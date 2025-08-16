augusztus 16., szombat

25 perce

Áramszünet jön Szombathelyen és környékén – itt kell majd nélkülözni az villanyt

Címkék#Szombathely#Vép#villamosenergia

A következő napokban több helyen is szünetel az áramszolgáltatás Szombathelyen és a környező településeken. Mutatjuk, hol és mikor érdemes tervezni az áramszünettel, hogy ne érjen meglepetés.

A következő napokban több helyen is áramszünetre kell számítani Szombathelyen és környékén. Érdemes előre tervezni, hogy a háztartási gépek, a számítógép vagy a hűtő működése ne akadjon meg váratlanul. Fontos, hogy a gyűjtésben csak az érintett utcákat jelöljük meg, a pontos házszámokat az E.ON oldalán lehet megnézni. Ez alól kivételt képez, ha valamelyik utcában csak egy házszám alatt marad ki a szolgáltatás.

Mutatjuk hol és mikor lesz áramszünet Vasban a héten
Mutatjuk hol és mikor lesz áramszünet Vasban a héten
Forrás: Freepik

Áramszünetek Vas megyében augusztus 18. és 22. között

Augusztus 18. (hétfő)

  • Bük – Baross Gábor u., Bem sor, Dr. Horváth Tibor u., Eötvös u., Gyár u., Hunyadi u., Ipar u., Nagy Pál u., Petőfi u., Rákóczi F. u., Szabadság u., Széchenyi u., Zrínyi u.
    Idő: 08:00–18:00 | Ok: hálózatátépítés
  • Kétvölgy – Fő út, Víztorony
    Idő: 08:00–16:00 | Ok: hálózat karbantartás
  • Táplánszentkereszt – Táncsics Mihály utca 10
    Idő: 08:45–10:15 | Ok: új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása
  • Vasszécseny – Vörösmarty M. utca
    Idő: 10:45–12:15 | Ok: új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása
  • Vép – Alkotmány utca 50
    Idő: 12:45–13:15 | Ok: új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása

Vép – Vadász utca
Idő: 13:45–15:30 | Ok: új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása

Augusztus 19. (kedd)

  • Sé, FeketeFenyves dűlő – Százszorszép utca 250
    Idő: 07:45–11:15 | Ok: új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása
  • Sé, FeketeFenyves dűlő – Hóvirág utca
    Idő: 10:45–14:15 | Ok: új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása

Augusztus 21. (csütörtök)

  • Csörötnek – Kossuth Lajos út, Petőfi Sándor u., Rába u., Vasúti u.
    Idő: 08:00–16:00 | Ok: hálózat karbantartás
  • Magyarlak – Petőfi Sándor út
    Idő: 08:00–16:00 | Ok: hálózat karbantartás
  • – Petőfi S. u., Szabadság u. 1
    Idő: 07:30–16:30 | Ok: hálózatátépítés

Augusztus 22. (péntek)

  • Csörötnek – Arany János u., Kossuth Lajos u., Petőfi Sándor u., Rába u., Vasúti u.
    Idő: 08:00–16:00 | Ok: biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása
  • Magyarlak – Petőfi Sándor út
    Idő: 08:00–16:00 | Ok: biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása
  • Rátót – Ady E. u., Dózsa Gy. u., Fő u., Műút, Sport u., Vasút u.
    Idő: 08:00–16:00 | Ok: biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása
  • Rönök – Csörötneki u., Határőr u., Vasútállomás út, Alkotmány utca
    Idő: 08:00–16:00 | Ok: biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása
  • Szombathely, Kámon – Saághy I. u., Öntő utca
    Idő: 08:00–15:00 | Ok: hálózatátépítés
  • – Petőfi S. u., Szabadság u. 65
    Idő: 07:30–16:30 | Ok: hálózatátépítés

 

 

