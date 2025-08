Éjszaka lett rosszul a kisállatod? Szombathelyen nagy bajban vagy

Egyik olvasónk kétségbeesett sorokat küldött szerkesztőségünknek. Bodri kutyája a hétvégén hajnali kettőkor kezdett el erősen köhögni, és körülbelül fél órán keresztül nem hagyta abba. A család azonnal elkezdte keresni a közelben elérhető ügyeletes állatorvost – sikertelenül. „Végül csak a szerencsén múlt, hogy Bodrinak nem lett nagyobb baja” – írta a gazdi, hozzátéve, hogy reggel már az állatkórházban kezdtek, a kutyus csak félrenyelt valamit, viszont az az éjszaka az egész család számára rémisztő élmény marad örökre.

Éjszaka nincs hová rohanni a kisállatunkkal Vasban - nincs elérhető állatorvos

Forrás: Freepik/illusztráció

Mi történt a szombathelyi állatorvosi ügyelettel?

Korábban mi is megírtuk, hogy a Szombathelyi Állatkórházban közel 15 éven át működött 0–24 órás ügyelet, amely 2018-ban szűnt meg. "Az az igazság, hogy mi annak idején úgy tapasztaltuk, hogy az esetek 80-90 százaléka nem igényelt volna sürgősségi ellátást. Amúgy most is nyitva tartunk az év valamennyi napján, még karácsonykor és szilveszterkor is – fogalmazott akkor Dr. Varjú Gábor állatorvos a portálunknak.

Jelenlegi helyzet Vasban és környékén

Megnéztük az elérhető rendelőket a vármegyében: a legtöbb hétköznap 17-18 óráig, néhány 20 óráig fogad pácienseket. Így van ez a Szombathelyi Állatkórházban is, ahová hétköznap 8–20 óráig, hétvégén 9–18 óráig vihetjük beteg kiskedvencünket - hétvégén és ünnepnapokon felér ellenében.

Alaposabb kutatás után arra jutottunk: sem Szombathelyen, sem Vas vármegyében, sőt a szomszédos megyékben sincs elérhető éjszakai ügyelet. Győrben és Sopronban is legkésőbb 21–22 óráig érhető el sürgősségi ellátás, ünnepnapokon pedig még korábban zárnak.

A Magyar Állatorvosi Kamara honlapja szerint Zalában és Veszprémben sincs éjszakai ügyelet. A helyzet tehát országosan is problémás, nemcsak Vas vármegyében.

Hol van a legközelebbi nonstop ellátás?

A legközelebbi 0–24 órás állatkórházak:

(8000, Homoksor u. 7.) Tel.: 06-22/330-754, 06-30/400-2117 Budapesti Állatkórház (1135 Budapest, Lehel u. 43.)

(1135 Budapest, Lehel u. 43.) Tel.: 06-1/350-0361, 06-1/350-1166 Juhász Tamás Kisállatkórház , Budapest (XI. kerület)

, Budapest (XI. kerület) Tel.: 06-1/310-1106 Tierklinik Parndorf (Ausztria, 24 órás sürgősségi szolgálat)

(Ausztria, 24 órás sürgősségi szolgálat) Tierklinik Thalerhof bei Graz (Ausztria, Graz, 24 órás ügyelet)

+43 3135 23000

A kérdés csak az: kibírja-e az akár több órás utazást a beteg állat?