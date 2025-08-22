Lakás 30, ház 1,5 millióért – elképesztő árverési ajánlatok!

Jelenleg 25 vasi ingatlannak érhető el az elektronikus ingatlanárverési hirdetménye a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) honlapján. A cikk születésének pillanatában ezek mindegyike élő árverés, tehát lehet rájuk licitálni, akér még ősszel is, viszont jó néhányról korábbi cikkeinkben már szót ejtettünk, ezeket természetes kihagyjuk, ahogyan azokat az ingatlanokat is, amelyek nem lakóépületek, nem tehermentesek, nem a teljes tulajdoni hányaduk szerezhető meg, illetve valami miatt nem beköltözhetőek. Az általunk támasztott kritériumoknak így összesen 4 ház és lakás felel meg, ezúttal ezeket vesszük sorra.

Jákon , a Széchenyi utcában mindössze 7,5 millióért lehet hozzájutni egy közel 400m2-es telken elhelyezkedő apró, öreg házhoz, több adatot nem is tudni róla, mindössze annyit, hogy az árverés tervezett vége október 7-én lesz, oka pedig egy csaknem 29 ezer svájci frankos kölcsön vissza nem fizetése.

Szombathelyen, a Váci Mihály utcában egy 51 négyzetméteres lakásra lehet licitálni október 5-ig, a kikiáltási ár 30 millió forint. Mint az az árverési hirdetményből kiderül, a második emeleti ingatlan árverését ez esetben egy csaknem 10 milliós kölcsöntartozás miatt rendelték el.

Mikosszéplakon mindössze 1,5 millióért bocsátanak árverésre egy közel 800 m2-es telken álló házat.

A tulajdonos itt is kölcsönt vett fel, amit aztán nem fizetett vissza. Licitálni szeptember 28-ig lehet.

Mivel már harmadszorra futnak neki annak a hatalmas, több mint 1700 m2-es telken álló Kossuth Lajos utcai ház árverezésének Kámban, aminek a becsértéke 12 millió forint, ezért a kezdeti 10,8 milliós minimum árat 6 millió forintra szállították le. A versenybe szeptember 6-ig lehet beszállni. Az ingatlan árverezését egyébként vagy tucatnyi okból követelt több tíz és százezres tartozások címén indították.