Szent István szólongatására gyűltek össze Körmenden augusztus 20. előestéjén - fotók
Körmenden az ünneplés már tegnap megkezdődött. Augusztus 20. előestéjén rendezték hagyományosan a csónakfelvonulást, majd a 62. Rába-parti tűzijáték kápráztatta el a közönséget.
Fotó: Jámbori Tamás
A délután folyamán betekinthettünk a 16-17. századi török és magyar katonák mindennapi életébe és fegyverbemutatók voltak. A Batthyány-kastély dísztermében a 20 éves a Batthyány Lovas Bandérium jubileumát ünnepelték. A tervezett program szerint hagyományőrző csoportok vonultak fel, majd pedig a folyónál voltak a Szent István napi ünnepi programok. Augusztus 20. alkalmából köszöntőt dr. Szabó Barna polgármester, ünnepi beszédet V. Németh Zsolt államtitkár, miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő mondott.
- Körmenden, az augusztus 20. ünnep előestéjén, augusztus 19-én gyűlünk össze minden évben, hogy együtt emlékezzünk államalapító királyunkra, Szent Istvánra, és ünnepeljük Magyarország születésnapját. Ez a nap a magyarság legnagyobb közös ünnepe, amely összetört bennünket határon innen és túl, múltunkkal és jövőnkkel egyaránt – mondta dr. Szabó Barna polgármester. - Ez az ünnep azonban nem csupán a történelemről szól, hanem rólunk is, akik ma itt élünk. Nekünk, a mai magyaroknak az a feladatunk, hogy Szent István örökségét tovább vigyük, hogy őrizzük hagyományunkat, közösségeinket erősítsük, és hogy olyan országot, olyan települést építsünk, amelyben jó élni, amelyben jó otthon érezhetjük magunkat. Mert ahogyan ő is a jövőt építette, úgy nekünk is a jövő generációért kell felelősséget vállalunk.
V. Németh Zsolt és csónakfelvonulás KörmendenFotók: Jámbori Tamás
Szabó Barna azzal zárta gondolatait:
- Legyen ez a mai nap egyszerre emlékezés és hálaadás is. Köszönjük meg őseinknek, hogy megőrizték a hitet és a hazát számunkra, és fogadjuk meg, hogy mi is mindent megteszünk azért, hogy gyermekeink és unokáink ugyanilyen büszkén ünnepelhessék majd később is Szent István napját.
A polgármester végül köszönetet mondott mindenkinek, aki munkájával, kitartásával, hitével hozzájárul Körmend város fejlődéséhez!
V. Németh Zsolt államtitkár, miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő beszédében Sík Sándor Szentkirályszólongatása című versét idézte: „Eljöttünk, eljöttünk / Szent István szolgái, / Kézen hozván szívünket”.
Mi is eljöttünk ma este ide, a körmendi Rába partjára, hogy megidézzük, megszólítsuk államalapító királyunkat, ahogyan tesszük ezt minden évben. Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy idén is ilyen szép számmal gyűltünk össze Szent István szólongatására. Hogy ilyen sokan vagyunk, akik ma is párbeszédbe akarunk elegyedni első királyunkkal, ma is érteni akarjuk az üzenetét, éltetni akarjuk szellemi örökségét. Hogy miért fontos évről évre újra megszólítanunk? Mert az állam, amit alapított és a keresztény szellemiség, amit meghonosított, nem egy-egy befejezett alkotás, nem készen kapott ajándék. Olyan hagyaték ez, ami nagy felelősséggel jár. Olyan örökség, amelyet szem előtt tartanunk, értelmeznünk, gondoznunk soha véget nem érő feladatunk
– hangsúlyozta.
Ilyenkor, augusztus 20-a előestéjén ezt a feladatot amennyire nehéznek, annyira felemelőnek; amennyire nagyszabásúnak, annyira magától értetődőnek is érezzük. Ilyenkor Körmenden már órák óta velünk él a múlt. Estére elcsöndesedik az ünnepi puskaropogás, csizmadobogás, lassan besötétedik, a Rába felett feljönnek a csillagok, és megérkezünk. Ilyenkor, még mielőtt a várost és az egész Kárpát-medencét betölti a harang szava, a tűzijáték fénye és az új kenyér illata – talán még pontosabban kirajzolódik előttünk Szent István alakja.
V. Németh Zsolt augusztus 20-i beszédében azt is kifejtette:
- Szent Istvántól nemcsak az állami szuverenitásunk alapjait örököltük meg, de a szellemit is. A szuverenitás nem csak katonai vagy politikai fogalom: az iskola, az egyház, az ünnepek, a közösségi terek mind védőfalak a kulturális identitás számára.
- Nyelvünk,
- népzenénk,
- néptáncunk,
- kézműves,
- képzőművészeti és
- irodalmi hagyományaink – melyek a Körmendi napoknak is főszereplői – ugyanúgy védelmet érdemelnek, mint törvényeink és határaink.
Emberképünk, világképünk, erkölcsi értékeink is jelentős részben istváni örökségünk. Ahogyan hajdanán királyunknak, úgy most nekünk is személyes és nemzeti felelősségünk válogatni: befogadni, ami értéket hoz, és kint tartani, ami rombol. Így nőhetünk fel államalapítónkhoz, aki – mint a Képes Krónika is feljegyezte róla – „szilárdan állott Isten házában, és annak oltalmát sem belső, sem külső ellenség meg nem rontotta.” István királyt gyakran emlegetjük úgy: szigorú, igazságos. Nekünk is el kell gondolkoznunk rajta, hogy öröksége nyomán miben lehetünk engedékenyek, és miben kell szigorúnak lennünk. A mai világban sokszor halljuk a személyes határok kijelölésének fontosságát. Ez nem más, mint annak tudása és felvállalása: kik vagyunk, mit képviselünk, hogyan kapcsolódunk másokkal és mit engedünk be az életünkbe.
Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta,
"Ilyen határok felhúzására nemzetünknek is szüksége van – most talán nagyobb, mint valaha. Ennek a legszebb, legbékésebb, legfontosabb eszköze, hogy saját nyelvünket, történeteinket tudatosan ápoljuk; dalainkat, ünnepeinket a felnövő generációknak is átadjuk."
Ezután megáldották az Új kenyeret és csónakfelvonulással, tűzijátékkal ünnepeltek a Rába folyó partján, a Batthyány-kastély udvarán megkezdődött a Nemzetközi Néptáncgála, a házigazda a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes volt. A kastély oldalkertjében már zajlott az éjszakai élet a hagyományőrzőknél. A Szabadság téren koncert szórakoztatta a közönséget.