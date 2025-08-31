Ének az esőben: az Ocho Macho szombaton este koncertezett az asztalkő Fesztiválon - sok fotóval!

A velemi Asztalkő Fesztivál szombat esti nagykoncertjeit sem kerülte el az eső - de a közönség nem hagyta cserben az Ocho Macho zenekart. És még nincs vége: vasárnap érkezik Velembe Brandnyúl - de Törőcsik Franciskával is találkozhat a közönség.

Asztalkő Fesztiválon az Ocho Macho.

Fotó: KSZ / Forrás: Kóbor Szonja

Asztalkő Fesztivál

Ahogy arról korábban beszámoltunk, rengeteg sétálgató, evő-ivó – és tapsoló embert láttunk az Asztalkő Fesztiválon délután. A két esti koncert helyszíne a Nagyszínpad, a buszfordulónál: az Ocho Macho után a Zaporozsec következett. Utána pedig még egy táncház is várta a legkitartóbbakat. Közben a gasztro-udvar folyamatosan szolgálja ki az éhes és szomjas vendégeket. Esernyő kell!