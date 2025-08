Az anyatejes táplálás világnapja alkalmából hívták ünnepségre a családokat

1992 óta augusztus 1-je az anyatejes táplálás világnapja – fontos üzenete, hogy az anyatejjel való táplálás az egyik legjobb dolog, ami a gyermekekkel történhet. Az immunrendszer megalapozása, a betegségek elleni védelem, az allergiák megelőzésének lehetősége mind az anyatejnek köszönhető, fogalmazta meg Milisitsné Tátrai Beatrix, aki a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület képviseletében és Szombathely területi védőnői nevében köszöntötte az édesanyákat, a kis- és nagyobbacska babákat, valamint a családtagokat.

Az anyatejes táplálás világnapja: Pálné Németh Adriennt is köszöntötte Milisitsné Tátrai Beatrix

Fotó: Szendi Péter

Az anyatejes táplálás világnapja

Hozzátette: a szoptatás időnként nehézségekkel is jár, de van megoldás: ha kitartóak vagyunk és van önbizalmunk, akkor valószínű, hogy sikerül legalább egy kis anyatejet biztosítanunk a kisbabánk számára. Ha mégsem, akkor is van hová fordulni: léteznek „védőangyalok”, akik a felesleges anyatejet, amit a saját gyermekük számára nem használnak fel, leadják az anyatejgyűjtő állomáson, így segítenek másokat. Milisitsné Tátrai Beatrix a védőangyaloknak és azoknak az édesanyáknak is köszönetet mondott, akik anyatejjel táplálják a gyermekeiket. Külön felsorolta a 2024. július 1. és 2025. július 1. között anyatejet leadók nevét – virágot és emléklapot is átadott a jelen lévőknek. Majd arra biztatta a kismamákat, éljenek a lehetőséggel – a szombathelyieknek az anyatejet még be sem kell vinni az állomásra, hiszen gépkocsiszolgálat működik a begyűjtésére.