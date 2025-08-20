Állatkínzás
Szörnyű körülmények között tartotta kutyáját a kegyetlen nő
Állatvédők vették gondozásba a sérült ebet.
A Veszprém vármegyei Dudaron élő nő rövid láncon tartotta a kutyáját. Augusztus 18-án délután telefonon értesítették a rendőrséget az állatkínzásról, hogy egy fűkasza damilját kötötték az eb nyakára, és lánccal egy karóhoz rögzítették - számolt be az esetről a veol.hu a police.hu közleménye alapján.
Kegyetlen állatkínzás a szomszéd megyében
A járőrök állatvédőket hívtak, akik biztonságba helyezték, és intézkedtek orvosi ellátásáról. A veszprémi nyomozók kihallgatták a sérült kiskutya 47 éves gazdáját, és állatkínzás miatt eljárást indítottak ellene – közölte a police.hu.
A kutyáról készült megrázó videót a veol.hu oldalán nézheti meg.
