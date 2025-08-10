Szombathelyen is lesz áramszünet jövő héten – itt a friss vasi lista

Szombathelyen több városrészt is érint az áramszünet: Herényben a Hóvirág, a Rezeda és a Tulipán utcában, a belvárosban a Szent Imre herceg útján, valamint a Farkas Károly, a Parkerdő Mosoly, a Herman Ottó, a Pipacs és a Székely Bertalan utcák környékén is áramszünet várható, többnyire 08:00 és 16:00 óra között. Íme a friss lista napokra és helyszínekre bontva!

Mutatjuk hol és mikor lesz áramszünet Vasban a következő napokban

Áramszünetek Vasban augusztus 11. és 15. között

2025. augusztus 11., hétfő

Szarvaskend – HRSZ: 030/7, 030/4 – hálózatkarbantartás

Vép, Rákóczi Ferenc utca – HRSZ: 0309/38 – kiemelt beruházás

(mindkét helyszínen 08:00–16:00 között)

2025. augusztus 12., kedd

Apátistvánfalva, Fő út – HRSZ: 33 – gyengeáramú rendszer (TV, internet, kamera)

Celldömölk, Építők útja 1 – HRSZ: 1870/3/A – hálózatátépítés

Gencsapáti, Arany János utca és környéke – növényzeteltávolítás a biztonsági övezetből

(időintervallumok: 08:00–16:00, illetve Gencsapátiban 08:30–13:00)

2025. augusztus 13., szerda

Apátistvánfalva, Fő út – HRSZ: 214/5 – gyengeáramú rendszer

Csepreg, Dobos dűlő és Hanga dűlő – hálózatkarbantartás

(mindhárom helyszínen 08:00–15:00 között)

2025. augusztus 14., csütörtök

Apátistvánfalva, Fő út – HRSZ: 238 – gyengeáramú rendszer

Gersekarát – HRSZ: 034/29 – hálózatkarbantartás

Gyöngyösfalu, István király utca, Széchenyi utca – feszültségpanasz elhárítása

Szarvaskend – HRSZ: 030/7 – hálózatkarbantartás

Szombathely – Szent Imre herceg útja, Herény városrész (Hóvirág, Rezeda, Tulipán utca) – hálózatátépítés

(időpontok: jellemzően 08:00–16:00 között, Gyöngyösfaluban 08:00–15:30)

2025. augusztus 15., péntek

Apátistvánfalva, Fő út bizonyos részei

Bük – Ipar utca, Petőfi utca, Szabadság utca, Zrínyi utca – hálózatátépítés

Gyöngyösfalu – több utca érintett (Ady E., Hunyadi, István király, Kossuth, Petőfi) – feszültségpanasz elhárítás

Szombathely – 11-es Huszár út, Farkas Károly utca, Parkerdő Mosoly utca, Herman Ottó, Pipacs és Székely Bertalan utca – hálózatátépítés

(áramszünet ideje jellemzően 08:00–16:00, Bükön 17:00-ig)

A karbantartások ideje alatt a háztartásokban nem lesz elérhető az áramszolgáltatás, ezért érdemes előre felkészülni, például a hűtők, fagyasztók, elektromos eszközök áramkimaradása miatt.