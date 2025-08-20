augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepség

1 órája

Augusztus 20., Bükön is megáldották az új kenyeret, átadták a városért kitüntetést

Címkék#Dr Németh Sándor#Pukler Emil#Augusztus 20#Bük

Bük Városért Kitüntető Oklevél díjat idén Pukler Emil kapta. Az elismerést az augusztus 20-i ünnepségen dr. Németh Sándor polgármester adta át.

Horváth László

A hagyományoknak megfelelően idén is képviselő-testületi ülés keretében tartották meg az augusztus 20-i ünnepséget Bükön. Dr. Németh Sándor polgármester megnyitója után Pintér Anikó, Bujtás Ervin, valamint Kelemen Ervin adott elő kulturális műsort. Az ünnepi szónok Fűzfa Balázs irodalomtörténész volt.  

Augusztus 20
Augusztus 20. Bükön: az ünnepi szónok Fűzfa Balázs irodalomtörténész volt

Dr. Németh Sándor ezt követően adta át Bük Városért Kitüntető díjat. Az elismerést idén a város közösségért végzett munkája elismerésérül Pukler Emil kapta.

Augusztus 20.: Megáldották a kenyeret

Az új kenyeret Takácsné Papp Erzsébet evangélikus lelkész, valamint dr. Szalai Gábor katolikus plébános áldotta meg. A Pukler Emil, saját kemencéjében sütötte kenyeret végezetük közösen fogyasztották el.

