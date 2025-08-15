Éjszaka nincs állatorvosi ügyelet Szombathelyen – az önkormányzat reagált

Korábban utánajártunk: nehéz helyzetbe kerül az, akinek éjszaka lesz rosszul a kisállata, ugyanis Szombathelyen - sőt, az egész megyében - nincs ilyenkor elérhető állatorvosi ügyelet. Egészen Székesfehérvárig, országon kívül pedig Grazig kell utaznunk a beteg kiskedvencünkkel, ha éjjel merül fel valamilyen probléma.

Nehéz helyzetben az éjszakai állatorvosi ügyeletet kereső gazdik Vasban

Forrás: Freepik/illusztráció

Éjszakai állatorvosi ügyelet Szombathelyen: reagált a város

Ennek kapcsán küldtünk kérdéseket Szombathely önkormányzatának, arra voltunk kíváncsiak:

Volt-e szó önkormányzati üléseken, Városrendészetnél, bármilyen szervnél az éjszakai állatorvosi ügyelet helyzetéről Szombathelyen?

Tervezett-e/tervezi-e valamikor az önkormányzat állatorvosi ügyelet megszervezését a városban?

Van-e bármilyen információ, folyamatban lévő megállapodás a témával kapcsolatban?

Problémásnak tartják-e hogy éjszaka nem áll rendelkezésre állatorvosi ügyelet a megyeszékhelyen?

Válaszolt az önkormányzat

Dr. Károlyi Ákos, Szombathely jegyzője válaszolt kérdéseinkre. Mint írja az állatorvosi tevékenységgel, állatorvosi ügyelettel kapcsolatosan sem az Önkormányzat, sem a Városrendészet, sem más önkormányzati szervek nem rendelkeznek hatáskörrel, így releváns információval sem - ennek fényében sem a közgyűlésen, sem a Városrendészet munkája során nem került szóba a téma.

Hasonlóan a hatáskör hiányát hangsúlyozta a jegyző arra a kérdésünkre is, hogy tervezik-e az ügyelet megszervezését.

"A témával kapcsolatosan Önkormányzatunkhoz panasz, bejelentés, továbbá önkormányzati támogatás iránti kérelem nem érkezett. Amennyiben ilyen igény felmerülne a jövőben, úgy az Önkormányzat a költségvetési helyzetére, pénzügyi lehetőségeire is figyelemmel alakítja ki az álláspontját az ügyben - fogalmazott.

"Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett az állatvédelem ügyében, 2025. évi költségvetési rendeletében a különböző állatvédelmi civil szervezetek részére 5 millió 200 ezer összegű előirányzat szerepel. Előzőek mellett az Önkormányzat Állatvédelmi Kerekasztalt működtet a helyi állatvédő szervezetek együttműködésével, amely teret biztosít az Önkormányzat és az állatvédelemben dolgozó szervezetek érdemi párbeszédére, a felmerülő problémák közös megoldására" - zárta válaszát dr. Károlyi Ákos.

