Házasság
2 órája
Ők fogadtak egymásnak örök hűséget az elmúlt időszakban Szombathelyen
Szokásunkhoz híven beszámolunk arról, kik kötötték össze az életüket a vasi megyeszékhelyen.
Németh Bence Tamás és Mándli Zsófia Sarolta, Dús Dávid és Maróti Dóra, Szepesi Benedek és Kalmár Gyöngyvér Bella, Balázs Péter és Kneisz Klaudia, Magda Domonkos és Kiss Krisztina, Németh Attila Balázs és Adorján Henrietta Irén, Nagyházi Máté és Horváth Viktória, Pápai Márk és Galambos Laura, Foki Péter és Horváth Alexandra, Medve László és Porkoláb Adrien.
