Álláshirdetések dömpingje: kit keresnek most a szombathelyi munkaerőpiacon?

A szombathelyi munkaerőpiac jelenleg több fő csoportban is élénk keresletet mutat, különösen az ipari, technológiai és szolgáltatói szektorokban. Ezeken a területeken találtuk a legtöbb szabad, betöltetlen állást. Fontos hozzátenni, hogy a közeli osztrák munkaerőpiac erősen befolyásolja a hazait is. A legkeresettebb szakmák és készségek augusztus végén a következők:

Álláshirdetések Szombathelyen: kiket keresnek elsősorban?

Fotó: Shutterstock

Sok szabad állás Szombathelyen

Ipar és gyártás

Gépipari szakmunkások: CNC gépkezelők, lakatosok, hegesztők iránt folyamatosan nagy a kereslet, főként a multinacionális gyártócégeknél. Több álláshirdetésben is előbukkan…

Elektronikai technikusok: Az elektronikai ipar Szombathelyen továbbra is meghatározó, így a műszaki végzettségűek előnyben vannak.

Minőségellenőrök és karbantartók: Az automatizált gyártósorok mellett elengedhetetlen a precíz, technikailag képzett munkaerő.

Technológia és digitalizáció

Programozók, IT-rendszergazdák: A digitalizáció térnyerésével nő az igény informatikai szakemberekre, különösen az ipar 4.0 területén.

Robotika és automatizálás szakértői: A gyártási folyamatok automatizálása miatt egyre több cég keres ilyen tudással rendelkező munkavállalókat.

Digitális kompetenciákkal rendelkező szakmunkások: Már nem elég a kézügyesség – a gépek kezelése digitális tudást is igényel.

Szolgáltatói szektor

Vendéglátósok és turisztikai szakemberek: A nyári szezon után is keresettek maradnak: ezen a területen folyamatos a hiány.

Egészségügyi dolgozók: Ápolók, szociális gondozók és asszisztensek iránt folyamatosan nagy a kereslet.

Kereskedelmi munkatársak: Eladók, pénztárosok, logisztikai asszisztensek – a kereskedelem továbbra is stabil munkaadó.

Egyéb területek

Mezőgazdasági és élelmiszeripari dolgozók: Bár szezonális, de a régióban fontos szerepet játszik. Igaz, itt nagy kihívást jelent az osztrák kereslet is…

Kreatív iparágak szakemberei: Grafikusok, marketingesek és rendezvényszervezők is keresettek.

