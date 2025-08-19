Állami kitüntetésben részesült Thalabérné Pócza Lívia és Sebestyénné Kovács Ildikó

Dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes, államtitkár ünnepi beszédében kiemelte: Szent István királyunk óta mindig akkor volt Magyarország sikeres, amikor önállóan és szabadon dönthetett az állam ügyeiben. Ezért fontos értékünk a szabadságunk és a függetlenségünk. Csak rajtunk múlik, hogy továbbra is Szent István útját járjuk-e, és erős, önálló ország maradunk-e. A kitüntetetteknek így gratulált: alázattal végezték a munkájukat, Szent István tevékenységét saját képességük szerint folytatták, példamutatóan dolgoztak és tettek másokért egész életükön át. Az ünnepi beszédet követően Pintér Sándor belügyminiszter adta át a kitüntetéseket.

Sulyok Tamás köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Sebestyénné Kovács Ildikónak, a Sárvári Tankerületi Központ nyugalmazott szakmai vezetőjének, igazgatóhelyettesének négy évtizedes példaértékű szakmai munkája és vezetői tevékenysége elismeréseként.

Sulyok Tamás köztársasági elnök a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Thalabérné Pócza Líviának, a celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskola tanárának a helyi egyházi oktatás újraindításában vállalt szerepe és az egyházi nevelés területén végzett több évtizedes oktató- nevelő munkája elismerésként.

Thalabérné Pócza Lívia szakmai életútja:

1963-ban született Sárváron. Gyermekkorát a Rába mentén fekvő kis faluban, Nicken töltötte. Az általános iskola alsó tagozatát itt, felső tagozatát pedig a szomszédos városban, Répcelakon végezte. Keresztény családban nevelkedett, így az akkori plébános ajánlásával Debrecenben a Svetits Katolikus Gimnáziumban tanult tovább. Az ott töltött négy év meghatározta későbbi pályáját.

1981-ben érettségizett, utána a Zamárdi Nevelőotthonban, majd Újpesten a Mód Aladár Általános Iskolában dolgozott képesítés nélküli nevelőként. 1983-ban felvételt nyert a Budapesti Tanítóképző Főiskolára, ahol 1986-ban szerzett diplomát. Közben megismerkedett leendő férjével, így Celldömölkre költözött. Az akkori Gáyer Gyula Általános Iskolában kapott állást. 1987-ben férjhez ment, 1988-ban megszületett Dániel fia.