augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Fesztivál

1 órája

Ének az esőben: az Ocho Macho szombaton este koncertezett az asztalkő Fesztiválon - sok fotóval!

Címkék#Asztalkő Fesztivál#koncert#Ocho Macho

A közönség lelkesedése az Ocho Macho koncert alatt sem hagyott alább.

Vaol.hu

A velemi Asztalkő Fesztivál szombat esti nagykoncertjeit sem kerülte el az eső - de a közönség nem hagyta cserben az Ocho Macho zenekart. És még nincs vége: vasárnap érkezik Velembe Brandnyúl - de Törőcsik Franciskával is találkozhat a közönség.

Asztalkő Fesztiválon az Ocho Macho.
Asztalkő Fesztiválon az Ocho Macho.
Fotó: KSZ / Forrás: Kóbor Szonja

Asztalkő Fesztivál

Ahogy arról korábban beszámoltunk, rengeteg sétálgató, evő-ivó – és tapsoló embert láttunk az Asztalkő Fesztiválon délután. A két esti koncert helyszíne a Nagyszínpad, a buszfordulónál: az Ocho Macho után a Zaporozsec következett. Utána pedig még egy táncház is várta a legkitartóbbakat. Közben a gasztro-udvar folyamatosan szolgálja ki az éhes és szomjas vendégeket. Esernyő kell!

Ocho Macho az asztalkő Fesztiválon

Fotók: Kóbor Szonja

 

