Ünnep

2 órája

Budapest megússza, de a szombathelyi augusztus 20-ai estét elmoshatja az eső!

Címkék#tűzijáték#Szombathely#Budapest

Holnap, azaz augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén, országszerte szép időre számítanak a meteorológusok, estére viszont nyugat felől már megdörrenhet az ég.

A meteoblue.com előrejelzése szerint a héten, éppen augusztus 20-án lesz a legmelegebb (31 °C) Szombathelyen, miközben eső (2 mm) az előrejelzésük szerint csak este várható. Hasonló jóslatot tettek közzé a koponyeg.hu meteorológusai is. A portál szerint, a nap első felében derült égbolt lesz a jellemző, majd délutántól fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Az esti órákban nyugaton helyenként már kialakulhat zivatar, megdörrenhet az ég, miközben az ország nagy részén 30–35 fok közötti hőség lesz a jellemző. Az idokep.hu 31 °C-os holnapi csúccsal számol Szombathelyen és mintegy 2 milliméternyi záporral számolnak ők is.

Augusztus 20.: A fővárosi tűzijáték idején jó idő lesz Budapesten, de ekkora már Szombathelyen elromolhat az idő
Augusztus 20.: A fővárosi tűzijáték idején jó idő lesz Budapesten, de ekkora már Szombathelyen elromolhat az idő Forrás: MW

Nem várható eső az augusztus 20-ai tűzijátékon

Ami pedig Budapestet illeti, este kilenc órakor fátyol- és gomolyfelhős égbolt, valamint 27-29 fok körüli hőmérséklet fogadja majd a tűzijátékra látogatókat és ami a legfontosabb, a jelenlegi számítások szerint Budapestre estig nem érkezik csapadék, így jó eséllyel a fővárosi tűzijáték idején, este 21 óra és 21 óra 30 perc között nyugodt időjárás várható. Vihartól, nagy széltől nem kell tartani, ugyanis a napközbeni élénk déli, délnyugati szél estére mérséklődik. Ugyanakkor a tűzijáték végét követő órákban a főváros térségében, illetve Budapest egyes kerületei felett már kialakulhat egy-egy futó zápor, esetleg zivatar.

 

 

