Áramszünet jön Szombathelyen és környékén – itt kell majd nélkülözni az villanyt

A következő napokban több helyen is áramszünetre kell számítani Szombathelyen és környékén. Érdemes előre tervezni, hogy a háztartási gépek, a számítógép vagy a hűtő működése ne akadjon meg váratlanul. Fontos, hogy a gyűjtésben csak az érintett utcákat jelöljük meg, a pontos házszámokat az E.ON oldalán lehet megnézni. Ez alól kivételt képez, ha valamelyik utcában csak egy házszám alatt marad ki a szolgáltatás.

Mutatjuk hol és mikor lesz áramszünet Vasban a héten

Forrás: Freepik

Áramszünetek Vas megyében augusztus 18. és 22. között

Augusztus 18. (hétfő)

Bük – Baross Gábor u., Bem sor, Dr. Horváth Tibor u., Eötvös u., Gyár u., Hunyadi u., Ipar u., Nagy Pál u., Petőfi u., Rákóczi F. u., Szabadság u., Széchenyi u., Zrínyi u.

Idő: 08:00–18:00 | Ok: hálózatátépítés

– Baross Gábor u., Bem sor, Dr. Horváth Tibor u., Eötvös u., Gyár u., Hunyadi u., Ipar u., Nagy Pál u., Petőfi u., Rákóczi F. u., Szabadság u., Széchenyi u., Zrínyi u. 08:00–18:00 | hálózatátépítés Kétvölgy – Fő út, Víztorony

Idő: 08:00–16:00 | Ok: hálózat karbantartás

– Fő út, Víztorony 08:00–16:00 | hálózat karbantartás Táplánszentkereszt – Táncsics Mihály utca 10

Idő: 08:45–10:15 | Ok: új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása

– Táncsics Mihály utca 10 08:45–10:15 | új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása Vasszécseny – Vörösmarty M. utca

Idő: 10:45–12:15 | Ok: új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása

– Vörösmarty M. utca 10:45–12:15 | új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása Vép – Alkotmány utca 50

Idő: 12:45–13:15 | Ok: új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása

Vép – Vadász utca

Idő: 13:45–15:30 | Ok: új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása

Augusztus 19. (kedd)

Sé, FeketeFenyves dűlő – Százszorszép utca 250

Idő: 07:45–11:15 | Ok: új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása

– Százszorszép utca 250 07:45–11:15 | új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása Sé, FeketeFenyves dűlő – Hóvirág utca

Idő: 10:45–14:15 | Ok: új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása

Augusztus 21. (csütörtök)

Csörötnek – Kossuth Lajos út, Petőfi Sándor u., Rába u., Vasúti u.

Idő: 08:00–16:00 | Ok: hálózat karbantartás

– Kossuth Lajos út, Petőfi Sándor u., Rába u., Vasúti u. 08:00–16:00 | hálózat karbantartás Magyarlak – Petőfi Sándor út

Idő: 08:00–16:00 | Ok: hálózat karbantartás

– Petőfi Sándor út 08:00–16:00 | hálózat karbantartás Sé – Petőfi S. u., Szabadság u. 1

Idő: 07:30–16:30 | Ok: hálózatátépítés