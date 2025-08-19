2 órája
Állami kitüntetésben részesült Thalabérné Pócza Lívia és Sebestyénné Kovács Ildikó
Az államalapítás és államalapító Szent István ünnepe alkalmából a Belügyminisztériumban tartottak kitüntetések átadásával egybekötött ünnepséget augusztus 19-én.
Forrás: Dr. Fonyó Roberta
Dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes, államtitkár ünnepi beszédében kiemelte: Szent István királyunk óta mindig akkor volt Magyarország sikeres, amikor önállóan és szabadon dönthetett az állam ügyeiben. Ezért fontos értékünk a szabadságunk és a függetlenségünk. Csak rajtunk múlik, hogy továbbra is Szent István útját járjuk-e, és erős, önálló ország maradunk-e. A kitüntetetteknek így gratulált: alázattal végezték a munkájukat, Szent István tevékenységét saját képességük szerint folytatták, példamutatóan dolgoztak és tettek másokért egész életükön át. Az ünnepi beszédet követően Pintér Sándor belügyminiszter adta át a kitüntetéseket.
Sulyok Tamás köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Sebestyénné Kovács Ildikónak, a Sárvári Tankerületi Központ nyugalmazott szakmai vezetőjének, igazgatóhelyettesének négy évtizedes példaértékű szakmai munkája és vezetői tevékenysége elismeréseként.
Sulyok Tamás köztársasági elnök a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Thalabérné Pócza Líviának, a celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskola tanárának a helyi egyházi oktatás újraindításában vállalt szerepe és az egyházi nevelés területén végzett több évtizedes oktató- nevelő munkája elismerésként.
Thalabérné Pócza Lívia szakmai életútja:
1963-ban született Sárváron. Gyermekkorát a Rába mentén fekvő kis faluban, Nicken töltötte. Az általános iskola alsó tagozatát itt, felső tagozatát pedig a szomszédos városban, Répcelakon végezte. Keresztény családban nevelkedett, így az akkori plébános ajánlásával Debrecenben a Svetits Katolikus Gimnáziumban tanult tovább. Az ott töltött négy év meghatározta későbbi pályáját.
1981-ben érettségizett, utána a Zamárdi Nevelőotthonban, majd Újpesten a Mód Aladár Általános Iskolában dolgozott képesítés nélküli nevelőként. 1983-ban felvételt nyert a Budapesti Tanítóképző Főiskolára, ahol 1986-ban szerzett diplomát. Közben megismerkedett leendő férjével, így Celldömölkre költözött. Az akkori Gáyer Gyula Általános Iskolában kapott állást. 1987-ben férjhez ment, 1988-ban megszületett Dániel fia.
A rendszerváltás után, az 1990-es évek elején Celldömölkön az egyházközség virágzásnak indult, néhai Nagy József plébános atya több közösséget is alapított. A felnőtt közösség egyik felelős tagja lett Thalabérné Pócza Lívia, aki példamutató keresztény életével hitelesen képviselte az egyházközséget.
1994-ben felmerült az igény egy egyházi iskola működtetésére Celldömölkön is az egyház és a szülők részéről. Az egyházközség aktív tagjaként – mint a felnőtt közösség egyik vezetője – remélte, hogy megvalósítható lesz az iskola. Amikor 30 évvel ezelőtt, 1994-ben elkezdte működését az új egyházi intézmény, annak alapító tagja lett Thalabérné Pócza Lívia. Sokat tett a szülők megszólításában, többek között neki is köszönhető, hogy az ellenséges hangulatú városban 22 tanulóval kezdhette meg működését a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, amelyben osztálytanítói teendői mellett az igazgatói feladatokat is ellátta három éven keresztül néhai Nagy József atya - az iskola lelkivezetője – támogatásával. Az alsó tagozatos munkaközösség vezetőjeként egészen 2023-ig osztozott az iskola koordinálásának tevékenységében, jelenleg is az intézményben tanít.
A gyors változások, a rohamosan fejlődő technika, a tapasztalt nehézségek megújulásra késztették a pedagógiai munkájában. Szerettet volna segíteni a beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő és a tanulási kudarcoknak kitett tanulóknak; csökkenteni a sajátos nevelési igényű tanulók terheit. Ezért vállalta a szakirányú továbbképzést, és 2005-ben tanító, fejlesztési (differenciáló) szakon szakvizsgát tett. Az itt szerzett ismeretek nagyon sok segítséget jelentenek munkájában.
Ugyancsak fontosnak tartotta, a tehetséges tanulók fejlesztését, versenyre való felkészítését. Tanítványai közül többen díjazottak voltak a megyei Zrínyi Ilona Matematika Versenyen, egyházmegyei és kistérségi tanulmányi versenyeken.
A celldömölki katolikus iskola pedagógia programját teljesen magáénak érzi: „A Krisztusban megszületett közösségben alapvető követelmény, illetve következmény az egység, egymás elfogadása, a kölcsönös szeretet.” A közösségfejlesztésre lehetőség számára minden olyan idő, amit a gyerekekkel tölthet. A tanórákon a különböző munkaformákban (páros, csoportos, kooperatív) megtapasztalhatják a kölcsönös együttműködés, segítségnyújtás nagyszerűségét. A közös munka értékelésénél igyekszik megtanítani a bírálat, önbírálat őszinte, de nem bántó megfogalmazását. Segíti tanítványait a siker vagy a kudarc helyes megélésében is.
Munkája elismeréseképpen Celldömölk Városért Emléklap kitüntetésben és a Szent Gellért – díj arany fokozatában részesült.
Thalabérné Pócza Lívia számára Don Bosco, a nagy pedagógus, a példakép. Tőle származnak azok a gondolatok, amelyek pedagógiai munkája során vezérlik, amelyeket próbál megélni: „Csak a feltétel nélküli szeretetben elfogadva, a személyes példa vonzásában, az abszolút értékek erőterébe helyezve növekedhet az ember.”
- Dr. Fonyó Roberta tudósítása