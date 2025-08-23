Amurbecsúsztatás: cáfolnak a horgászszakemberek

Szendőfi Balázs „Amurbecsúsztatás – Sződ-rákosi lápnyomok” című természetfilmjében elhangzott állítás szerint „országosan bevett gyakorlat, hogy a halgazdálkodók a pontytelepítések során szándékosan elegyesítve amurt is telepítenek, annak érdekében, hogy még több profitot érjenek el”. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet és a Magyar Országos Horgász Szövetség közös közleményben cáfolják a kijelentést.

Amurbecsúsztatás: közlemény jelent meg

Illusztráció: vasivizeken.hu

Amurbecsúsztatás: csak hangulatkeltés

A hazai haltermelők és halgazdálkodási hasznosítók tevékenységüket a jogszabályi és az irányadó szakmai keretek között végzik, a telepítéseket az előírásoknak és engedélyeknek megfelelően hajtják végre. Nem zárható ki, hogy a szállítmányokban ritka esetben – a válogatás és szállítás technológiájától függően – egy-egy idegen halfaj egyede véletlenül bekerül, azonban ez semmilyen körülmények között nem tekinthető általános és főleg nem szándékos gyakorlatnak - írják. Megjegyzik továbbá, az ilyen és ehhez hasonló kijelentések alkalmasak a hangulatkeltésre, ami káros a teljes ágazat megítélésére. A MA-HAL és a MOHOSZ teljes mértékben kiáll a hazai haltermelők, a halgazdálkodási hasznosítók mellett.