2 órája
Andrásfai olvasónk ingatlanüggyel kereste meg lapunkat, a polgármester megszólalt az életveszélyes fenyegetésről
Általa súlyosnak mondott, két éve tartó problémájára hívta fel a figyelmet szerdán andrásfai olvasónk, amely egy helyi védelem alá vont ingatlant érint a településen. Az épület tulajdonosaként tetőfelújítást végezne, ám a szigorú előírások megkötik a kezét és anyagi lehetőségeit meghaladja a munka, állítja. Az andrásfai önkormányzattól várna segítséget, a médiától nyilvánosságot ügyének. Csütörtök délelőtt jártunk a helyszínen, azóta más is kiderült.
Forrás: Cseh Gábor
Kovács Gyula – mint mondja – két éve eldöntötte, hogy lecseréli andrásfai házukon a tető héjazatát, ám azzal szembesült, hogy csak az eredeti cserepeket lehet visszarakni a tetőre. Az általa korábban megrendelt cserepes lemezt vissza kellett mondania, márpedig azzal tavaly márciusban 4 millió forintból megoldhatta volna a héjazatcserét. Ezzel szemben, ha a Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ) foglaltaknak megfelelően valósul meg a felújítás, az több mint 16 millióba kerül. Állítása szerint úgy vonták helyi védelem alá a Kossuth utca 2. szám alatt lévő épületet, hogy erről nem kapott hivatalos értesítést. Azóta tart „kálváriája”, leveleire nem kap választ.
Andrásfai olvasónk ingatlanüggyel kereste meg lapunkat
– Két éve állok folyamatos levelezésben az andrásfai önkormányzattal, a jegyzővel, polgármesterrel. Azt szeretném, ha az ingatlan kikerülne a helyi védettség alól vagy támogatnák a héjazatcserét, de az önkormányzat nem partner ebben. Ráadásul az előírás szerint a tetőre hatalmas súly kerülne, 14 tonnát számolt a statikus, én ezt szerettem volna könnyíteni 10 tonnával, a cserepes lemez használatával. Több kérelmet is beadtam, ők az anyagi forrás hiányára hivatkoznak. Sajnálatos, hogy az ingatlan megmentésére nincs pénz a faluban. Én egyedül viszont nem tudom teljesíteni a feltételeket.
A 200 négyzetméter alapterületű, durván 6 ezer négyzetméter telken álló több száz éves épület a Chernel és a Seebach család tulajdonában volt. Most Kovács Gyula édesanyja él benne – 1989-ben a férjével vásárolták meg a házat, akkor még nem volt helyi védelem alatt. Ezt – olvasónk szerint – az is bizonyítja, hogy 1996-ban engedélyt kaptak a tetőszint beépítésére, ami végül nem valósult meg. Kovács Gyula, aki „Németországban dolgozik, és csak ritkán tartózkodik itthon”, úgy számolja, a helyi védelem a ’2000-es évek elején kerülhetett az ingatlanra. S „nem érti, miért nem érdeke a falunak, hogy egy ilyen ikonikus épületet megmentsen”.
S hogy mivel lenne elégedett olvasónk? – Azzal, ha az önkormányzat határozna a helyi védettség megszüntetéséről, értesítenének róla és az épülettel azt csinálhatnék, amit akarok, vagy ha az említett különbözetet megfizetné nekem az önkormányzat – összegez olvasónk.
A polgármester és a jegyző válaszolt
Mikor nyilvánították helyi védetté az épületet? Tudhatott-e és ha igen, honnan Kovács Gyula arról, hogy az épület helyi védelem alatt áll? Milyen korlátozások vonatkoznak a házra, ami a felújítást illeti? Kaphat-e a tulajdonos támogatást a helyi önkormányzattól a Kossuth utcai ingatlanra, hogy a szükséges munkákat el tudják végezni? Ezeket is megkérdeztük Andrásfa polgármesterétől, Nyáriné Mátyás Zsuzsannától és a jegyzőtől, Pásztor Andreától, akik közös levélben válaszoltak.
Az önkormányzat 2006. november 7. napjától harminc napra mindenki számára közszemlére tette a HÉSZ-t Andrásfa községben a rendelet elfogadása előtt. Akkor bármilyen észrevételt, javaslatot be lehetett nyújtani. Azután az elfogadott rendeletet kihirdették, közszemlére tették, írják a levélben. Azzal folytatják: sajnos az önkormányzat anyagi lehetőségei nagyon kicsik. Négy évvel ezelőtt semmilyen saját bevétellel nem rendelkeztek. Az önkormányzat két éve döntött új helyi adó bevezetéséről, amelyből valójában az elmúlt év második felében keletkezett olyan bevétele, amely lehetőséget adott kisebb fejlesztésekre. Hozzáteszik: az önkormányzat magántulajdon felújítására nem tud pályázni, így ezen a módon sem tudtak támogatást szerezni Kovács Gyula részére. Amint írják: a tulajdonos tudna pályázni, de az sok utána járást igényelne és meg kellene előlegezni a pályázati kiadásokat. A tulajdonosnak felajánlották, hogy egy pályázatíró költségeihez 150 ezer forint támogatást ad az önkormányzat. Válaszukból az is kiderült, hogy az eredeti anyaghasználat miatt csak cserépfedést lehet feltenni az érintett ingatlanra, amelynek Kovács Gyula részben a tulajdonosa.
"Évtizedek óta nem költött egy forintot sem állagmegóvásra"
Kíváncsiak voltunk az önkormányzat álláspontjára másban is: olvasónk, ahogy állítja, valóban többször próbált-e érvényt szerezni az akaratának és kifejezte-e aggodalmát az épület „esetleges lerombolásával” kapcsolatban? „A mi megítélésünk szerint Kovács Gyula évtizedek óta nem költött egy forintot sem a saját ingatlana állagmegóvására, felújítására, ami miatt elég rossz állapotba került az ingatlan. Nem gondoskodott az ingatlanán a csapadékvíz elvezetéséről. Ezt mi elmondtuk neki, amire május 15-én hozzám irt leveléből idézek egy gondolatot: „Ha még egyszer bármelyitek szàjjából elhangzik, hogy 30 éve nem lett az ingatlan karban tartva, nem érdekel rendőrség, bíróság, semmi féle következmény, bele fogok állni bármelyítek szájjába! Ezt vehetítek kézpénznek.„ írja a polgármester.
"Minősíthetetlen gyalázkodás, fenyegetés"
Nyáriné Mátyás Zsuzsanna számára a kérelmező hozzá írt leveleiből az derül ki, hogy egyszer ki akarja vetetni az ingatlanát a helyi védelem alól, máskor meg akarja óvni a lerombolástól. A polgármestert idézzük:
„Az önkormányzat soha nem mondta, hogy az ingatlant le kellene rombolni. Mivel most helyi adóbevételből tudtunk valamennyi pénzt biztosítani a helyzet rendezése érdekében, szakvéleményt kértünk, hogy milyen állapotban van most az ingatlan, érdemes és kell-e ragaszkodnia az önkormányzatnak a helyi védelem biztosításával az ingatlan megóvásáról. Megrendeltük egy értékvizsgálati dokumentáció elkészítését szakértőtől, és a legutóbbi testületi ülésen az önkormányzat a szakvélemény alapján kezdeményezte az ingatlan helyi védelem alól való kivételét. Erről az ügyfelet írásban tájékoztattam. Az ügyfél hozzám és képviselő-társaimhoz intézett levele minősíthetetlen gyalázkodás, fenyegetés. Engem hónapok óta zaklat otthonomban és folyamatosan, akár napi ötször gyalázkodó, mocskolódó e-maileket küld. Nekem mint polgármesternek a jog szerint ezt tűrnöm kell, mint közfeladatot ellátó személy, de amikor a lakásomban a családomat zaklatja, illetve életveszélyesen megfenyeget, azzal hogy rám gyújtja a házat, már nem hiszem, hogy ezt tűrni kell, ezért fordultam a rendőrséghez segítségért – zárja sorait Andrásfa polgármestere.