéztük a dokumentumot: gyorsforgalmi és elkerülő utak építését, közmű- és intézményi beruházásokat, fürdőfejlesztéseket is találtunk a tervezett, állami beruházásokat összegző keretprogramban.

Tömböly Ágnes

A kormány nyilvánosságra hozta új, 2035-ig szóló állami építési beruházási programját - szúrta ki a Portfolio. A portál arról írt szombati cikkében: a rendelettervezet újdonsága nem magukban a projektekben van – ezek többsége már korábban is ismert volt, szerepelt fejlesztési stratégiákban vagy előkészítés alatt állt –, hanem abban, hogy most először egy egységes, ágazati bontású és 2035-ig előretekintő állami beruházási keretprogramba rendezték őket. Ez azt jelenti, hogy a kormány nem csak éves szinten, hanem egy több mint évtizedes horizonton rögzíti, mely állami beruházások számítanak prioritásnak, és ezekhez rendeli a költségvetési előirányzatokat. A Lázár János vezette tárca által mellékelt beruházási terv alapján a kormány által előirányzott állami fejlesztések összértéke meghaladja a 9 500 milliárd forintot - mutatott rá a lap. 

állami beruházások
Állami beruházások tervezete: vasi gyorsforgalmi utak fejlesztése is szerepel az Építési és Közlekedési Minisztérium által közzétett keretprogramban  
Fotó: VN-archív

Átfogó keretprogram a 2035 végéig tervezett állami beruházásokról

Megkeresésünkre Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára továbbította a minisztérium sajtóközleményét. 
A Kormány döntése alapján társadalmi egyeztetésre bocsájtjuk az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény alapján a 2035. december 31. napjáig szóló beruházási keretprogramot. 

Ezáltal bárki megismerheti, hogy a következő évtizedben milyen állami fejlesztésekre nyílik lehetőség 

- tudtuk meg az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményéből. Hozzátették azt is: "a keretprogram – a vonatkozó Kormányhatározatban foglalt kiegészítésekkel – a kormányzati szektor tervezett beruházásait összesíti, szaktárcák szerinti bontásban, az adatszolgáltatásuk alapján".

Fontos kiemelni azonban, hogy a végleges projektlista az ott felsorolt beruházások vonatkozásában nem kötelezettséget állapít meg, hanem lehetőséget teremt. Ez azonban azt is jelenti, hogy az elkövetkezendő időszakban kizárólag azon projektek megvalósítására van lehetőség – a költségvetési helyzet és a beruházási szükséglet mérlegelése nyomán – amelyek a listában szerepelnek. 

Azt is megtudtuk az ÉKM  közleményéből: a listát évente felülvizsgálja a miniszter. "Ez hozzájárul ahhoz, hogy időről-időre megtörténhessen a beruházási törekvések korrekciójára, optimalizálása és az ágazati hangsúlyok változtatása a gazdasági lehetőségek tükrében" - írták.

Megnéztük vasi szemmel a keretprogramot

A keretprogramban feltüntetett, Vas vármegyében tervezett állami építési beruházások közül kétségtelenül a legnagyobb volumenű projektet a Körmend – Szombathely - Kőszeg közötti gyorsforgalmi út (M86 gyorsforgalmi út Szombathely-Zanat és Körmend közötti szakasz, valamint 87-89. számú főút Szombathely elkerülő szakasz) fejlesztése, az M87 gyorsforgalmi út Szombathely és Kőszeg (kelet) közötti szakaszával együtt. Az várhatóan mintegy 440 milliárd forint nagyságrendű beruházás. Ismert, a vasi gyorsforgalmi utak fejlesztéséről Lázár János a szombathelyi Lázárinfón is beszélt.  

A programtervben más útfejlesztéseket is találtunk, így egyebek között: 

  • a 74. számú főút Vasvárt elkerülő szakaszának megépítését, 
  • a sárvári iparterületet elkerülő útnak, 
  • a sárvári-hegyközségi csomópontnak, 
  • a büki iparterület megközelíthetőségének, 
  • valamint a 86-os, 87-es és 89-es számú főutak egy-egy szakaszának fejlesztését, az útburkolat megerősítését. 

Celldömölkön új rendőrkapitányság, Bükön új rendőrőrs épülhet - az állami beruházások keretprogramjában ezek a fejlesztések is helyet kaptak, mint ahogy a turisztikai beruházások is: így például a sárvári fürdő fejlesztésére és az Őrségi Nemzeti Park szeres településszerkezetéhez kapcsolódó természeti értékek bemutatására is jelentős állami forrást fordíthatnak a következő években. Szombathelyen a Megyeháza épületének felújítása, korszerűsítése, Kőszegen tanuszoda építése szerepel a dokumentumban.  A kerettervben helyet kapott a Vasvár Népfőiskola megépítése, az oktatási és képzési központ terveiről itt írtunk korábban. 

 A központi és 10 vidéki mentőállomás felújítása, új építése, továbbá légimentő bázis kialakítása is megtalálható a terjedelmes dokumentumban, mint ahogy Vas vármegyében a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése, az idősellátás támogatására új otthonok kialakítása, továbbá tornacsarnok-építések is helyet kaptak a keretprogram egy-egy során. 

Az Építési és Közlekedési Minisztérium rendelettervezete jelenleg társadalmi vitán van.

 

 

