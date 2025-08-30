Az Asztalkő Fesztiválról hoztunk sok-sok képet, videót

A mai nap nagyon nagy érdeklődés mellett zajlik – kezdte beszámolóját dr. Balázsy Péter vármegyei jegyző, a Kőszeghegyaljáért Egyesület elnöke és az Asztalkő Fesztivál alapítója. Tíz órakor elindultak a TDK Gyerekudvar programjai, majd ezt követte az Aptiv Pódiumszínpad is, ahol különféle érdekes beszélgetések folytak a fesztiválok jövőjéről, de itt volt például Kovács Gyula is, aki a Tündérkertekről mesélt. Újdonság az Utcazene téren, a Hősök kapujánál zenélnek helyi előadók. Lezajlottak a túrák is: mind a kerékpáros, mind a gyalogos események rendben értek véget. Bízunk benne, hogy kitart a jó idő, és az esti programok is élvezetesek lesznek – mosolygott dr. Balázsy Péter.

Asztalkő Fesztivál, szombat délután: remek velemi hangulat

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Asztalkő: folkra (is) hangolva

Délután kettőkor elindult a Schäffler Folkszínpad is – ezt már Meskó Krisztián, az ottani főszervező osztotta meg velünk. Kisebb csere volt ugyan, de folyamatosan jönnek egymás után a fellépők. Idén próbáltunk nagyobb műhelyek felé fordulni, de a helyi csoportok előnyt élveztek – osztotta meg velünk. Volt már Ungaresca, Hajnalcsillag, Sárarany – őket még fogjuk látni az este folyamán. QA végén pedig az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes, valamint a Vasi Legénycéh kápráztat majd. A közönség pedig legnagyobb részben 14 óra óta folyamatos, alig változik: élvezik a zenét és táncot.

Szombat esti folytatás - esernyővel

A két esti koncert helyszíne a Nagyszínpad, a buszfordulónál: az Ocho Macho után a Zaporozsec következik. Utána pedig még egy táncház is várja a legkitartóbbakat. Közben a gasztro-udvar folyamatosan szolgálja ki az éhes és szomjas vendégeket. Esernyő kell!