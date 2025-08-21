Káprázatos égi show: látványos tűzijátékkal ünnepelték az államalapítást Budapesten - fotók

Szerdán pontban este kilenckor kezdődött az idei látványos augusztus 20-i tűzijáték Budapesten. A 45 ezer pirotechnikai effektből álló égi show-t több tízezer ember követte a helyszínről. A több mint félórás műsor nemcsak a tűzijátékok miatt volt különleges: történelmi narriációs betéteit színművészek tolmácsolták, a látványhoz pedig drónshow is társult - írja az Origo.

Forrás: MTI/Lakatos Péter

Látványos augusztus 20-i tűzijáték Budapesten

Budapesten a kora esti órákban hamar megteltek a rakpartok és a belváros is emberekkel. Volt aki már jóval a kezdés előtt elfoglalta a szerinte legjobb helyet. Fotókon mutatjuk a látványos műsort.