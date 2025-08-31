1 órája
Villany nélkül marad több település a következő napokban – itt a lista!
Az E.ON bejelentette: a következő napokban több Vas vármegyei településen is szünetelni fog az áramszolgáltatás. A háttérben nem váratlan hibák, hanem tervezett karbantartások, hálózatbővítések és új transzformátor állomások építése állnak.
Mutatjuk hol és mikor lesz áramszünet Vasban a héten
Forrás: Freepik
Az E.ON tájékoztatása szerint a következő napokban több Vas vármegyei településen és városrészben is áramszünet várható. A leállások oka többnyire hálózatátépítés, új transzformátorállomások építése vagy gyengeáramú rendszerek fejlesztése. Az alábbiakban településenként mutatjuk, mely utcákat érinti az áramszünet, és pontosan mikor kell számítani a kimaradásra. A pontos házszámok itt ellenőrizhetőek.
Áramszünetek Vas vármegyében
Szeptember 1., hétfő
- Szombathely – Eötvös József utca, Külterület 0993, Olad: Dolgozók útja
07:30–16:30 (transzformátorállomás építése)
- Sé – Külterület 1., Patakparti sétány, Petőfi Sándor utca, Szabadság utca
07:30–16:30 (hálózatátépítés és transzformátorállomás építése)
Szeptember 2., kedd
- Kőszeg – Auguszt János utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Dózsa György utca, Bertalan Erzsébet utca, Felső körút, Gyöngyös utca, Kiss János utca, Malomárok utca, Munkás utca, Puskapor utca, Ólmodi út
08:00–16:00 (megnövekedett ügyféligény miatt hálózatbővítés)
- Püspökmolnári – Horgász utca, Kossuth Lajos utca 82.
08:00–16:00 (gyengeáramú rendszer munkálatai)
- Szombathely – Puskás Tivadar utca 7.
07:30–16:30 (hálózatátépítés)
Szeptember 3., szerda
- Horvátzsidány – Fő utca, Posta utca, Tömördi utca
08:00–15:00 (biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása)
- Magyarszecsőd – Fürészüzem, Major utca
08:00–16:00 (megnövekedett ügyféligény miatt hálózatbővítés)
- Püspökmolnári – Alsókert-Alja utca 1/X, Horgász utca 19., Horgász utca 23., Horgásztanya, Kossuth Lajos és Szabadság utca
08:00–16:00 (gyengeáramú rendszer munkálatai)
Szeptember 4., csütörtök
- Apátistvánfalva – Fő út
08:00–16:00 (gyengeáramú rendszer fejlesztése)
- Püspökmolnári – Alsókert-Alja utca 1/X, Horgász utca 19., Horgász utca 23., Horgásztanya, Kossuth Lajos és Szabadság utca
08:00–16:00 (gyengeáramú rendszer munkálatai)
Szeptember 5., péntek
- Apátistvánfalva – Fő út 55.
08:00–16:00 (gyengeáramú rendszer fejlesztése)
- Szalafő – Felsőszer
08:00–12:00 (hálózatkarbantartás)
Az áramszolgáltató kéri a lakosságot, hogy az áramszünet idejére készüljenek fel: érdemes előre feltölteni a telefonokat, gondoskodni a hűtő-fagyasztó berendezések tartalmáról, és számítani rá, hogy a megszokott napi rutint pár órára átírja a villany lekapcsolása.