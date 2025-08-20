augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állatkínzás

35 perce

Szörnyű körülmények között tartotta kutyáját a kegyetlen nő

Címkék#kutya#kegyetlen#állatkínzás

Állatvédők vették gondozásba a sérült ebet.

Vaol.hu

A Veszprém vármegyei Dudaron élő nő rövid láncon tartotta a kutyáját. Augusztus 18-án délután telefonon értesítették a rendőrséget az állatkínzásról, hogy egy fűkasza damilját kötötték az eb nyakára, és lánccal egy karóhoz rögzítették - számolt be az esetről a veol.hu a police.hu közleménye alapján.

Állatkínzás: damillal kötötte meg a kutyáját
Állatkínzás: damillal kötötte meg a kutyáját 
Forrás: police.hu

Kegyetlen állatkínzás a szomszéd megyében

A járőrök állatvédőket hívtak, akik biztonságba helyezték, és intézkedtek orvosi ellátásáról. A veszprémi nyomozók kihallgatták a sérült kiskutya 47 éves gazdáját, és állatkínzás miatt eljárást indítottak ellene – közölte a police.hu.

A kutyáról készült megrázó videót a veol.hu oldalán nézheti meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu