Helyi közélet

50 perce

Asztalkő Fesztivál Velemben – elindult a háromnapos ünnep

Ma kezdődött el Velemben a nyár egyik legfontosabb kulturális eseménye. Az Asztalkő Fesztivál vásárral, gasztronómiával, szentmisével és koncertekkel várta az első napon érdeklődőket.

Vaol.hu

Ma indult el az Asztalkő Fesztivál, amely idén is három napon át tölti meg élettel és ünnepi hangulattal Kőszeghegyalját. A rendezvénysorozat péntek délután a Népművészetek utcájában kialakított vásárral és a Stirling-villa udvarán megnyílt Gasztroudvarral vette kezdetét. A program első ünnepi pillanata a Szent Vid-kápolnánál tartott szentmise volt, amelyet dr. Martos Levente Balázs, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke celebrált. A misén közreműködött, majd koncertet is adott a VOX Savariae Ökumenikus Vegyeskar, emelve az esemény bensőséges hangulatát.

asztalkő
Asztalkő: Balázsy Péter a startnál
Fotó: CSEH GABOR

 

Hivatalosan is elrajtolt Velemben az Asztalkő Fesztivál

Az esti hivatalos megnyitót az autóbusz-fordulóban felállított nagyszínpadon tartották. Köszöntőt mondott Ágh Péter államtitkár, országgyűlési képviselő; Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke; valamint dr. Balázsy Péter vármegyei jegyző, a Kőszeghegyaljáért Egyesület elnöke és a fesztivál alapítója. A péntek esti program fénypontja a Magna Cum Laude koncertje volt, amely nagy tömeget vonzott a nagyszínpad elé.

A program így folytatódik: a fesztivál szombati napjának estéjén az Ocho Macho és a Zaporozsec zenekar gondoskodik a hangulatról a nagyszínpadon. Vasárnap délelőtt a gyerekek nagy örömére Brandnyúl érkezik, délután pedig a Stirling-villa nagytermébe Törőcsik Franciska és Perl Zoltán érkezik egy-egy bensőséges beszélgetésre.

 

