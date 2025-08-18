Állami elismerés a szombathelyi születésű építészmérnöknek

"A vezetők személyes hite és meggyőződése nélkül nem lehet jó, és felelősségteljes döntéseket hozni. Ez igaz akár egy ország, akár egy vállalat működésére is. Minden politikai korszakban, nehézségben és konfliktusban lehet, és kell is építeni – erre bíztatom az építés és a közlekedés területén helytálló vezetőket is" - írta közösségi oldalán Lázár János hétfőn, aki megosztotta azt is, kik vehettek át állami elismerést az államalapítás ünnepe alkalmából. "Isten éltesse Magyarországot és a kitüntetetteket!" - zárta bejegyzését a miniszter.

Állami elismerés: C. Harrach Erzsébet nyugalmazott építészmérnök Lázár János minisztertől vette át Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést

Fotó: VN/Facebook

Állami elismerés a szombathelyi születésű C. Harrach Erzsébet számára

Lázár János Facebook-bejegyzéséből értesültünk: a szombathelyi születésű C Harrach Erzsébet ugyancsak állami elismerésben részesült. Vas vármegye műemlékvédelme terén meghatározó és a városrendezés iránt elhivatott szakmai pályafutása elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át a nyugalmazott építészmérnök az építési és közlekedési minisztertől.

