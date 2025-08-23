46 perce
Anorexia nervosa: így segít a dietetikus a test helyreállításában
Az anorexia nervosa súlyos evészavar, amelyet torz testkép, a súlygyarapodástól való intenzív félelem, valamint szélsőséges étrendi megszorítások jellemeznek. A jelenséget és a terápia lépéseit – hiszen a már kórházi kezelésre szoruló gyermekek gyógyításában több szakember közös munkájára van szükség – négyrészes cikksorozatunkban mutatjuk be. Vargáné Németh Anita, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház dietetikusa arról is beszél, hogyan segít a dietetikus a test helyreállításában.
Milyen étkezési szokások és viselkedésminták utalhatnak arra, hogy valakinél fennállhat anorexia kockázata? Erre a pszichológusok is kitértek. A dietetikus további figyelmeztető jeleket sorol:
Anorexia nervosa: szélsőséges kalóriamegvonás jellemzi a kórképet
– Szélsőséges kalóriamegvonás jellemzi ezt a kórképet, a betegek drasztikusan csökkentik az elfogyasztott étel mennyiségét. Egyes ételeket vagy ételcsoportokat, például a szénhidrátokat, zsírokat teljesen kerülik, ugyanakkor a „diétás”, „light” vagy „zsírszegény” ételeket túlzott előnyben részesítik. Kényszeresen számolják minden elfogyasztott étel kalóriatartalmát, akár étkezés közben is: ez étkezési naplók, applikációk túlzott használatában is megnyilvánulhat. Az ételek „rituális” fogyasztása is megfigyelhető: ha nagyon apróra vágják az ételt és lassan, rituálisan fogyasztják el, ha elrendezik a tányéron, de nem fogyasztják el, az gyanújel lehet. Bizonyos ételek kombinációinak vagy sorrendjének túl szabályozott betartása is megfigyelhető. A szülő, hozzátartozók számára figyelmeztető jel lehet, ha a gyermek rendszeresen kihagyja a reggelit, ebédet vagy vacsorát, kerüli vagy elutasítja a családi vagy közösségi étkezéseket. Gyakran hallani a "nem vagyok éhes" kijelentést is. A túlzott testmozgás is odafigyelésre adhat okot: ha az étkezések után kényszeresen edz a kamaszt (a mozgás mint büntetés jelentkezik) és/vagy ha nyugtalan vagy bűntudatos, amikor egy nap kimarad az edzés a napi ritmusból. A testsúllyal és testképpel való kóros foglalkozás is jellemző tünetegyüttes: a gyermek folyamatosan, akár naponta többször méri a testsúlyát. Folyamatosan összehasonlítja magát másokkal, a saját testét lebecsüli.
Szociális vonatkozásban: az eddig nyitott társasági ember visszahúzódóvá válik a barátoktól, családtól egyaránt. Elkezd titkolózni az étkezéssel kapcsolatban. Feszült vagy dühös lesz, ha mások megpróbálnak közbeavatkozni, kérdéseket tesznek fel vagy kéretlen tanácsokat adnak.
A dietetikus hangsúlyozza: ezek a jelek önmagukban még nem jelentik biztosan az anorexia fennállását, de aggodalomra adhatnak okot, főleg ha egyszerre több is megfigyelhető. Ha ilyen szokásokat észlelünk valakin, fontos lehet a pszichológus vagy orvos bevonása a pontos diagnózis és támogatás érdekében. Ha pedig egy dietetikus számára felmerül az anorexia nervosa gyanúja, lényeges, hogy szakmailag megalapozott, érzékeny és együttműködésen alapuló módon járjon el.
Az alábbi lépéseket végzik:
- Anamnézis és táplálkozási anamnézis felmérés
- In body testösszetétel (izom-zsír arány) vizsgálat
- Testtömeg, testtömegindex (BMI) számítása
- Étkezési szokások, tiltások, ételhez való viszony, részletes étkezési szokások, ételkerülések, étkezési mennyiségek, időpontok feltérképezése
- Testsúly- és testképviszonyulás feltárása (például a testképzavar jelei).
A dietetikus nem diagnosztizálhat mentális betegséget (pl. anorexia nervosát), ezért ha az anamnézis és viselkedés alapján erős a gyanú, a dietetikusnak jelzéssel kell élnie, és javasolnia kell a megfelelő szakorvosi vizsgálatot.
Miután megvan a diagnózis, terápiás tervet készítenek több szakmaterület bevonásával.
– A dietetikus a terápiás team részeként a beteg táplálkozási rehabilitációjában vehet részt. A munkánk során fontos, hogy ne ítélkezzünk, épp ellenkezőleg: támogató, empatikus hangnemet kell kialakítani. Fontos a kliens bizalmának megnyerése, megőrzése, különösen a serdülőkorúaknál. Indirekt kérdésekkel is fel lehet tárni finoman az étkezési zavarokra utaló mintákat. Célunk a tájékoztatás, az oktatás: ha óvatosan beszélünk a kamasznak az étkezési zavarok veszélyeiről, az energiaszükségletről és a szervezet tápanyaghiányainak következményeiről, az segíthet a motiváció kialakításában. A táplálkozási állapot felmérése után kidolgozzuk az egyéni étrendtervet. Fontos, hogy fokozatoson növeljük a kalóriát a szervezet teherbírásához igazítva és a megfelelő tápanyagbevitelt – fehérje, szénhidrát, zsír, vitaminok, ásványi anyagok – kell biztosítani. A Biztonságosan kell elindítani a súlygyarapodást: általában heti 0,5–1 kilogramm gyarapodás a reális a hiányállapotok korrekciója érdekében, kezdetben napi 1200–1600 kcal bevitelével, majd ez heti szinten emelve, a tolerancia függvényében 2000–3000 kcal-ra is növelhető. A túl gyors emelés refeeding szindrómát, halálos kimenetelű szövődményt is okozhat (veszélyes elektrolitzavar).
A kiegyensúlyozott makrotápanyag-arány a következő:
Szénhidrát: 50–55% (pl. teljes kiőrlésű gabona, rizs, burgonya).
Fehérje: 15–20% (pl. tojás, sovány húsok, tejtermékek, hüvelyesek – allergiák figyelembevételével).
Zsír: 25–30% (pl. olívaolaj, avokádó, diófélék – ha nincs allergia).
Cél a kiegyensúlyozott, normál étkezési ritmus (napi 3 főétkezés + 2-3 kis étkezés), az ételektől való szorongás csökkentése: ismert és elfogadott ételek beépítése, később a "rettegett" ételek újraépítése. Az energiadús, tápanyagban gazdag ételek beépítése javasolt. Főleg az első időben kis mennyiségben nagyobb energiatartalmú ételek fogyasztása dúsítással. Pl.: tejturmix, zabkása magokkal, főtt tojás pirítóssal, müzli joghurttal, energiadús krémlevesek. Az italfogyasztás korlátozása étkezés előtt és közben elősegíti a tápanyagbevitel növelését (ne telítse el a folyadék a gyomrot).
A vitaminok, ásványi anyagok pótlására is nagy hangsúlyt kell fektetni:
Kalcium, D-vitamin: a csontritkulás megelőzése miatt.
Vas, B12, folsav: a vérszegénység kezelésére
Kálium, magnézium, foszfát: különösen a refeeding szindróma elkerülésére.
Étkezés után 5-10 perc séta segíthet a szorongás csökkentésében.
Kiegészítő eszközök lehetnek még a táplálásterápia sikerességében:
- Étel- és érzésnapló: nemcsak arról, hogy mit evett, hanem hogyan érezte magát evés előtt/után
- Edukációs anyagok: táplálkozásról szóló ismeretterjesztő anyagok (pl. „Mit jelent az egészséges táplálkozás?”)
- Családi megbeszélés: hogyan tud a család támogatni (pl. közös étkezések, bűntudat kerülése)
Összességében a dietetikus segít a betegnek újra megtanulni, hogy az étel nem ellenség. Támogatja az étkezéssel kapcsolatos torzult gondolkodás enyhítését (pl. „a szénhidrát hizlal” típusú tévhitek). Vargáné Németh Anita azzal zárja: a dietetikus önmagában nem elegendő a gyógyuláshoz. Pszichoterápia (pl. kognitív viselkedésterápia) és gyakran orvosi beavatkozás is szükséges.
