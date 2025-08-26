Jó tudni
2 órája
Áramszünetek Vas vármegyében – itt kapcsolják le az áramot a következő napokban
A szolgáltató kéri, hogy az érintett időszakban mindenki készüljön a kimaradásra, és az elektromos berendezéseket áramtalanítsák a biztonság kedvéért. Mutatjuk a heti áramszüneteket!
Mutatjuk hol és mikor lesz áramszünet Vasban a héten
Forrás: Freepik
A szolgáltató karbantartási és fejlesztési munkái miatt több településen is áramszünet várható a következő napokban Vasban. Mutatjuk, hol és mikor kell számítani a kimaradásokra. A felsorolásban csak az érintett utcákat soroljuk fel, a pontos házszámokat az E.ON oldalán lehet megnézni.
Áramszünet Vas vármegyében
Augusztus 26. – kedd
- Csörötnek: Arany János és Petőfi Sándor utca 8:00–16:00 között.
- Gasztony: Fő utca 1. szám környékén 8:00–16:00.
- Körmend:
Ady Endre utca 74. számnál 9:00–10:00,
Németújvári utca 33. számnál 11:00–12:00.
- Magyarszecsőd: több helyszínen is (Fürészüzem, Major utca, Kossuth L. utca, Pacsirtás út stb.) 8:00–16:00.
- Nagysimonyi: Ady utca és Arany János utca 8:00–15:00.
- Rátót: Fő utca és Vasúti utca környéke 8:00–16:00.
Augusztus 27. – szerda
- Egyházashollós: a HRSZ:0321/13 helyrajzi szám alatt, 8:00–16:00 között.
- Gérce: Kossuth Lajos utca 29. számnál 8:00–11:00.
- Kemenesszentmárton: Arany János, Petőfi és Úttörő utca 9:00–15:00.
- Körmend: több helyszínen (8. sz. főút, Rákóczi utca, külterület) 8:00–16:00.
- Magyarszecsőd: Dr. Bárány László utca, Fő utca, Jókai utca, Major utca és környékük 8:00–16:00.
- Molnaszecsőd: Arany J. utca, Hősök útja, Kossuth út, Petőfi utca 8:00–16:00.
- Szentgotthárd és környéke: Fő utca (17. és 37. szám), Jakabháza és Rábafüzes több utcája 8:00–16:00.
- Szombathely: több helyen is hálózatátépítés miatt nem lesz áram (pl. Szabadság út, Marlovics tanya) 8:00–16:00.
- Sé: Kossuth, Petőfi, Szabadság és Széchenyi utca 8:00–16:00.
- Vasszécseny: Gyöngyös utca 3., Lipárt utca 50., Petőfi utca – 9:00–11:00 között.
- Vönöck: több utca (Berzsenyi, Kisfaludy, Kossuth, Szili Pál utca) 8:00–11:00.
Augusztus 28. – csütörtök
- Mersevát: Bajcsy-Zsilinszky, Dózsa, Iskola, Rákóczi és Hargita utca 9:00–15:00.
- Szombathely: folytatódik a hálózatátépítés több helyszínen (pl. Szabadság út, Marlovics tanya) 8:00–16:00.
- Sé: Kossuth, Petőfi, Szabadság, Széchenyi utca 8:00–16:00.
Augusztus 29. – péntek
- Nemeskolta: József A., Béke, Kossuth, Szabadság és Szent István utca 8:00–12:00.
- Sé: Petőfi, Szabadság, Széchenyi utca 8:00–16:00.
