Augusztus 20., Bükön is megáldották az új kenyeret, átadták a városért kitüntetést

A hagyományoknak megfelelően idén is képviselő-testületi ülés keretében tartották meg az augusztus 20-i ünnepséget Bükön. Dr. Németh Sándor polgármester megnyitója után Pintér Anikó, Bujtás Ervin, valamint Kelemen Ervin adott elő kulturális műsort. Az ünnepi szónok Fűzfa Balázs irodalomtörténész volt.

Augusztus 20. Bükön: az ünnepi szónok Fűzfa Balázs irodalomtörténész volt

Dr. Németh Sándor ezt követően adta át Bük Városért Kitüntető díjat. Az elismerést idén a város közösségért végzett munkája elismerésérül Pukler Emil kapta.

Augusztus 20.: Megáldották a kenyeret

Az új kenyeret Takácsné Papp Erzsébet evangélikus lelkész, valamint dr. Szalai Gábor katolikus plébános áldotta meg. A Pukler Emil, saját kemencéjében sütötte kenyeret végezetük közösen fogyasztották el.