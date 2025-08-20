2 órája
Augusztus 20.: Boldog születésnapot Csepreg – fotók
1995. július elsejétől Csepreg ismét város lett. A harmincadik születésnapot megünneplő, augusztus 20-i, központi rendezvényen részt vett Navracsics Tibor Közigazgatási és Területfejlesztési miniszter, valamint Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője is.
Háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelték meg Csepreg várossá válásának harmincadik évfordulóját. Az augusztus 20-i központi rendezvényen elsőként Navracsics Tibor Közigazgatási és Területfejlesztési miniszter szólt a szép számban összegyűlt helyiekhez, valamint a környező települések polgármestereihez.
- Augusztus 20-a a magyar államiság ünnepe, az egyik legfőbb nemzeti ünnepünk, amely alkalmat ad arra is, hogy visszatekintsünk a már megtett útra – mondta a miniszter. - A mérce Szent István hagyatéka, az az ezeréves örökség, amelyhez képest meghatározzuk magunkat és értékeljük történelmünket, az egyes döntéseket és döntéshozókat. A kereszténység és az államiság nemzetünk megmaradásának tartóoszlopai a mai napig!
Kiemelte:
Csepreg határon lévő város, legyen szó állam- vagy vármegyehatárról. Az elmúlt évszázadokban megérte azt, hogy egy közösség lehet virágzó, központi szereppel, és élhet a saját lehetőségeivel. De egy közösség el is veszíthet mindent, vármegyéjét, térségét, történelmileg kivívott városi rangját. Éppen ezért, amikor harminc évvel ezelőtt Csepreg visszakapta a városi címet, az nem csupán egy 20-ik, 21-ik századi vívmány, hanem kárpótlás, történelmi igazságtétel Csepreg és környéke számára.
Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője feltette a kérdést: mi fűzi össze a kormányt és annak képviselőjét, a vármegyei és a helyi önkormányzatot?
Mindazokat, akik ma lehetőséget kaptak a köszöntésre. Három szóval így lehetne ezt megválaszolni: Közös ügyünk Csepreg. Közös ügyünk volt, van és lesz Csepreg. Közös ügyünk a város építése, közösségeinek erősítése, az itt élők szolgálata révén. Így tudtuk létrehozni azt a kipróbált szövetséget, amely jó és maradandó nyomot hagyott a településen. Nagy fordulatszámot vett az intézmények és az infrastruktúra felújítása, amelyet együtt, összefogással a jövőben is folytatni fogunk.
(Ágh Péter beszédének teljes szövege, tudósításunk alján olvasható.)
Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke meglepetésekkel érkezett. Horváth Zoltán polgármester vette át a Csepreg várossá válásának harmincadik évfordulójára kiállított emléklapot. A vármegyei értéktár része lett a csepregi szőlőhegy, és augusztus 20-tól használható ez a titulus. Az okiratért Tóth Marcell, a Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület elnöke ment a színpadra. S erről még maga a kitüntetett sem tudott: Pócza Antal Vas Vármegye Közgyűlésének elnöke emlékérmet adományozott Majthényi László.
Augusztus 20.: Boldog születésnapot Csepreg!Fotók: Cseh Gábor
Augusztus 20.: Sokat tettek a várossá válásért
Horváth Zoltán, Csepreg polgármestere köszönetet mondott mindazon elődöknek, akiknek a várossá válás köszönhető. Név szerint kiemelte Molnár Sándor akkori polgármestert, a képviselőket: Sárvári József alpolgármester, Barasits József, Fodor Szabolcs, Frank Jenő, dr. Bognár Géza, Horváth Gyuláné, Mészáros István, Pukler Zoltán, valamint dr. Gombos Márta körjegyzőt.
Az új kenyeret Finta József plébános áldotta meg. Ezt követően adták át a Csepreg Város Szolgálatáért Díjakat, valamint a polgármesteri elismeréseket. Majd a megjelent térségi polgármesterek adták át a csepregi városvezetésnek az ajándékaikat.
Tisztelt Miniszter Úr! Elnök Úr, Polgármester Úr! Nagyrabecsült csepregi polgárok!
Tisztelt városlakók!
Csepreg azonban nem csak nekünk, a mai nap felszólalóinak a közös ügyünk. Közös nevezőt jelent mindenki között, aki ma megtisztelt minket a részvételével. Közös pontot ad mindannyiunk számára, akiknek fontos ez a város és annak a lakói. Közös megegyezést, hiszen tudjuk azt, hogy bár a történelem vihara nem kímélte az egykori mezővárost sem, de annak lakói mindig joggal voltak büszkék történelmükre, értékeikre, áldozatvállalásukra. A jövőtől pedig nem csak elvárták, hanem tettek és tesznek is azért, hogy annak gyarapodva lehessenek a részesei.
Mindannyiunknak megvan a története arról, hogy miért lett elkötelezett a szíve Csepreg iránt. Önöknek is. Nekem is. Nagyszüleim, szüleim nevelése és saját élményeim szerint is ez város gyermekkoromtól nagyban meghatározta, hogy miként tekintsek a világra. Emlékszem például, hogy 1995 körül szórólapot osztottak a postaládákban arról, hogy újra kiadják a várossá avatásra Farkas Sándor könyvét, amely e hely történetét mutatja be egy tanulmánykötettel együtt. A kiadvány a várossá avatás első évfordulójára jelent meg. A könyvet elő lehetett rendelni, amelyet akkor tizenhárom évesen jómagam is megtettem. Mindezt csak azért mondtam el, mert a várossá avatás, amelynek ünnepségén családommal részt vehettem, engem is megerősített gyerekként a lokálpatrióta tudatban. Köszönettel tartozunk az akkori polgármesternek Molnár Sándornak és képviselőknek, hogy elindították Csepreget ezen az úton. Pontosabban visszahelyezték arra a városi sorsra, amely ennek a közösségnek a történelem adta öröksége. Hálásak lehetünk mindazoknak, akik azóta önkormányzati képviselőként és polgármesterként Háromi Jenőn, Király Árpádon, Vlasich Krisztiánon keresztül Horváth Zoltánig tovább vitték az itt élő embereket a városiasodás kiteljesedésében. Köszönet a gazdasági, állami, egyházi és civil szervezetnek, hogy mindenki a maga helyén hozzájárult a település boldogulásához. A legnagyobb tisztelet a csepregi polgároknak jár, akik egymás iránti viszonyulásukkal, mindennapi munkájukkal, családjukért való tenni akarással, vagy akárcsak a portájuk rendben tartásával hozzátettek valami jót ahhoz, amit Csepreg jelent.
Az elmúlt 30 év alatt nagy utat tett meg a város, ami az itt élők közös teljesítménye. Jómagam 2014-től kapcsolódhattam be tevékenyen a város építésébe. Munkám során mindig az motivált, hogy visszaadhassak valamit mindazért a jóért, amit ezen a helyen a szüleim és a nagyszüleim révén kaphattam. Az azóta eltelt időszakban sok eredményt értünk el, hiszen létrejöhetett az a mára kipróbált szövetség, a kormány, a vármegye, az önkormányzat között , amellyel a régi álmokat kezdhettünk el valóra váltani. Összességében sok milliárd forintnyi forrást használhattak fel intézményekre, utakra, működésre a város érdekében. Hátra azonban véletlenül sem dőlhetünk. Az eddig megtett út arra ösztönöz bennünket, hogy tegyünk meg mindent a jövőben is a település városiasodásának további kiteljesedése irányába. Együtt, közös erővel, hiszen közös ügyünk: Csepreg!