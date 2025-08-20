Szörnyű körülmények között tartotta kutyáját a kegyetlen nő

A Veszprém vármegyei Dudaron élő nő rövid láncon tartotta a kutyáját. Augusztus 18-án délután telefonon értesítették a rendőrséget az állatkínzásról, hogy egy fűkasza damilját kötötték az eb nyakára, és lánccal egy karóhoz rögzítették - számolt be az esetről a veol.hu a police.hu közleménye alapján.

Állatkínzás: damillal kötötte meg a kutyáját

Forrás: police.hu

Kegyetlen állatkínzás a szomszéd megyében

A járőrök állatvédőket hívtak, akik biztonságba helyezték, és intézkedtek orvosi ellátásáról. A veszprémi nyomozók kihallgatták a sérült kiskutya 47 éves gazdáját, és állatkínzás miatt eljárást indítottak ellene – közölte a police.hu.

