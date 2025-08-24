augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
vaol.hu podcast

23 perce

Asztalkő Fesztivál: a Magna Cum Laude, az Ocho Macho és Brandnyúl biztosan ott lesz

Címkék#Magna Cum Laude#Kőszeghegyalja#Cák#Brandnyúl#Dr Balázsy Péter#Asztalkő Fesztivált#Velemben#podcastunkban#Bozsokra#Ocho Macho

Immár harmadik alkalommal várják a közönséget augusztus 28. és 31. között a nyárzáró fesztiválra. Az elmúlt két esztendőben mintegy húszezren vettek részt az Asztalkő Fesztiválon. A legnagyobb koncerttől a legkisebb foglalkozásig ezúttal is minden ingyenes lesz - ezért is érdemes kilátogatni Velembe, Cákra, Bozsokra - tudtuk meg dr. Balázsy Pétertől, a szervező egyesület elnökétől.

Vaol.hu
Asztalkő Fesztivál: a Magna Cum Laude, az Ocho Macho és Brandnyúl biztosan ott lesz

Dr. Balázsy Pétert, az Asztalkő Fesztivált szervező egyesület elnökét Tömböly Ágnes kérdezte

Fotó: Kóbor Szonja

Idén először négynapos programsorral rukkoltak elő a szervezők: Kőszeghegyalján az Asztalkő Fesztiválon mintegy 100 kisebb-nagyobb program várja a látogatókat augusztus 28. és 31. között. Tavaly a Csík Zenekar és Péterfy Bori tette emlékezetessé a nyárzáró rendezvényt, idén Velemben a nagyszínpadon a Magna Cum Laude-t és két vasi kötődésű zenekart, az Ocho Machot és a Zaporozsecet, vasárnap délelőtt pedig (a szentpéterfai kötődésű) Brandnyulat láthatjuk, hallhatjuk. 

asztalkő fesztivál
Dr. Balázsy Péter, az Asztalkő Fesztivált szervező egyesület elnöke az újdonságokról is örömmel beszélt podcastunkban 
Fotó: Kóbor Szonja

Ez már a harmadik Asztalkő Fesztivál Kőszeghegyalján!

Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen az Asztalkő Fesztiválon helyi termelők vására, gasztro-udvar és folkszínpad is várja a látogatókat. A TDK Gyerekudvar rendezvénykínálata a legkisebbek számára nyújthat szórakozási lehetőséget, míg az APTIV Pódiumszínpadon kerekasztalbeszélgetés, könyvbemutató és érdekes előadások ígérnek tartalmas kikapcsolódást és eszmecserét.

Dr. Balázsy Péter podastunkban beszélt arról a csapatról is, amelyik évről évre megszervezi az Asztalkő Fesztivált, 

  • megtudtuk azt is, milyen újdonságokkal készülnek;
  • Velemben, Cákon és Bozsokon milyen rendezvényekkel várják a látogatókat,
  • s hogy mennyire ivódott bele a köztudatba: Kőszeghegyalján az Asztalkő Fesztivállal zárul a nyár. 

Hallgassa meg a podcastot!

 

 

 

 

 

 

vaol.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu