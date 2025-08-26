Ott a helyünk – Programok kavalkádja a III. Asztalkő Fesztiválon augusztus utolsó hétvégéjén

Három helyszínen, tematikus udvarokban és tereken, számos fellépővel, előadóval és kísérő programmal zajlik majd a Kőszeghegyalja idén négynaposra duzzadt művészeti, gasztronómiai és zenei fesztiválja. Ismét támogatók segítségével valósulhat meg, köztük két államit – a Miniszterelnökség és a Kulturális és Innovációs Minisztérium – is említett dr. Balázsy Péter, a Kőszeghegyaljáért Egyesület elnöke. Az Asztalkő Fesztivál programkínálatával folytatta.

Asztalkő Fesztivált: a programokról Velemben, a Stirling-villa udvarán hallhattak a sajtó képviselői.

Fotó: Szendi Péter

III. Asztalkő Fesztivál újdonságokkal

Újdonság, hogy már csütörtökön elkezdődnek a programok. A fesztivál nulladik napján 18.30-tól szabadtéri kvízzel készülnek a szervezők a Stirling-villa udvarán. Ugyanott 21 órától filmvetítés: a kertmozi vásznán a Hogyan tudnék élni nélküled. További újdonságok: a Hősök kapuja mellett létrehozott Utcazene Tér, ahol tehetséges, helyi fiatal művészek lépnek színpadra; az Egészség- és ökotér a Stirling-villa udvarán, valamint, hogy a kísérőprogramok között helyet kapott a gyalogtúrán és e-bike túrán kívül a közös futás is két távon. Kezdőket és tapasztalt futókat is hívnak szombaton 10 órára a Stirling-villa elé.

Püspöki szentmise, koncertek, beszélgetések

Augusztus 29-én, pénteken nyílik meg ünnepélyesen a fesztivál. 17.30-kor püspöki szentmisét mutat be a Szent Vid kápolnában Martos Levente Balázs Esztergom-budapesti segédpüspök. Közreműködik a VOX Savariae Zenekar, majd 20.30-kor a Magna Cum Laude ad koncertet a velemi buszfordulónál a nagyszínpadon. Szombat este két vasi kötődésű zenekarnak – Ocho Macho és Zaporozsec – is tapsolhat a közönség. Vasárnap délelőtt – szintén a nagyszínpadon – Brandnyúl várja a családokat..

Az Aptiv Pódiumszínpadról külön szólt Balázsy Péter: kulturális, irodalmi, művészeti beszélgetéssel készülnek szombaton és vasárnap a villa dísztermében. Szombaton 11 órakor például Ruprecht László, a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület elnöke mutatja be Kárpátkemence 1100 év ízei című könyvét. Vasárnap 10 órakor a Hogyan tudnék élni nélküled? és a Hunyadi-sorozat sztárjával, Törőcsik Franciskával lesz beszélgetés.