2 órája

Apátistvánfalva újabb értéke

Címkék#Közösségi Ház#Apátistvánfalván#Doncsecz Zoltán#Németh Alex#Trajbár Edit

Gombos Kálmán

Ahogy korábban is, Apátistvánfalván ismét közösségi összefogással szépült, gazdagodott a község. Ezúttal ismét egy jó hírt kaptunk Trajbár Edit polgármestertől. Németh Alex és Doncsecz Zoltán irányításával és vezetésével egy helyi csapat elkészítette a Közösségi Ház mögötti nagygépek beállóját. Ezzel az önkormányzati gépek védelmét hosszú időre megoldották – azaz, ismét értéket teremtettek a közösség számára. Munkájukat most is köszönet illeti!

Apátistvánfalván ismét közösségi összefogás volt
Apátistvánfalván ismét közösségi összefogás volt
Fotó: Trajbár Edit

 

 

