Villany nélkül marad több település a következő napokban – itt a lista!

Az E.ON tájékoztatása szerint a következő napokban több Vas vármegyei településen és városrészben is áramszünet várható. A leállások oka többnyire hálózatátépítés, új transzformátorállomások építése vagy gyengeáramú rendszerek fejlesztése. Az alábbiakban településenként mutatjuk, mely utcákat érinti az áramszünet, és pontosan mikor kell számítani a kimaradásra. A pontos házszámok itt ellenőrizhetőek.

Mutatjuk hol és mikor lesz áramszünet Vasban a következő napokban

Fotó: Sasha Chornyi / Forrás: Schutterstock

Áramszünetek Vas vármegyében

Szeptember 1., hétfő

Szombathely – Eötvös József utca, Külterület 0993, Olad: Dolgozók útja

07:30–16:30 (transzformátorállomás építése)

– Eötvös József utca, Külterület 0993, Olad: Dolgozók útja 07:30–16:30 (transzformátorállomás építése) Sé – Külterület 1., Patakparti sétány, Petőfi Sándor utca, Szabadság utca

07:30–16:30 (hálózatátépítés és transzformátorállomás építése)

Szeptember 2., kedd

Kőszeg – Auguszt János utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Dózsa György utca, Bertalan Erzsébet utca, Felső körút, Gyöngyös utca, Kiss János utca, Malomárok utca, Munkás utca, Puskapor utca, Ólmodi út

08:00–16:00 (megnövekedett ügyféligény miatt hálózatbővítés)

– Auguszt János utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Dózsa György utca, Bertalan Erzsébet utca, Felső körút, Gyöngyös utca, Kiss János utca, Malomárok utca, Munkás utca, Puskapor utca, Ólmodi út 08:00–16:00 (megnövekedett ügyféligény miatt hálózatbővítés) Püspökmolnári – Horgász utca, Kossuth Lajos utca 82.

08:00–16:00 (gyengeáramú rendszer munkálatai)

– Horgász utca, Kossuth Lajos utca 82. 08:00–16:00 (gyengeáramú rendszer munkálatai) Szombathely – Puskás Tivadar utca 7.

07:30–16:30 (hálózatátépítés)

Szeptember 3., szerda

Horvátzsidány – Fő utca, Posta utca, Tömördi utca

08:00–15:00 (biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása)

– Fő utca, Posta utca, Tömördi utca 08:00–15:00 (biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása) Magyarszecsőd – Fürészüzem, Major utca

08:00–16:00 (megnövekedett ügyféligény miatt hálózatbővítés)

– Fürészüzem, Major utca 08:00–16:00 (megnövekedett ügyféligény miatt hálózatbővítés) Püspökmolnári – Alsókert-Alja utca 1/X, Horgász utca 19., Horgász utca 23., Horgásztanya, Kossuth Lajos és Szabadság utca

08:00–16:00 (gyengeáramú rendszer munkálatai)

Szeptember 4., csütörtök

Apátistvánfalva – Fő út

08:00–16:00 (gyengeáramú rendszer fejlesztése)

– Fő út 08:00–16:00 (gyengeáramú rendszer fejlesztése) Püspökmolnári – Alsókert-Alja utca 1/X, Horgász utca 19., Horgász utca 23., Horgásztanya, Kossuth Lajos és Szabadság utca

08:00–16:00 (gyengeáramú rendszer munkálatai)

Szeptember 5., péntek

Apátistvánfalva – Fő út 55.

08:00–16:00 (gyengeáramú rendszer fejlesztése)

– Fő út 55. 08:00–16:00 (gyengeáramú rendszer fejlesztése) Szalafő – Felsőszer

08:00–12:00 (hálózatkarbantartás)

Az áramszolgáltató kéri a lakosságot, hogy az áramszünet idejére készüljenek fel: érdemes előre feltölteni a telefonokat, gondoskodni a hűtő-fagyasztó berendezések tartalmáról, és számítani rá, hogy a megszokott napi rutint pár órára átírja a villany lekapcsolása.