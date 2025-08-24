Asztalkő Fesztivál: a Magna Cum Laude, az Ocho Macho és Brandnyúl biztosan ott lesz

Idén először négynapos programsorral rukkoltak elő a szervezők: Kőszeghegyalján az Asztalkő Fesztiválon mintegy 100 kisebb-nagyobb program várja a látogatókat augusztus 28. és 31. között. Tavaly a Csík Zenekar és Péterfy Bori tette emlékezetessé a nyárzáró rendezvényt, idén Velemben a nagyszínpadon a Magna Cum Laude-t és két vasi kötődésű zenekart, az Ocho Machot és a Zaporozsecet, vasárnap délelőtt pedig (a szentpéterfai kötődésű) Brandnyulat láthatjuk, hallhatjuk.

Dr. Balázsy Péter, az Asztalkő Fesztivált szervező egyesület elnöke az újdonságokról is örömmel beszélt podcastunkban

Fotó: Kóbor Szonja

Ez már a harmadik Asztalkő Fesztivál Kőszeghegyalján!

Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen az Asztalkő Fesztiválon helyi termelők vására, gasztro-udvar és Schaeffler folkszínpad is várja a látogatókat. A TDK Gyerekudvar rendezvénykínálata a legkisebbek számára nyújthat szórakozási lehetőséget, míg az APTIV Pódiumszínpadon kerekasztalbeszélgetés, könyvbemutató és érdekes előadások ígérnek tartalmas kikapcsolódást és eszmecserét.

Dr. Balázsy Péter podastunkban beszélt arról a csapatról is, amelyik évről évre megszervezi az Asztalkő Fesztivált,

megtudtuk azt is, milyen újdonságokkal készülnek;

Velemben, Cákon és Bozsokon milyen rendezvényekkel várják a látogatókat,

s hogy mennyire ivódott bele a köztudatba: Kőszeghegyalján az Asztalkő Fesztivállal zárul a nyár.

Hallgassa meg a podcastot!