Ott a helyünk – Programok kavalkádja a III. Asztalkő Fesztiválon augusztus utolsó hétvégéjén
„Újra itt ér véget a nyár.” A Kőszeghegyaljáért Egyesület az idén is megrendezi az Asztalkő Fesztivált, augusztus 28. és 31. között. A programokról részletesen Velemben, a Stirling-villa udvarán hallhattak hétfőn a sajtó képviselői.
Három helyszínen, tematikus udvarokban és tereken, számos fellépővel, előadóval és kísérő programmal zajlik majd a Kőszeghegyalja idén négynaposra duzzadt művészeti, gasztronómiai és zenei fesztiválja. Ismét támogatók segítségével valósulhat meg, köztük két államit – a Miniszterelnökség és a Kulturális és Innovációs Minisztérium – is említett dr. Balázsy Péter, a Kőszeghegyaljáért Egyesület elnöke. Az Asztalkő Fesztivál programkínálatával folytatta.
III. Asztalkő Fesztivál újdonságokkal
Újdonság, hogy már csütörtökön elkezdődnek a programok. A fesztivál nulladik napján 18.30-tól szabadtéri kvízzel készülnek a szervezők a Stirling-villa udvarán. Ugyanott 21 órától filmvetítés: a kertmozi vásznán a Hogyan tudnék élni nélküled. További újdonságok: a Hősök kapuja mellett létrehozott Utcazene Tér, ahol tehetséges, helyi fiatal művészek lépnek színpadra; az Egészség- és ökotér a Stirling-villa udvarán, valamint, hogy a kísérőprogramok között helyet kapott a gyalogtúrán és e-bike túrán kívül a közös futás is két távon. Kezdőket és tapasztalt futókat is hívnak szombaton 10 órára a Stirling-villa elé.
Püspöki szentmise, koncertek, beszélgetések
Augusztus 29-én, pénteken nyílik meg ünnepélyesen a fesztivál. 17.30-kor püspöki szentmisét mutat be a Szent Vid kápolnában Martos Levente Balázs Esztergom-budapesti segédpüspök. Közreműködik a VOX Savariae Zenekar, majd 20.30-kor a Magna Cum Laude ad koncertet a velemi buszfordulónál a nagyszínpadon. Szombat este két vasi kötődésű zenekarnak – Ocho Macho és Zaporozsec – is tapsolhat a közönség. Vasárnap délelőtt – szintén a nagyszínpadon – Brandnyúl várja a családokat..
Az Aptiv Pódiumszínpadról külön szólt Balázsy Péter: kulturális, irodalmi, művészeti beszélgetéssel készülnek szombaton és vasárnap a villa dísztermében. Szombaton 11 órakor például Ruprecht László, a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület elnöke mutatja be Kárpátkemence 1100 év ízei című könyvét. Vasárnap 10 órakor a Hogyan tudnék élni nélküled? és a Hunyadi-sorozat sztárjával, Törőcsik Franciskával lesz beszélgetés.
– A jó levegőn, a Szent Viden, a Stirling-villán és Törőcsik Marin kívül az Asztalkő Fesztivál is egybeforr Velem nevével – fogalmazta meg a házigazda Velem polgármestere, Szabó Zoltán. Hozzátette: a szállásadókkal beszélgetve kirajzolódik, a Gesztenyenapokon kívül az Asztalkő Fesztiválra is nagyon sokan érkeznek és több napig maradnak.
TDK-Gyerekudvar és Schaeffler Folkszínpad
Spiegel-Szabó Viktória harmadik alkalommal udvargazdája a TDK-Gyerekudvarnak. Szombaton 10-től 19 óráig, vasárnap 9-től 14 óráig várják a családokat többek között kerekítő foglalkozással, papírszínházi előadással, a Tarisznyások zenekarral, Móka Palotával, interaktív hangszerbemutatóval, mesekönyv-csereponttal.
Varga Albin a Schaeffler Folkszínpad udvargazdájaként hangsúlyozta: a fesztiválon fontos az érték. Ennek jegyében a vármegye néptáncos közösségeinek értékes produkcióit láthatják-hallhatják a Velembe érkezők. Most először a nagyszínpadi koncertek után táncházba hívják a jelenlévőket a Boglya Népzenei Együttes és az Ungaresca Táncegyüttes közreműködésével.
Meskó Krisztián a csütörtöki kvízről beszélt: a Ki ismeri jobban Vas vármegyét? tematika mentén haladnak majd, a kocsmakvíz szabályai szerint. Még várják a legfeljebb hétfős csapatokat.
Kísérőprogramok Bozsokon és Cákon
A fesztivál kísérőhelyszínei Bozsok és Cák. Szombaton 15 órától estig Bozsokon a kultúrházban, Cákon a Mándli Borház teraszán várnak színes programokkal, mint gospel öröméneklés, Grabarics tesók fellépése, szimfonikus napüdvözlet, tűzoltó férfikar, népdalkör fellépése. Részletek a rendezvény honlapján, az asztalkofesztival.hu-n.
Közlekedés a fesztiválon: különjárat, dottó
Ami a fesztivál ideje alatti közlekedést illeti:
- egész hétvégén, sőt, várhatóan már csütörtökön is indul különjárat (Volánbusz) Velemből Szombathelyre.
- Péntek este és szombaton is ingyenes dottó jár majd a velemi nagy parkoló és a helyszín között.
- A péntek esti szentmisére való feljutást kisbuszokkal segítik a szervezők.
A legnagyobb koncerttől a legkisebb foglalkozásig ezúttal is minden ingyenes lesz, ezért is érdemes kilátogatni Velembe, Cákra, Bozsokra, tudtuk meg dr. Balázsy Pétertől, akivel múlt héten beszélgettünk.