augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Házasság

2 órája

Ők fogadtak egymásnak örök hűséget az elmúlt időszakban Szombathelyen

Címkék#esküvő#anyakönyv#házasság

Szokásunkhoz híven beszámolunk arról, kik kötötték össze az életüket a vasi megyeszékhelyen.

Vaol.hu

Németh Bence Tamás és Mándli Zsófia Sarolta, Dús Dávid és Maróti Dóra, Szepesi Benedek és Kalmár Gyöngyvér Bella, Balázs Péter és Kneisz Klaudia, Magda Domonkos és Kiss Krisztina, Németh Attila Balázs és Adorján Henrietta Irén, Nagyházi Máté és Horváth Viktória, Pápai Márk és Galambos Laura, Foki Péter és Horváth Alexandra, Medve László és Porkoláb Adrien.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu