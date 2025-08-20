Szent István szólongatására gyűltek össze Körmenden augusztus 20. előestéjén - fotók

A délután folyamán betekinthettünk a 16-17. századi török és magyar katonák mindennapi életébe és fegyverbemutatók voltak. A Batthyány-kastély dísztermében a 20 éves a Batthyány Lovas Bandérium jubileumát ünnepelték. A tervezett program szerint hagyományőrző csoportok vonultak fel, majd pedig a folyónál voltak a Szent István napi ünnepi programok. Augusztus 20. alkalmából köszöntőt dr. Szabó Barna polgármester, ünnepi beszédet V. Németh Zsolt államtitkár, miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő mondott.

Hagyományőrző csoportok vonultak fel, majd pedig a folyónál voltak augusztus 20-i ünnepi programok. Fotó: Jámbori Tamás

- Körmenden, az augusztus 20. ünnep előestéjén, augusztus 19-én gyűlünk össze minden évben, hogy együtt emlékezzünk államalapító királyunkra, Szent Istvánra, és ünnepeljük Magyarország születésnapját. Ez a nap a magyarság legnagyobb közös ünnepe, amely összetört bennünket határon innen és túl, múltunkkal és jövőnkkel egyaránt – mondta dr. Szabó Barna polgármester. - Ez az ünnep azonban nem csupán a történelemről szól, hanem rólunk is, akik ma itt élünk. Nekünk, a mai magyaroknak az a feladatunk, hogy Szent István örökségét tovább vigyük, hogy őrizzük hagyományunkat, közösségeinket erősítsük, és hogy olyan országot, olyan települést építsünk, amelyben jó élni, amelyben jó otthon érezhetjük magunkat. Mert ahogyan ő is a jövőt építette, úgy nekünk is a jövő generációért kell felelősséget vállalunk.