Ilyen volt az augusztus 20-i ünnepség Szombathelyen - sok képet hoztunk!

Szombathelyen a Szent István-szobornál tartották az augusztus 20-i ünnepséget ma délelőtt.

Augusztus 20. Szombathelyen. Jobbról dr. Székely János megyés püspök a Kálvária előtt az ünnepi szentmise és az új kenyér megáldása után.

Fotó: Unger Tamás

Augusztus 20. Szombathelyen

Reggel 9 órakor hagyományosan a Kálvária templomban tartották az ünnepi szentmisét és az új kenyér - amely a híres Babusgatós volt - megáldását. Főcelebráns volt és szentbeszédet mondott: dr. Székely János szombathelyi megyés püspök. 10 órakor kezdődött a városi ünnepség a Szent István szobornál a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében. Az országzászló felvonása után ünnepi beszédet mondott: Horváth Soma alpolgármester. Az ünnepi műsorban közreműködtek: Tóth Dániel énekes, zenész, ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes, Szombathely Város Koncert Fúvószenekara, 350. Számú Szent Márton Cserkészcsapat, 51. Számú Sík Sándor Cserkészcsapat.