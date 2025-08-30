augusztus 30., szombat

Asztalkő Fesztivál

Esernyővel is kitartott a közönség: a Magna Cum Laude az Asztalkő Fesztiválon 

Pénteken este a Magna Cum Laude adott koncertet a velemi Asztalkő Fesztiválon - a közönség esőkabátban, esernyővel is kitartott. Ma este: előbb Ocho Macho, aztán Zaporozsec. Közben hétig nyitva a gyerekudvar, a vásár, pódiumműsorok zajlanak. 

Asztalkő Fesztivál 2025

Fotók: Unger Tamás

 

