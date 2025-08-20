Így telt az augusztus 20-i ünnep Sárváron

Augusztus 20-án délelőtt a Szlovák csoport részvételével és közreműködésével folklórmisén köszöntötte a várost, a híveket Várhelyi Tamás plébános. Délután felvonulás invitálta az érdeklődőket a Nádasdy-várba, ahol Kondora István mondott ünnepi beszédet, majd a történelmi egyház képviselői megáldották az új kenyeret, amit a polgármester felszelt, és mindenki kapott egy falatot az ünnepi ételből. A folklórnapoktól és a városünneptől gálaműsorral búcsúztak el a csoportok Sárvártól. Este tűzijáték zárta a fesztivált.