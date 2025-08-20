Apátistvánfalva újabb értéke

Ahogy korábban is, Apátistvánfalván ismét közösségi összefogással szépült, gazdagodott a község. Ezúttal ismét egy jó hírt kaptunk Trajbár Edit polgármestertől. Németh Alex és Doncsecz Zoltán irányításával és vezetésével egy helyi csapat elkészítette a Közösségi Ház mögötti nagygépek beállóját. Ezzel az önkormányzati gépek védelmét hosszú időre megoldották – azaz, ismét értéket teremtettek a közösség számára. Munkájukat most is köszönet illeti!

Apátistvánfalván ismét közösségi összefogás volt

Fotó: Trajbár Edit