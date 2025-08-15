augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Válaszok

3 órája

Éjszaka nincs állatorvosi ügyelet Szombathelyen – az önkormányzat reagált

Címkék#állatorvosi ügyelet#szombathelyen önkormányzat#állatvédelem

Szombathelyen jelenleg nincs elérhető állatorvosi ügyelet az éjszakai órákban, így ha ilyenkor lesz rosszul egy kutya, macska vagy más kedvenc, a gazdiknak akár több száz kilométert is meg kell tenniük a segítségért. Az önkormányzat szerint a városnak nincs hatásköre az ügyelet megszervezésére, és eddig nem is érkezett hozzájuk erre vonatkozó kérelem.

Vaol.hu
Éjszaka nincs állatorvosi ügyelet Szombathelyen – az önkormányzat reagált

Forrás: VN/archív

Korábban utánajártunk: nehéz helyzetbe kerül az, akinek éjszaka lesz rosszul a kisállata, ugyanis Szombathelyen - sőt, az egész megyében - nincs ilyenkor elérhető állatorvosi ügyelet. Egészen Székesfehérvárig, országon kívül pedig Grazig kell utaznunk a beteg kiskedvencünkkel, ha éjjel merül fel valamilyen probléma. 

Nehéz helyzetben az éjszakai állatorvosi ügyeletet kereső gazdik Vasban
Nehéz helyzetben az éjszakai állatorvosi ügyeletet kereső gazdik Vasban
Forrás: Freepik/illusztráció

Éjszakai állatorvosi ügyelet Szombathelyen: reagált a város

Ennek kapcsán küldtünk kérdéseket Szombathely önkormányzatának, arra voltunk kíváncsiak: 

  • Volt-e szó önkormányzati üléseken, Városrendészetnél, bármilyen szervnél az éjszakai állatorvosi ügyelet helyzetéről Szombathelyen?
  • Tervezett-e/tervezi-e valamikor az önkormányzat állatorvosi ügyelet megszervezését a városban?
  • Van-e bármilyen információ, folyamatban lévő megállapodás a témával kapcsolatban?
  • Problémásnak tartják-e hogy éjszaka nem áll rendelkezésre állatorvosi ügyelet a megyeszékhelyen?

Válaszolt az önkormányzat

Dr. Károlyi Ákos, Szombathely jegyzője válaszolt kérdéseinkre. Mint írja az állatorvosi tevékenységgel, állatorvosi ügyelettel kapcsolatosan sem az Önkormányzat, sem a Városrendészet, sem más önkormányzati szervek nem rendelkeznek hatáskörrel, így releváns információval sem - ennek fényében sem a közgyűlésen, sem a Városrendészet munkája során nem került szóba a téma. 

Hasonlóan a hatáskör hiányát hangsúlyozta a jegyző arra a kérdésünkre is, hogy tervezik-e az ügyelet megszervezését.

"A témával kapcsolatosan Önkormányzatunkhoz panasz, bejelentés, továbbá önkormányzati támogatás iránti kérelem nem érkezett. Amennyiben ilyen igény felmerülne a jövőben, úgy az Önkormányzat a költségvetési helyzetére, pénzügyi lehetőségeire is figyelemmel alakítja ki az álláspontját az ügyben - fogalmazott.

"Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett az állatvédelem ügyében, 2025. évi költségvetési rendeletében a különböző állatvédelmi civil szervezetek részére 5 millió 200 ezer összegű előirányzat szerepel. Előzőek mellett az Önkormányzat Állatvédelmi Kerekasztalt működtet a helyi állatvédő szervezetek együttműködésével, amely teret biztosít az Önkormányzat és az állatvédelemben dolgozó szervezetek érdemi párbeszédére, a felmerülő problémák közös megoldására" - zárta válaszát dr. Károlyi Ákos.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu