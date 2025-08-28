Helyi közélet
Álláshirdetések dömpingje: kit keresnek most a szombathelyi munkaerőpiacon?
Országos viszonylatban továbbra is alacsony, 3,7%-os a munkanélküliségi ráta Vasban, azaz: magas a foglalkoztatottság. Milyen állások várnak jelentkezőkre?
A szombathelyi munkaerőpiac jelenleg több fő csoportban is élénk keresletet mutat, különösen az ipari, technológiai és szolgáltatói szektorokban. Ezeken a területeken találtuk a legtöbb szabad, betöltetlen állást. Fontos hozzátenni, hogy a közeli osztrák munkaerőpiac erősen befolyásolja a hazait is. A legkeresettebb szakmák és készségek augusztus végén a következők:
Sok szabad állás Szombathelyen
Ipar és gyártás
- Gépipari szakmunkások: CNC gépkezelők, lakatosok, hegesztők iránt folyamatosan nagy a kereslet, főként a multinacionális gyártócégeknél. Több álláshirdetésben is előbukkan…
- Elektronikai technikusok: Az elektronikai ipar Szombathelyen továbbra is meghatározó, így a műszaki végzettségűek előnyben vannak.
- Minőségellenőrök és karbantartók: Az automatizált gyártósorok mellett elengedhetetlen a precíz, technikailag képzett munkaerő.
Technológia és digitalizáció
- Programozók, IT-rendszergazdák: A digitalizáció térnyerésével nő az igény informatikai szakemberekre, különösen az ipar 4.0 területén.
- Robotika és automatizálás szakértői: A gyártási folyamatok automatizálása miatt egyre több cég keres ilyen tudással rendelkező munkavállalókat.
- Digitális kompetenciákkal rendelkező szakmunkások: Már nem elég a kézügyesség – a gépek kezelése digitális tudást is igényel.
Szolgáltatói szektor
- Vendéglátósok és turisztikai szakemberek: A nyári szezon után is keresettek maradnak: ezen a területen folyamatos a hiány.
- Egészségügyi dolgozók: Ápolók, szociális gondozók és asszisztensek iránt folyamatosan nagy a kereslet.
- Kereskedelmi munkatársak: Eladók, pénztárosok, logisztikai asszisztensek – a kereskedelem továbbra is stabil munkaadó.
Egyéb területek
- Mezőgazdasági és élelmiszeripari dolgozók: Bár szezonális, de a régióban fontos szerepet játszik. Igaz, itt nagy kihívást jelent az osztrák kereslet is…
- Kreatív iparágak szakemberei: Grafikusok, marketingesek és rendezvényszervezők is keresettek.
