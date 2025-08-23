augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítség

2 órája

Anorexia nervosa: így segít a dietetikus a test helyreállításában

Címkék#testképzavar#testképviszonyulás#anorexia#étel

Az anorexia nervosa súlyos evészavar, amelyet torz testkép, a súlygyarapodástól való intenzív félelem, valamint szélsőséges étrendi megszorítások jellemeznek. A jelenséget és a terápia lépéseit – hiszen a már kórházi kezelésre szoruló gyermekek gyógyításában több szakember közös munkájára van szükség – négyrészes cikksorozatunkban mutatjuk be. Vargáné Németh Anita, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház dietetikusa arról is beszél, hogyan segít a dietetikus a test helyreállításában.

Tóth Katalin

Milyen étkezési szokások és viselkedésminták utalhatnak arra, hogy valakinél fennállhat anorexia kockázata? Erre a pszichológusok is kitértek. A dietetikus további figyelmeztető jeleket sorol: 

Anorexia: a dietetikus segít a betegnek újra megtanulni, hogy az étel nem ellenség.
Anorexia nervosa: a dietetikus segít a betegnek újra megtanulni, hogy az étel nem ellenség. 
Forrás:  Shutterstock

Anorexia nervosa: szélsőséges kalóriamegvonás jellemzi a kórképet

– Szélsőséges kalóriamegvonás jellemzi ezt a kórképet, a betegek drasztikusan csökkentik az elfogyasztott étel mennyiségét. Egyes ételeket vagy ételcsoportokat, például a szénhidrátokat, zsírokat teljesen kerülik, ugyanakkor a „diétás”, „light” vagy „zsírszegény” ételeket túlzott előnyben részesítik. Kényszeresen számolják minden elfogyasztott étel kalóriatartalmát, akár étkezés közben is: ez étkezési naplók, applikációk túlzott használatában is megnyilvánulhat. Az ételek „rituális” fogyasztása is megfigyelhető: ha nagyon apróra vágják az ételt és lassan, rituálisan fogyasztják el, ha elrendezik a tányéron, de nem fogyasztják el, az gyanújel lehet. Bizonyos ételek kombinációinak vagy sorrendjének túl szabályozott betartása is megfigyelhető. A szülő, hozzátartozók számára figyelmeztető jel lehet, ha a gyermek rendszeresen kihagyja a reggelit, ebédet vagy vacsorát, kerüli vagy elutasítja a családi vagy közösségi étkezéseket. Gyakran hallani a "nem vagyok éhes" kijelentést is. A túlzott testmozgás is odafigyelésre adhat okot: ha az étkezések után kényszeresen edz a kamaszt (a mozgás mint büntetés jelentkezik) és/vagy ha nyugtalan vagy bűntudatos, amikor egy nap kimarad az edzés a napi ritmusból. A testsúllyal és testképpel való kóros foglalkozás is jellemző tünetegyüttes: a gyermek folyamatosan, akár naponta többször méri a testsúlyát. Folyamatosan összehasonlítja magát másokkal, a saját testét lebecsüli.

Szociális vonatkozásban: az eddig nyitott társasági ember visszahúzódóvá válik a barátoktól, családtól egyaránt. Elkezd titkolózni az étkezéssel kapcsolatban. Feszült vagy dühös lesz, ha mások megpróbálnak közbeavatkozni, kérdéseket tesznek fel vagy kéretlen tanácsokat adnak.

A dietetikus hangsúlyozza: ezek a jelek önmagukban még nem jelentik biztosan az anorexia fennállását, de aggodalomra adhatnak okot, főleg ha egyszerre több is megfigyelhető. Ha ilyen szokásokat észlelünk valakin, fontos lehet a pszichológus vagy orvos bevonása a pontos diagnózis és támogatás érdekében. Ha pedig egy dietetikus számára felmerül az anorexia nervosa gyanúja, lényeges, hogy szakmailag megalapozott, érzékeny és együttműködésen alapuló módon járjon el. 

Az alábbi lépéseket végzik:

  • Anamnézis és táplálkozási anamnézis felmérés
  • In body testösszetétel (izom-zsír arány) vizsgálat
  • Testtömeg, testtömegindex (BMI) számítása
  • Étkezési szokások, tiltások, ételhez való viszony, részletes étkezési szokások, ételkerülések, étkezési mennyiségek, időpontok feltérképezése
  • Testsúly- és testképviszonyulás feltárása (például a testképzavar jelei).

A dietetikus nem diagnosztizálhat mentális betegséget (pl. anorexia nervosát), ezért ha az anamnézis és viselkedés alapján erős a gyanú, a dietetikusnak jelzéssel kell élnie, és javasolnia kell a megfelelő szakorvosi vizsgálatot.

Miután megvan a diagnózis, terápiás tervet készítenek több szakmaterület bevonásával.

– A dietetikus a terápiás team részeként a beteg táplálkozási rehabilitációjában vehet részt. A munkánk során fontos, hogy ne ítélkezzünk, épp ellenkezőleg: támogató, empatikus hangnemet kell kialakítani. Fontos a kliens bizalmának megnyerése, megőrzése, különösen a serdülőkorúaknál. Indirekt kérdésekkel is fel lehet tárni finoman az étkezési zavarokra utaló mintákat. Célunk a tájékoztatás, az oktatás: ha óvatosan beszélünk a kamasznak az étkezési zavarok veszélyeiről, az energiaszükségletről és a szervezet tápanyaghiányainak következményeiről, az segíthet a motiváció kialakításában. A táplálkozási állapot felmérése után kidolgozzuk az egyéni étrendtervet. Fontos, hogy fokozatoson növeljük a kalóriát a szervezet teherbírásához igazítva és a megfelelő tápanyagbevitelt – fehérje, szénhidrát, zsír, vitaminok, ásványi anyagok – kell biztosítani. A Biztonságosan kell elindítani a súlygyarapodást: általában heti 0,5–1 kilogramm gyarapodás a reális a hiányállapotok korrekciója érdekében, kezdetben napi 1200–1600 kcal bevitelével, majd ez heti szinten emelve, a tolerancia függvényében 2000–3000 kcal-ra is növelhető. A túl gyors emelés refeeding szindrómát, halálos kimenetelű szövődményt is okozhat (veszélyes elektrolitzavar).

A kiegyensúlyozott makrotápanyag-arány a következő:

Szénhidrát: 50–55% (pl. teljes kiőrlésű gabona, rizs, burgonya).

Fehérje: 15–20% (pl. tojás, sovány húsok, tejtermékek, hüvelyesek – allergiák figyelembevételével).

Zsír: 25–30% (pl. olívaolaj, avokádó, diófélék – ha nincs allergia).

Cél a kiegyensúlyozott, normál étkezési ritmus (napi 3 főétkezés + 2-3 kis étkezés), az ételektől való szorongás csökkentése: ismert és elfogadott ételek beépítése, később a "rettegett" ételek újraépítése. Az energiadús, tápanyagban gazdag ételek beépítése javasolt. Főleg az első időben kis mennyiségben nagyobb energiatartalmú ételek fogyasztása dúsítással. Pl.: tejturmix, zabkása magokkal, főtt tojás pirítóssal, müzli joghurttal, energiadús krémlevesek. Az italfogyasztás korlátozása étkezés előtt és közben elősegíti a tápanyagbevitel növelését (ne telítse el a folyadék a gyomrot).

A vitaminok, ásványi anyagok pótlására is nagy hangsúlyt kell fektetni:

Kalcium, D-vitamin: a csontritkulás megelőzése miatt.

Vas, B12, folsav: a vérszegénység kezelésére

Kálium, magnézium, foszfát: különösen a refeeding szindróma elkerülésére.

Étkezés után 5-10 perc séta segíthet a szorongás csökkentésében. 

Kiegészítő eszközök lehetnek még a táplálásterápia sikerességében:

  • Étel- és érzésnapló: nemcsak arról, hogy mit evett, hanem hogyan érezte magát evés előtt/után
  • Edukációs anyagok: táplálkozásról szóló ismeretterjesztő anyagok (pl. „Mit jelent az egészséges táplálkozás?”)
  • Családi megbeszélés: hogyan tud a család támogatni (pl. közös étkezések, bűntudat kerülése)

Összességében a dietetikus segít a betegnek újra megtanulni, hogy az étel nem ellenség. Támogatja az étkezéssel kapcsolatos torzult gondolkodás enyhítését (pl. „a szénhidrát hizlal” típusú tévhitek). Vargáné Németh Anita azzal zárja: a dietetikus önmagában nem elegendő a gyógyuláshoz. Pszichoterápia (pl. kognitív viselkedésterápia) és gyakran orvosi beavatkozás is szükséges. 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu