3 órája
Szombathelyen is lesz áramszünet jövő héten – itt a friss vasi lista
Jövő héten több Vas megyei településen is áramszünetre kell számítani. A szolgáltató előre bejelentette a tervezett karbantartásokat, fejlesztéseket és hibaelhárításokat – ezek idején szünetelni fog az áramszolgáltatás.
Az áramszünetre érdemes tudatosan készülni, és már előre tudni, mit kell tenni – és mit nem –, amikor kialszanak a fények.
Forrás: IIllusztráció/Freepik
Szombathelyen több városrészt is érint az áramszünet: Herényben a Hóvirág, a Rezeda és a Tulipán utcában, a belvárosban a Szent Imre herceg útján, valamint a Farkas Károly, a Parkerdő Mosoly, a Herman Ottó, a Pipacs és a Székely Bertalan utcák környékén is áramszünet várható, többnyire 08:00 és 16:00 óra között. Íme a friss lista napokra és helyszínekre bontva!
Áramszünetek Vasban augusztus 11. és 15. között
2025. augusztus 11., hétfő
Szarvaskend – HRSZ: 030/7, 030/4 – hálózatkarbantartás
Vép, Rákóczi Ferenc utca – HRSZ: 0309/38 – kiemelt beruházás
(mindkét helyszínen 08:00–16:00 között)
2025. augusztus 12., kedd
Apátistvánfalva, Fő út – HRSZ: 33 – gyengeáramú rendszer (TV, internet, kamera)
Celldömölk, Építők útja 1 – HRSZ: 1870/3/A – hálózatátépítés
Gencsapáti, Arany János utca és környéke – növényzeteltávolítás a biztonsági övezetből
(időintervallumok: 08:00–16:00, illetve Gencsapátiban 08:30–13:00)
2025. augusztus 13., szerda
Apátistvánfalva, Fő út – HRSZ: 214/5 – gyengeáramú rendszer
Csepreg, Dobos dűlő és Hanga dűlő – hálózatkarbantartás
(mindhárom helyszínen 08:00–15:00 között)
2025. augusztus 14., csütörtök
Apátistvánfalva, Fő út – HRSZ: 238 – gyengeáramú rendszer
Gersekarát – HRSZ: 034/29 – hálózatkarbantartás
Gyöngyösfalu, István király utca, Széchenyi utca – feszültségpanasz elhárítása
Szarvaskend – HRSZ: 030/7 – hálózatkarbantartás
Szombathely – Szent Imre herceg útja, Herény városrész (Hóvirág, Rezeda, Tulipán utca) – hálózatátépítés
(időpontok: jellemzően 08:00–16:00 között, Gyöngyösfaluban 08:00–15:30)
2025. augusztus 15., péntek
Apátistvánfalva, Fő út bizonyos részei
Bük – Ipar utca, Petőfi utca, Szabadság utca, Zrínyi utca – hálózatátépítés
Gyöngyösfalu – több utca érintett (Ady E., Hunyadi, István király, Kossuth, Petőfi) – feszültségpanasz elhárítás
Szombathely – 11-es Huszár út, Farkas Károly utca, Parkerdő Mosoly utca, Herman Ottó, Pipacs és Székely Bertalan utca – hálózatátépítés
(áramszünet ideje jellemzően 08:00–16:00, Bükön 17:00-ig)
A karbantartások ideje alatt a háztartásokban nem lesz elérhető az áramszolgáltatás, ezért érdemes előre felkészülni, például a hűtők, fagyasztók, elektromos eszközök áramkimaradása miatt.
A szolgáltató fenntartja a jogot a beavatkozások időpontjának módosítására, érdemes figyelni a további tájékoztatást.