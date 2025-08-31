augusztus 31., vasárnap

Az E.ON bejelentette: a következő napokban több Vas vármegyei településen is szünetelni fog az áramszolgáltatás. A háttérben nem váratlan hibák, hanem tervezett karbantartások, hálózatbővítések és új transzformátor állomások építése állnak.

Villany nélkül marad több település a következő napokban – itt a lista!

Mutatjuk hol és mikor lesz áramszünet Vasban a héten

Forrás: Freepik

Az E.ON tájékoztatása szerint a következő napokban több Vas vármegyei településen és városrészben is áramszünet várható. A leállások oka többnyire hálózatátépítés, új transzformátorállomások építése vagy gyengeáramú rendszerek fejlesztése. Az alábbiakban településenként mutatjuk, mely utcákat érinti az áramszünet, és pontosan mikor kell számítani a kimaradásra. A pontos házszámok itt ellenőrizhetőek.

áramszünet
Mutatjuk hol és mikor lesz áramszünet Vasban a következő napokban
Fotó: Sasha Chornyi / Forrás: Schutterstock

Áramszünetek Vas vármegyében 

Szeptember 1., hétfő

  • Szombathely – Eötvös József utca, Külterület 0993, Olad: Dolgozók útja
    07:30–16:30 (transzformátorállomás építése)
  • – Külterület 1., Patakparti sétány, Petőfi Sándor utca, Szabadság utca 
    07:30–16:30 (hálózatátépítés és transzformátorállomás építése)

Szeptember 2., kedd

  • Kőszeg – Auguszt János utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Dózsa György utca, Bertalan Erzsébet utca, Felső körút, Gyöngyös utca, Kiss János utca, Malomárok utca, Munkás utca, Puskapor utca, Ólmodi út
     08:00–16:00 (megnövekedett ügyféligény miatt hálózatbővítés)
  • Püspökmolnári – Horgász utca, Kossuth Lajos utca 82.
    08:00–16:00 (gyengeáramú rendszer munkálatai)
  • Szombathely – Puskás Tivadar utca 7. 
    07:30–16:30 (hálózatátépítés)

Szeptember 3., szerda

  • Horvátzsidány – Fő utca, Posta utca, Tömördi utca
    08:00–15:00 (biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása)
  • Magyarszecsőd – Fürészüzem, Major utca
    08:00–16:00 (megnövekedett ügyféligény miatt hálózatbővítés)
  • Püspökmolnári – Alsókert-Alja utca 1/X, Horgász utca 19., Horgász utca 23., Horgásztanya, Kossuth Lajos és Szabadság utca
    08:00–16:00 (gyengeáramú rendszer munkálatai)

Szeptember 4., csütörtök

  • Apátistvánfalva – Fő út
    08:00–16:00 (gyengeáramú rendszer fejlesztése)
  • Püspökmolnári – Alsókert-Alja utca 1/X, Horgász utca 19., Horgász utca 23., Horgásztanya, Kossuth Lajos és Szabadság utca 
    08:00–16:00 (gyengeáramú rendszer munkálatai)

Szeptember 5., péntek

  • Apátistvánfalva – Fő út 55.
    08:00–16:00 (gyengeáramú rendszer fejlesztése)
  • Szalafő – Felsőszer 
    08:00–12:00 (hálózatkarbantartás)

Az áramszolgáltató kéri a lakosságot, hogy az áramszünet idejére készüljenek fel: érdemes előre feltölteni a telefonokat, gondoskodni a hűtő-fagyasztó berendezések tartalmáról, és számítani rá, hogy a megszokott napi rutint pár órára átírja a villany lekapcsolása.

 

