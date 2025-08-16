25 perce
Áramszünet jön Szombathelyen és környékén – itt kell majd nélkülözni az villanyt
A következő napokban több helyen is szünetel az áramszolgáltatás Szombathelyen és a környező településeken. Mutatjuk, hol és mikor érdemes tervezni az áramszünettel, hogy ne érjen meglepetés.
A következő napokban több helyen is áramszünetre kell számítani Szombathelyen és környékén. Érdemes előre tervezni, hogy a háztartási gépek, a számítógép vagy a hűtő működése ne akadjon meg váratlanul. Fontos, hogy a gyűjtésben csak az érintett utcákat jelöljük meg, a pontos házszámokat az E.ON oldalán lehet megnézni. Ez alól kivételt képez, ha valamelyik utcában csak egy házszám alatt marad ki a szolgáltatás.
Áramszünetek Vas megyében augusztus 18. és 22. között
Augusztus 18. (hétfő)
- Bük – Baross Gábor u., Bem sor, Dr. Horváth Tibor u., Eötvös u., Gyár u., Hunyadi u., Ipar u., Nagy Pál u., Petőfi u., Rákóczi F. u., Szabadság u., Széchenyi u., Zrínyi u.
Idő: 08:00–18:00 | Ok: hálózatátépítés
- Kétvölgy – Fő út, Víztorony
Idő: 08:00–16:00 | Ok: hálózat karbantartás
- Táplánszentkereszt – Táncsics Mihály utca 10
Idő: 08:45–10:15 | Ok: új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása
- Vasszécseny – Vörösmarty M. utca
Idő: 10:45–12:15 | Ok: új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása
- Vép – Alkotmány utca 50
Idő: 12:45–13:15 | Ok: új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása
Vép – Vadász utca
Idő: 13:45–15:30 | Ok: új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása
Augusztus 19. (kedd)
- Sé, FeketeFenyves dűlő – Százszorszép utca 250
Idő: 07:45–11:15 | Ok: új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása
- Sé, FeketeFenyves dűlő – Hóvirág utca
Idő: 10:45–14:15 | Ok: új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása
Augusztus 21. (csütörtök)
- Csörötnek – Kossuth Lajos út, Petőfi Sándor u., Rába u., Vasúti u.
Idő: 08:00–16:00 | Ok: hálózat karbantartás
- Magyarlak – Petőfi Sándor út
Idő: 08:00–16:00 | Ok: hálózat karbantartás
- Sé – Petőfi S. u., Szabadság u. 1
Idő: 07:30–16:30 | Ok: hálózatátépítés
Augusztus 22. (péntek)
- Csörötnek – Arany János u., Kossuth Lajos u., Petőfi Sándor u., Rába u., Vasúti u.
Idő: 08:00–16:00 | Ok: biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása
- Magyarlak – Petőfi Sándor út
Idő: 08:00–16:00 | Ok: biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása
- Rátót – Ady E. u., Dózsa Gy. u., Fő u., Műút, Sport u., Vasút u.
Idő: 08:00–16:00 | Ok: biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása
- Rönök – Csörötneki u., Határőr u., Vasútállomás út, Alkotmány utca
Idő: 08:00–16:00 | Ok: biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása
- Szombathely, Kámon – Saághy I. u., Öntő utca
Idő: 08:00–15:00 | Ok: hálózatátépítés
- Sé – Petőfi S. u., Szabadság u. 65
Idő: 07:30–16:30 | Ok: hálózatátépítés