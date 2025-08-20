Augusztus 20
1 órája
Így telt az augusztus 20-i ünnep Sárváron
Augusztus 20-án délelőtt a Szlovák csoport részvételével és közreműködésével folklórmisén köszöntötte a várost, a híveket Várhelyi Tamás plébános. Délután felvonulás invitálta az érdeklődőket a Nádasdy-várba, ahol Kondora István mondott ünnepi beszédet, majd a történelmi egyház képviselői megáldották az új kenyeret, amit a polgármester felszelt, és mindenki kapott egy falatot az ünnepi ételből. A folklórnapoktól és a városünneptől gálaműsorral búcsúztak el a csoportok Sárvártól. Este tűzijáték zárta a fesztivált.
Sárvár folklórFotók: Benkő Sándor
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre