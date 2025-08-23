Anorexia nervosa: így segít a dietetikus a test helyreállításában

Milyen étkezési szokások és viselkedésminták utalhatnak arra, hogy valakinél fennállhat anorexia kockázata? Erre a pszichológusok is kitértek. A dietetikus további figyelmeztető jeleket sorol:

Anorexia nervosa: a dietetikus segít a betegnek újra megtanulni, hogy az étel nem ellenség.

Anorexia nervosa: szélsőséges kalóriamegvonás jellemzi a kórképet

– Szélsőséges kalóriamegvonás jellemzi ezt a kórképet, a betegek drasztikusan csökkentik az elfogyasztott étel mennyiségét. Egyes ételeket vagy ételcsoportokat, például a szénhidrátokat, zsírokat teljesen kerülik, ugyanakkor a „diétás”, „light” vagy „zsírszegény” ételeket túlzott előnyben részesítik. Kényszeresen számolják minden elfogyasztott étel kalóriatartalmát, akár étkezés közben is: ez étkezési naplók, applikációk túlzott használatában is megnyilvánulhat. Az ételek „rituális” fogyasztása is megfigyelhető: ha nagyon apróra vágják az ételt és lassan, rituálisan fogyasztják el, ha elrendezik a tányéron, de nem fogyasztják el, az gyanújel lehet. Bizonyos ételek kombinációinak vagy sorrendjének túl szabályozott betartása is megfigyelhető. A szülő, hozzátartozók számára figyelmeztető jel lehet, ha a gyermek rendszeresen kihagyja a reggelit, ebédet vagy vacsorát, kerüli vagy elutasítja a családi vagy közösségi étkezéseket. Gyakran hallani a "nem vagyok éhes" kijelentést is. A túlzott testmozgás is odafigyelésre adhat okot: ha az étkezések után kényszeresen edz a kamaszt (a mozgás mint büntetés jelentkezik) és/vagy ha nyugtalan vagy bűntudatos, amikor egy nap kimarad az edzés a napi ritmusból. A testsúllyal és testképpel való kóros foglalkozás is jellemző tünetegyüttes: a gyermek folyamatosan, akár naponta többször méri a testsúlyát. Folyamatosan összehasonlítja magát másokkal, a saját testét lebecsüli.

Szociális vonatkozásban: az eddig nyitott társasági ember visszahúzódóvá válik a barátoktól, családtól egyaránt. Elkezd titkolózni az étkezéssel kapcsolatban. Feszült vagy dühös lesz, ha mások megpróbálnak közbeavatkozni, kérdéseket tesznek fel vagy kéretlen tanácsokat adnak.

A dietetikus hangsúlyozza: ezek a jelek önmagukban még nem jelentik biztosan az anorexia fennállását, de aggodalomra adhatnak okot, főleg ha egyszerre több is megfigyelhető. Ha ilyen szokásokat észlelünk valakin, fontos lehet a pszichológus vagy orvos bevonása a pontos diagnózis és támogatás érdekében. Ha pedig egy dietetikus számára felmerül az anorexia nervosa gyanúja, lényeges, hogy szakmailag megalapozott, érzékeny és együttműködésen alapuló módon járjon el.