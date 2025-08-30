Asztalkő Fesztivál
2 órája
Esernyővel is kitartott a közönség: a Magna Cum Laude az Asztalkő Fesztiválon
Pénteken este a Magna Cum Laude adott koncertet a velemi Asztalkő Fesztiválon - a közönség esőkabátban, esernyővel is kitartott. Ma este: előbb Ocho Macho, aztán Zaporozsec. Közben hétig nyitva a gyerekudvar, a vásár, pódiumműsorok zajlanak.
Asztalkő Fesztivál 2025Fotók: Unger Tamás
