Augusztus 20.: Boldog születésnapot Csepreg – fotók

Tisztelt Miniszter Úr! Elnök Úr, Polgármester Úr! Nagyrabecsült csepregi polgárok!

Mi fűzi össze a kormányt és annak képviselőjét, a vármegyei és a helyi önkormányzatot? Mindazokat, akik ma lehetőséget kaptak a köszöntésre. Három szóval így lehetne ezt megválaszolni: Közös ügyünk Csepreg. Közös ügyünk volt, van és lesz Csepreg. Közös ügyünk a város építése, közösségeinek erősítése, az itt élők szolgálata révén. Így tudtuk létrehozni azt a kipróbált szövetséget, amely jó és maradandó nyomot hagyott a településen. Nagy fordulatszámot vett az intézmények és az infrastruktúra felújítása, amelyet együtt, összefogással a jövőben is folytatni fogunk.

Tisztelt városlakók!

Csepreg azonban nem csak nekünk, a mai nap felszólalóinak a közös ügyünk. Közös nevezőt jelent mindenki között, aki ma megtisztelt minket a részvételével. Közös pontot ad mindannyiunk számára, akiknek fontos ez a város és annak a lakói. Közös megegyezést, hiszen tudjuk azt, hogy bár a történelem vihara nem kímélte az egykori mezővárost sem, de annak lakói mindig joggal voltak büszkék történelmükre, értékeikre, áldozatvállalásukra. A jövőtől pedig nem csak elvárták, hanem tettek és tesznek is azért, hogy annak gyarapodva lehessenek a részesei.

Mindannyiunknak megvan a története arról, hogy miért lett elkötelezett a szíve Csepreg iránt. Önöknek is. Nekem is. Nagyszüleim, szüleim nevelése és saját élményeim szerint is ez város gyermekkoromtól nagyban meghatározta, hogy miként tekintsek a világra. Emlékszem például, hogy 1995 körül szórólapot osztottak a postaládákban arról, hogy újra kiadják a várossá avatásra Farkas Sándor könyvét, amely e hely történetét mutatja be egy tanulmánykötettel együtt. A kiadvány a várossá avatás első évfordulójára jelent meg. A könyvet elő lehetett rendelni, amelyet akkor tizenhárom évesen jómagam is megtettem. Mindezt csak azért mondtam el, mert a várossá avatás, amelynek ünnepségén családommal részt vehettem, engem is megerősített gyerekként a lokálpatrióta tudatban. Köszönettel tartozunk az akkori polgármesternek Molnár Sándornak és képviselőknek, hogy elindították Csepreget ezen az úton. Pontosabban visszahelyezték arra a városi sorsra, amely ennek a közösségnek a történelem adta öröksége. Hálásak lehetünk mindazoknak, akik azóta önkormányzati képviselőként és polgármesterként Háromi Jenőn, Király Árpádon, Vlasich Krisztiánon keresztül Horváth Zoltánig tovább vitték az itt élő embereket a városiasodás kiteljesedésében. Köszönet a gazdasági, állami, egyházi és civil szervezetnek, hogy mindenki a maga helyén hozzájárult a település boldogulásához. A legnagyobb tisztelet a csepregi polgároknak jár, akik egymás iránti viszonyulásukkal, mindennapi munkájukkal, családjukért való tenni akarással, vagy akárcsak a portájuk rendben tartásával hozzátettek valami jót ahhoz, amit Csepreg jelent.

Az elmúlt 30 év alatt nagy utat tett meg a város, ami az itt élők közös teljesítménye. Jómagam 2014-től kapcsolódhattam be tevékenyen a város építésébe. Munkám során mindig az motivált, hogy visszaadhassak valamit mindazért a jóért, amit ezen a helyen a szüleim és a nagyszüleim révén kaphattam. Az azóta eltelt időszakban sok eredményt értünk el, hiszen létrejöhetett az a mára kipróbált szövetség, a kormány, a vármegye, az önkormányzat között , amellyel a régi álmokat kezdhettünk el valóra váltani. Összességében sok milliárd forintnyi forrást használhattak fel intézményekre, utakra, működésre a város érdekében. Hátra azonban véletlenül sem dőlhetünk. Az eddig megtett út arra ösztönöz bennünket, hogy tegyünk meg mindent a jövőben is a település városiasodásának további kiteljesedése irányába. Együtt, közös erővel, hiszen közös ügyünk: Csepreg!