Egy anya küzdelme: Zoé iskolába készül, de nem tudni, hol lesz az otthonuk

Vashosszúfalu egyik szélső utcájának, egyik szélső házában járunk. Az udvar, a kert rendezett, odabent takaros rend fogad. A házhoz, önerőből egy szobát is építettek. Akkor még nem is gondolták, milyen megpróbáltatásokon mennek keresztül, aminek a vége az lehet, hogy költözniük kell, de nem tuják hova. Egy anya küzdelme.

Fotó: Horváth László

Olajos Natália előveszi az orvosi papírokat. Mutatja, lányánál 2023 februárjában úgynevezett Men2 szindrómát állapították meg. A halálos betegség nem gyógyítható, csak stabilizálható az állapot. Ráadásul újabb, pajzsmirigy kór is elkapta. Azóta rendszeresen járnak Budapestre, a Tűzoltó utcai Semmelweis-klinikára.

Natália újabb orvosi papírt mutat, ez most róla szól. 2023 augusztusában Pécsen agydaganattal műtötték.

- A műtőasztalon meghaltam, de újraélesztettek, visszajöttem, itt vagyok, mert dolgom van – mondta leszegett fejjel. - Azt hittem, ha nehezen is, de egyenesbe jövünk. Aztán nagyot tévedtem. A mostani házunkat, béreljük. Ám a lakbérnél elmaradásunk lett. A tulajdonos jószívű és türelmes, de megértem őt is, hiszen a szerződésben benne van, hogy fizetnünk kell. Egyelőre még maradhatunk, de eljön a nap, amikor ki kell költöznünk.

- Korábban a sárvári kórházban dolgoztam, de a betegségek miatt ott fel kellett mondanom – folytatta. - Most, hogy jobban lettem, mindenképpen szeretnék dolgozni! Több önéletrajzot is beadtam, napi négy órás állást keresnék, de amikor a cégek megismerték a sorsunkat, elutasítóak lett. Borzasztó nehéz is. Jó lenne, egy szerény lakás, kis lak, bármi, ahol ellehetünk a lányommal. Talán lesz olyan polgármester, aki olvassa a történetünket, és felajánl egy bérlakást.

Zoé közben büszkén mutatta az iskolai dicséreteket, az orvosi vizsgálatok után járó Bátorság okleveleket. Szeretné elkezdeni szeptemberben az iskolát, de kérdés, hogy hol?

- Ha szűkösen is, valahogy megélünk – tette hozzá Olajos Natália. - Azonban sok kiadást jelent felutazni a fővárosba. És az étkezésre is oda kell figyelni. Amikor a vashosszúfalui önkormányzat megtudta, milyen nehéz helyzetbe kerültünk, anyagi támogatást kaptunk. A jövő továbbra is bizonytalan.