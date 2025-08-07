augusztus 7., csütörtök

Kóros soványság

31 perce

Szándékos fogyni akarás, rettegés az elhízástól - Az anorexiás kamasznak nincs reális önértékelése

Legutóbb arról írtunk: drasztikusan nőtt a szombathelyi kórház gyermekosztályára kóros soványság miatt felvett kamaszok száma. Figyeljük a veszélyeztető jeleket és tüneteket, akadályozzuk meg a súlyos, életveszélyes evészavar, az anorexia nervosa kialakulását, fogalmazta meg a szülők felé dr. Csákváry Violetta osztályvezető. A témában ezúttal Móritz Márta és Szabó Imre, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház klinikai szakpszichológusai szólalnak meg.

Tóth Katalin

Testképzavar, szándékos fogyni akarás, rettegés az elhízástól – az evészavarok és pszichiátriai kórképek egyik legsúlyosabb és legveszélyesebb formája az anorexia nervosa. Nem véletlen, hogy a terápia is többrétegű, több szálon indul el. 

Anorexia nervosa: az anorexiás kamasz nem tud reálisan gondolkodni a testéről, a külsejéről, a súlyáról, nincs reális önértékelése. A külvilágnak kell képviselni a realitást. 
Forrás:  Shutterstock

Anorexia nervosa: a terápia többrétegű, több szálon indul el

– Miután egy gyermek az osztályunkra kerül, az első lépés az úgynevezett pszichodiagnosztika: meg kell állapítanunk, hogy a problémája hol helyezkedik el a széles spektrumon mozgó, sok színnel, árnyalattal rendelkező evészavarok palettáján. A gyermekkel beszélgetve és tesztek alapján eldől, hogy anorexia nervosáról van-e szó. Meg kell tudnunk, hogy reális vagy irreális-e a testéről alkotott képe, milyennek látja magát, fennáll-e nála a testképzavar. Ki kell puhatolnunk, hogy van-e benne szándékosság, tudatos törekvés a súlycsökkentésre, félelem az elhízástól, a súlygyarapodás lehetőségétől. Ezek különböztetik meg a többi evészavartól az anorexia nervosát, ami, hangsúlyozzuk, soha nem egyetlen ok miatt alakul ki.

– Nem csupán a divateszmény vagy egy beszólás – „Kezdesz nőiesedni. Egy kicsit kigömbölyödtél.” – okozza. Nagyon fontos a család érzelmi, kommunikációs mintázata is, amelyben a gyermek felnőtt. Éppen ezért a terápiát is több irányból tervezzük és indítjuk meg. A diagnózis felállítása után terápiás tervet készítünk több szakmaterület – orvos, dietetikus, pszichológus, pszichiáter, családterapeuta – bevonásával. 

Egy fiúra nyolc-tíz evészavaros kamasz lány jut. Miért?

Ami a statisztikákat illeti: egy fiúra nyolc-tíz evészavaros kamasz lány jut. S hogy miért? A pszichológusok erről így vélekednek: 

– A serdülő fiúknál inkább az izmosság az ideál. A lányoknál a kamaszkor indulása a nőies testalkat alakulásával, egészséges módon a zsírpárnák képződésével, a gömbölyödő csípővel, mellekkel jár együtt. A nőiség útján való elindulással a bimbózó szexualitás is előtérbe kerül. A nőiesedő test az önállósodás, a szülőkről való leválás jelképe lehet – a szexuálisan érett, fiatal nővé válás érzelmi elutasítása, halasztása, az ettől való félelem az egyik oka lehet az evészavarnak. Erre ráerősít, egyúttal egy másik szálat is behoz a közösségi média és az influenszer-hatás: a sikeresség, a dolgok kézben tartása, a hatékonyság, az ezzel együtt járó akaraterő és önkontroll menő, követendő dolgok. Ezeknek tud mércéje lenni, hogy a testét hogyan tudja kontrollálni a gyermek az evéssel, a diétával és/vagy a testmozgással. Ezekben nem akar lemaradni azoktól, akiket követ – magyarázzák. 

Móritz Márta és Szabó Imre

Mint mondják, ez kapcsolódik össze a családi folyamatokkal: 

– Az olyan családokban, ahol erős a szülők, főleg az anya túlóvó/túlgondoskodó hozzáállása és kevés saját kompetenciát és hatékonyságot tud megélni a kiskamasz; ahol későn lehet csak önálló, ott ezek ellen indul el, és tudattalanul választ magának egy területet – ez lesz az evés – ahol a saját kontrollját élheti meg. Ez mehet el egészségtelen, túlzó, torz irányba.

 Azoknál a kamaszoknál is magasabb az anorexia kialakulásának aránya, akiket intellektuálisan, morálisan, iskolai teljesítményben nagyon magas elvárásoknak tesznek ki. A később evészavarossá váló fiatalok gyermekkorukban sokszor eminens, szófogadó, problémamentes mintagyerekek. A szülők elismeréséért, nagy erőfeszítéssel, sok mindenre képesek.

Az életkori küszöb előbbre tolódott, ezt is tapasztalják a pszichológusok. Régebben klasszikusan a serdülőkor kezdetén – 14-15 éves kortól – jelentkezett evészavar. Ma sokszor a menstruáció megérkezése előtt, 10-12 éves, prepubertás korban is előfordul. 

Nézzük a tüneteket! 

Mire érdemes figyelni, melyek az első jelek az étkezésben, viselkedésben?

Fotó: MW-grafika

– Amikor együtt élünk valakivel, nehezebb észrevenni a fokozatos testi fogyást. Egy ruha eddig passzolt a gyermekünk derekán, most mintha nagy lenne rá. Bő ruhákat kezd hordani a kamasz. Nem vetkőzik le, nem akar strandra menni, ódzkodik attól, hogy megmutassa a testét, hiszen szégyelli, kövérnek látja magát. Nem szereti, ha fényképezik. Kimaradozik a közös étkezésekből, inkább a szobájában eszi meg a vacsoráját. Ha jelen van az étkezésnél, egyre kevesebb mennyiség kerül a tányérjára. Elkezdi az ételt apró darabokra vágni. Megnyúlik az étkezés ideje, egyre tovább van a szájában egy-egy falat. 

  • Elmaradnak az étrendjéből az édességek, a szénhidrátok, a pékáruk, a tésztafélék, inkább iszik. A telefonjába bújik, elkezdi számolni a kalóriát, applikációkat keres erre az interneten. 
  • Elmaradoznak a kortárs kapcsolatai. 
  • A figyelme beszűkül: saját magára, az evésre és a testmozgásra koncentrál. 
  • Az addig végzett mozgást fokozza, minden nap rendszeresen, akár keményen edz otthon. Ha addig nem sportolt, elkezd futni, stb. 
  • Ingerlékenyebbé válhat, mindenre ugrik, visszaszól – utóbbi a serdüléssel együtt jár, de ha a többi tünettel együtt jelentkezik, nem árt aggódni. Összességében általános hangulatromlás jelenhet meg az evészavar nyomán. 
  • Egyre beszűkültebb a gyermek mentális állapota, visszahúzódik a kapcsolataiból, a szülőkkel sem beszélget annyit, nem vesz részt közös programokban. 
  • A jelentős testsúlyvesztés mellett a kamasz addig szép, dús haja fénytelen lesz, elkezd hullani. Fázósabb lesz, a bőre fénytelenné, szárazzá válik – utóbbiak már az anorexia előrehaladottabb állapotában jellemzők – sorolják.

Legtöbbször csak néhány hónap után tűnik fel a szülőknek, hogy baj van. Pedig már a kezdeti tünetek figyelmeztetők. 

– Amikor már gyanújelek vannak, beszélgessünk a gyermekkel, kérdezzünk tőle érdeklődve, nyitottan, nem vallatva, nem kikérdezve őt. Azután mindenképpen el kell indulni, szakember segítségét kérni. Amikor látjuk a fogyást, forduljunk háziorvoshoz a testi állapotfelmérés kérésével, és minél előbb jussunk el pszichológushoz. Szakember segítségére biztosan szükség van, a gyermek és a szülők nem tudják maguk megoldani a problémát. Így rövidíthető a gyógyulás ideje: akár fél év alatt is visszaterelhető a kamasz az egészséges irányba – mondja Móritz Márta és Szabó Imre, akik a kórház gyermekosztályán feltárt esetek pszichológiai ambuláns kezelését el tudják látni.

Nagyon nehéz kigyógyulni

A családnak – a gyermeknek is – tisztában kell lennie azzal, hogy az anorexia nervosa olyan pszichiátriai kórkép, amiből nagyon nehéz kigyógyulni, nagy a halálozás kockázata. A kamasz gyakran nem ismeri el, hogy probléma van. Ellenállás van benne. Az elején általában nehéz együttműködésre bírni, nem tudja reálisan felmérni, milyen veszélyben van, ezért nem halogathat a környezet sem. Elköteleződés kell a család és a szakemberek részéről egyaránt: kis célokat érdemes kitűzni, hogy a gyermek az elveszített, szükséges súlyt visszaszerezze. Terápiás cél, hogy a serdülő elhiggye, érezze, hogy megbíznak benne, hogy ő fogja ezt a folyamatot kontrollálni, a gyarapodás a saját tempójában halad. 

Kamaszkorban érzékeny, sérülékeny és képlékeny az önértékelés. 

  • Ki vagyok? 
  • Mi vagyok? 
  • Milyennek kellene lennem? – teszi fel magának a kérdést a kamasz. Ebben tud erős hatást kifejteni a kortársak véleménye, másrészt az online világ: a kamasz azáltal tud elfogadott, divatos lenni, ha ő is megmutatja, hogy hatékonyan tudja kontrollálni a külsejét, a testsúlyát. 

 

 

