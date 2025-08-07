Andrásfai olvasónk ingatlanüggyel kereste meg lapunkat, a polgármester megszólalt az életveszélyes fenyegetésről

Kovács Gyula – mint mondja – két éve eldöntötte, hogy lecseréli andrásfai házukon a tető héjazatát, ám azzal szembesült, hogy csak az eredeti cserepeket lehet visszarakni a tetőre. Az általa korábban megrendelt cserepes lemezt vissza kellett mondania, márpedig azzal tavaly márciusban 4 millió forintból megoldhatta volna a héjazatcserét. Ezzel szemben, ha a Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ) foglaltaknak megfelelően valósul meg a felújítás, az több mint 16 millióba kerül. Állítása szerint úgy vonták helyi védelem alá a Kossuth utca 2. szám alatt lévő épületet, hogy erről nem kapott hivatalos értesítést. Azóta tart „kálváriája”, leveleire nem kap választ.

Andrásfai olvasónk ingatlanüggyel kereste meg lapunkat.

Fotó: Cseh Gábor

– Két éve állok folyamatos levelezésben az andrásfai önkormányzattal, a jegyzővel, polgármesterrel. Azt szeretném, ha az ingatlan kikerülne a helyi védettség alól vagy támogatnák a héjazatcserét, de az önkormányzat nem partner ebben. Ráadásul az előírás szerint a tetőre hatalmas súly kerülne, 14 tonnát számolt a statikus, én ezt szerettem volna könnyíteni 10 tonnával, a cserepes lemez használatával. Több kérelmet is beadtam, ők az anyagi forrás hiányára hivatkoznak. Sajnálatos, hogy az ingatlan megmentésére nincs pénz a faluban. Én egyedül viszont nem tudom teljesíteni a feltételeket.

A 200 négyzetméter alapterületű, durván 6 ezer négyzetméter telken álló több száz éves épület a Chernel és a Seebach család tulajdonában volt. Most Kovács Gyula édesanyja él benne – 1989-ben a férjével vásárolták meg a házat, akkor még nem volt helyi védelem alatt. Ezt – olvasónk szerint – az is bizonyítja, hogy 1996-ban engedélyt kaptak a tetőszint beépítésére, ami végül nem valósult meg. Kovács Gyula, aki „Németországban dolgozik, és csak ritkán tartózkodik itthon”, úgy számolja, a helyi védelem a ’2000-es évek elején kerülhetett az ingatlanra. S „nem érti, miért nem érdeke a falunak, hogy egy ilyen ikonikus épületet megmentsen”.

S hogy mivel lenne elégedett olvasónk? – Azzal, ha az önkormányzat határozna a helyi védettség megszüntetéséről, értesítenének róla és az épülettel azt csinálhatnék, amit akarok, vagy ha az említett különbözetet megfizetné nekem az önkormányzat – összegez olvasónk.