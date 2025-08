Drasztikusan nőtt a szombathelyi kórházban a kóros soványság miatt felvett kamaszok száma

Úgy folytatta a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház főorvosa az anorexia kapcsán: segítséget szeretnének nyújtani a gyermekek családjának, környezetének, az iskolai közösségeknek, az egészségügyi ellátóknak, háziorvos kollégáiknak és a védőnői hálózatnak az állapot mielőbbi felismerésében és a kezelés megkezdésében. A jelenséget és a terápia lépéseit – hiszen a már kórházi kezelésre szoruló gyermekek gyógyításában több szakember közös munkájára van szükség – négyrészes cikksorozatunkban mutatjuk be.

Anorexia nervosa: a sokszor észrevétlenül maradó, alattomos gyanújelekre hívják fel a figyelmet.

Forrás: Shutterstock

– Az evészavarok kialakulásában számos tényező szerepet játszhat, a kiváltó és fenntartó kockázati tényezőket úgynevezett bio-pszicho-szociális modellben egyesítjük, melynek lényege, hogy testünk betegségeit (bio) befolyásolja a lelki állapotunk (pszicho) és a környezet, ami körülvesz bennünket (szociális) – mondja bevezetésül a főorvos, és részletezi a tényezőket.

A karcsúság kényszere!?

Szociális kockázati tényezők a karcsúság kényszere, a vékony testalkat szépségideálja, főleg azon társadalmakban, ahol bőséges az élelmiszer-kínálat. A média, a reklámok, az online felületek terjedése és befolyása/nyomása különösen a serdülő lányokat érinti. A családi környezet is befolyásolhatja a kórkép kialakulását, a szülők gyakran túlságosan védik gyermeküket vagy túl magas elvárásokat állítanak fel a siker érdekében. (A magasabb társadalmi pozíciót elért szülők gyermekeinél ez gyakrabban fordul elő.) Pszichológiai eredetű személyiségjegyek a perfekcionizmus, a tökéletességre törekvés, a hangulatzavarok, a depresszió. Az agy jóllakottság- és éhségszabályozásért felelős központja, a hipotalamusz működési zavara is megfigyelhető, melyet közvetetten lelki hatások váltanak ki. Örökletes tényezők is szerepet játszanak, gyakrabban fordul elő a kórkép, ha már családtagoknál megjelent valamilyen táplálkozási zavar.

Anorexia nervosa – a beteg érez éhséget, csak tudatosan elnyomja

Az anorexia nervosát úgy határozza meg: súlyos pszichés, lelki eredetű állapot, a legveszélyesebb evészavar. Az időben szakemberhez fordulók nagy része meggyógyul, azonban az esetek egy része krónikus állapothoz vezet és a vizsgálatok alapján 10 éven belül a halálozási ráta 10 százalék.