Szándékos fogyni akarás, rettegés az elhízástól - Az anorexiás kamasznak nincs reális önértékelése

Testképzavar, szándékos fogyni akarás, rettegés az elhízástól – az evészavarok és pszichiátriai kórképek egyik legsúlyosabb és legveszélyesebb formája az anorexia nervosa. Nem véletlen, hogy a terápia is többrétegű, több szálon indul el.

Anorexia nervosa: az anorexiás kamasz nem tud reálisan gondolkodni a testéről, a külsejéről, a súlyáról, nincs reális önértékelése. A külvilágnak kell képviselni a realitást.

Anorexia nervosa: a terápia többrétegű, több szálon indul el

– Miután egy gyermek az osztályunkra kerül, az első lépés az úgynevezett pszichodiagnosztika: meg kell állapítanunk, hogy a problémája hol helyezkedik el a széles spektrumon mozgó, sok színnel, árnyalattal rendelkező evészavarok palettáján. A gyermekkel beszélgetve és tesztek alapján eldől, hogy anorexia nervosáról van-e szó. Meg kell tudnunk, hogy reális vagy irreális-e a testéről alkotott képe, milyennek látja magát, fennáll-e nála a testképzavar. Ki kell puhatolnunk, hogy van-e benne szándékosság, tudatos törekvés a súlycsökkentésre, félelem az elhízástól, a súlygyarapodás lehetőségétől. Ezek különböztetik meg a többi evészavartól az anorexia nervosát, ami, hangsúlyozzuk, soha nem egyetlen ok miatt alakul ki.

– Nem csupán a divateszmény vagy egy beszólás – „Kezdesz nőiesedni. Egy kicsit kigömbölyödtél.” – okozza. Nagyon fontos a család érzelmi, kommunikációs mintázata is, amelyben a gyermek felnőtt. Éppen ezért a terápiát is több irányból tervezzük és indítjuk meg. A diagnózis felállítása után terápiás tervet készítünk több szakmaterület – orvos, dietetikus, pszichológus, pszichiáter, családterapeuta – bevonásával.

Egy fiúra nyolc-tíz evészavaros kamasz lány jut. Miért?

Ami a statisztikákat illeti: egy fiúra nyolc-tíz evészavaros kamasz lány jut. S hogy miért? A pszichológusok erről így vélekednek:

– A serdülő fiúknál inkább az izmosság az ideál. A lányoknál a kamaszkor indulása a nőies testalkat alakulásával, egészséges módon a zsírpárnák képződésével, a gömbölyödő csípővel, mellekkel jár együtt. A nőiség útján való elindulással a bimbózó szexualitás is előtérbe kerül. A nőiesedő test az önállósodás, a szülőkről való leválás jelképe lehet – a szexuálisan érett, fiatal nővé válás érzelmi elutasítása, halasztása, az ettől való félelem az egyik oka lehet az evészavarnak. Erre ráerősít, egyúttal egy másik szálat is behoz a közösségi média és az influenszer-hatás: a sikeresség, a dolgok kézben tartása, a hatékonyság, az ezzel együtt járó akaraterő és önkontroll menő, követendő dolgok. Ezeknek tud mércéje lenni, hogy a testét hogyan tudja kontrollálni a gyermek az evéssel, a diétával és/vagy a testmozgással. Ezekben nem akar lemaradni azoktól, akiket követ – magyarázzák.