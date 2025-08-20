1 órája
Augusztus 20., Bükön is megáldották az új kenyeret, átadták a városért kitüntetést
Bük Városért Kitüntető Oklevél díjat idén Pukler Emil kapta. Az elismerést az augusztus 20-i ünnepségen dr. Németh Sándor polgármester adta át.
A hagyományoknak megfelelően idén is képviselő-testületi ülés keretében tartották meg az augusztus 20-i ünnepséget Bükön. Dr. Németh Sándor polgármester megnyitója után Pintér Anikó, Bujtás Ervin, valamint Kelemen Ervin adott elő kulturális műsort. Az ünnepi szónok Fűzfa Balázs irodalomtörténész volt.
Dr. Németh Sándor ezt követően adta át Bük Városért Kitüntető díjat. Az elismerést idén a város közösségért végzett munkája elismerésérül Pukler Emil kapta.
Augusztus 20.: Megáldották a kenyeret
Az új kenyeret Takácsné Papp Erzsébet evangélikus lelkész, valamint dr. Szalai Gábor katolikus plébános áldotta meg. A Pukler Emil, saját kemencéjében sütötte kenyeret végezetük közösen fogyasztották el.