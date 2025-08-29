Asztalkő Fesztivál Velemben – elindult a háromnapos ünnep

Ma indult el az Asztalkő Fesztivál, amely idén is három napon át tölti meg élettel és ünnepi hangulattal Kőszeghegyalját. A rendezvénysorozat péntek délután a Népművészetek utcájában kialakított vásárral és a Stirling-villa udvarán megnyílt Gasztroudvarral vette kezdetét. A program első ünnepi pillanata a Szent Vid-kápolnánál tartott szentmise volt, amelyet dr. Martos Levente Balázs, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke celebrált. A misén közreműködött, majd koncertet is adott a VOX Savariae Ökumenikus Vegyeskar, emelve az esemény bensőséges hangulatát.

Asztalkő: Balázsy Péter a startnál

Fotó: CSEH GABOR

Hivatalosan is elrajtolt Velemben az Asztalkő Fesztivál

Az esti hivatalos megnyitót az autóbusz-fordulóban felállított nagyszínpadon tartották. Köszöntőt mondott Ágh Péter államtitkár, országgyűlési képviselő; Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke; valamint dr. Balázsy Péter vármegyei jegyző, a Kőszeghegyaljáért Egyesület elnöke és a fesztivál alapítója. A péntek esti program fénypontja a Magna Cum Laude koncertje volt, amely nagy tömeget vonzott a nagyszínpad elé.

A program így folytatódik: a fesztivál szombati napjának estéjén az Ocho Macho és a Zaporozsec zenekar gondoskodik a hangulatról a nagyszínpadon. Vasárnap délelőtt a gyerekek nagy örömére Brandnyúl érkezik, délután pedig a Stirling-villa nagytermébe Törőcsik Franciska és Perl Zoltán érkezik egy-egy bensőséges beszélgetésre.