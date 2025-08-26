Áramszünetek Vas vármegyében – itt kapcsolják le az áramot a következő napokban

A szolgáltató karbantartási és fejlesztési munkái miatt több településen is áramszünet várható a következő napokban Vasban. Mutatjuk, hol és mikor kell számítani a kimaradásokra. A felsorolásban csak az érintett utcákat soroljuk fel, a pontos házszámokat az E.ON oldalán lehet megnézni.

Mutatjuk hol és mikor lesz áramszünet Vasban a következő napokban

Fotó: Sasha Chornyi / Forrás: Schutterstock

Áramszünet Vas vármegyében

Augusztus 26. – kedd

Csörötnek : Arany János és Petőfi Sándor utca 8:00–16:00 között.

: Arany János és Petőfi Sándor utca 8:00–16:00 között. Gasztony : Fő utca 1. szám környékén 8:00–16:00.

: Fő utca 1. szám környékén 8:00–16:00. Körmend:

Ady Endre utca 74. számnál 9:00–10:00,

Németújvári utca 33. számnál 11:00–12:00.

Magyarszecsőd : több helyszínen is (Fürészüzem, Major utca, Kossuth L. utca, Pacsirtás út stb.) 8:00–16:00.

: több helyszínen is (Fürészüzem, Major utca, Kossuth L. utca, Pacsirtás út stb.) 8:00–16:00. Nagysimonyi : Ady utca és Arany János utca 8:00–15:00.

: Ady utca és Arany János utca 8:00–15:00. Rátót: Fő utca és Vasúti utca környéke 8:00–16:00.

Augusztus 27. – szerda

Egyházashollós : a HRSZ:0321/13 helyrajzi szám alatt, 8:00–16:00 között.

: a HRSZ:0321/13 helyrajzi szám alatt, 8:00–16:00 között. Gérce : Kossuth Lajos utca 29. számnál 8:00–11:00.

: Kossuth Lajos utca 29. számnál 8:00–11:00. Kemenesszentmárton : Arany János, Petőfi és Úttörő utca 9:00–15:00.

: Arany János, Petőfi és Úttörő utca 9:00–15:00. Körmend : több helyszínen (8. sz. főút, Rákóczi utca, külterület) 8:00–16:00.

: több helyszínen (8. sz. főút, Rákóczi utca, külterület) 8:00–16:00. Magyarszecsőd : Dr. Bárány László utca, Fő utca, Jókai utca, Major utca és környékük 8:00–16:00.

: Dr. Bárány László utca, Fő utca, Jókai utca, Major utca és környékük 8:00–16:00. Molnaszecsőd : Arany J. utca, Hősök útja, Kossuth út, Petőfi utca 8:00–16:00.

: Arany J. utca, Hősök útja, Kossuth út, Petőfi utca 8:00–16:00. Szentgotthárd és környéke : Fő utca (17. és 37. szám), Jakabháza és Rábafüzes több utcája 8:00–16:00.

: Fő utca (17. és 37. szám), Jakabháza és Rábafüzes több utcája 8:00–16:00. Szombathely : több helyen is hálózatátépítés miatt nem lesz áram (pl. Szabadság út, Marlovics tanya) 8:00–16:00.

: több helyen is hálózatátépítés miatt nem lesz áram (pl. Szabadság út, Marlovics tanya) 8:00–16:00. Sé: Kossuth, Petőfi, Szabadság és Széchenyi utca 8:00–16:00.

Vasszécseny : Gyöngyös utca 3., Lipárt utca 50., Petőfi utca – 9:00–11:00 között.

: Gyöngyös utca 3., Lipárt utca 50., Petőfi utca – 9:00–11:00 között. Vönöck: több utca (Berzsenyi, Kisfaludy, Kossuth, Szili Pál utca) 8:00–11:00.

Augusztus 28. – csütörtök

Mersevát : Bajcsy-Zsilinszky, Dózsa, Iskola, Rákóczi és Hargita utca 9:00–15:00.

: Bajcsy-Zsilinszky, Dózsa, Iskola, Rákóczi és Hargita utca 9:00–15:00. Szombathely : folytatódik a hálózatátépítés több helyszínen (pl. Szabadság út, Marlovics tanya) 8:00–16:00.

: folytatódik a hálózatátépítés több helyszínen (pl. Szabadság út, Marlovics tanya) 8:00–16:00. Sé: Kossuth, Petőfi, Szabadság, Széchenyi utca 8:00–16:00.

Augusztus 29. – péntek