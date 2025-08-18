1 órája
Augusztus 20. megünneplése sok helyen már előző nap elkezdődik - mutatjuk a programokat!
Különleges programok várják az érdeklődőket holnap, holnapután. Nagyon készül Vas vármegye az augusztus 20. megünneplésére.
Szombathely. Szent István király ünnepe a Szent István-szobornál. Augusztus 20. szerda. 9 órakor Ünnepi szentmise és az új kenyér megáldása a Kálvária templomban. Főcelebráns és szentbeszédet mond: dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök. 10 órától Városi ünnepség a Szent István szobornál a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében. Az országzászló felvonása után ünnepi beszédet mond: Horváth Soma alpolgármester. Az ünnepi műsorban közreműködnek: Tóth Dániel énekes, zenész, ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes, Szombathely Város Koncert Fúvószenekara, 350. Számú Szent Márton Cserkészcsapat, 51. Számú Sík Sándor Cserkészcsapat.
Körmend. Körmendi Napok 2025.
Augusztus 19. kedd. Batthyány-kastély oldalkert, udvar.
10-től 14 óráig Tábori élet. Betekintés a 16-17. századi török és magyar katonák mindennapi életébe, fegyverbemutatók. 10 órától ügyességi feladatok, ismerkedés a kor szokásaival, kiemelkedő történelmi alakjaival és fegyvereivel, kishuszár toborzó, lovaglási és hintózási lehetőség. 15 órakor fogadás a díszteremben: 20 éves a Batthyány Lovas Bandérium – ünnepi köszöntés, fényképkiállítás, polgármesteri köszöntő, köszönetnyilvánítás. 16 órától Hagyományőrző csoportok szemléje és köszöntése, tisztelgés és díszsortűz. A történelmi belváros utcái és a Rába-part: 18.15-től vonulnak fel a hagyományőrző csapatok a főtér körül, majd levonulnak a Rába-partra. 19 órától Múltidézés a folyónál: lovas és gyalogos csata, párviadalok. 20 órától Szent István napi ünnepi programok. Köszöntőt dr. Szabó Barna polgármester, ünnepi beszédet V. Németh Zsolt államtitkár, miniszterelnöki biztos mond. 20.30-tól csónakfelvonulás. 21 órakor a 62. Rába-parti tűzijáték. A Batthyány-kastély udvarán 21.45-kor kezdődik a Nemzetközi Néptáncgála, a házigazda a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes. A kastély oldalkertjében 21.45-től Éjszakai élet a hagyományőrzőknél. A Szabadság téren 21.45-kor kezdődik a 3+2 nagykoncert, 23.30-tól DJ Maffia szórakoztatja a közönséget.
Augusztus 20. szerda.
Két keréken a Battyányak nyomában – kerékpártúra Németújvárra (a program regisztrációhoz kötött). 8.30-tól Szent István napi ünnepi szentmise és kenyéráldás az evangélikus templomban. Misét celebrál: Kiss László tiszteletbeli kanonok.
Sárvár. Nemzetközi Folklórnapok és Városfesztivál
Augusztus 19. kedd: Mesejurta gyerekeknek sok-sok játékkal 15:00-19:00 Kecskebuka népi játéktér az udvaron 15:00-19:00 Népi játszató és kézművesség minden korosztálynak 17:00 Zámborszki Eszter Társulata: Mellyik ér többet? Népi játék 18:00 ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes Gyöngyszemek a "Tündérkertből" 19:00 Boglya Népzenei Együttes műsora 20:00 Mesekocsma a borudvarban: Hazudtam, mert volt kinek! 21:00 GypoCircus koncert (Jegy: 3 500 Ft) 23:00 Utcabál a Culture Cuvée együttessel
Augusztus 20. szerda: 09:30 Folklór istentisztelet a Sárvári Evangélikus Egyházközség templomában (Szerbia) 11:00 Folkmise a Szent László és Szent Miklós Plébánia Sárvár Szent László - templomában (Anglia, Szlovákia) 11:00-16:00 Mesejurta gyerekeknek 15:00-19:00 Népi játékok, kézműves játszóházak. Főszerepben a búzaszem 15:30-16:30 Nemzetek városi felvonulása 16:30 Kondora István pogármester ünnepi köszöntője Szent István - napján és Sárvár várossá avatásának 57. évfordulóján a Nádasdy-vár Sárvár nagyszínpadán 17:00 Néptáncgála a nagyszínpadon a fesztivál nemzetközi vendégeivel 20:00 Mesekocsma a borudvarban. Furfangos emberek, Csavaros eszű menyecskék, 21.00 Boban Marković koncert 23:00 Tűzijáték Fellépő folklórcsoportok: Northfields Morris Dancing Anglia, Čarnica Néptáncegyüttes Szlovákia, Ciudad de México Folklór Táncegyüttes Mexikó, Regös Népzenei Együttes Sárvár, Csűrdöngölő Kulturális Egyesület, Merende Műhely, Boglya Népzenei Együttes, Pántlika Néptáncegyüttes Csorna, Szökős Néptáncegyüttes Szombathely.
Celldömölk. Kemencés Fesztivál Celldömölk belvárosában 2025. augusztus 20-án. A rendezvény ideje alatt kemencés ételek kóstolója várja az érdeklődőket. A program ideje alatt szabadtéri játékpark várja a gyermekeket. 16 órától koncertek szórakoztatják a vendégeket.
Vasvár. Nagy Gáspár Művelődési Központ.
Augusztus 20. Vasvár Város Önkormányzatának ünnepsége 10.30-kor a Nagy Gáspár Művelődési Központban kenyérszenteléssel veszi kezdetét, majd beszédet mond: Tóth Balázs polgármester.
Kőszeg. Jurisics tér.
Augusztus 20. Kőszeg Város Önkormányzata 16 órától, a Jurisics téren rendezi programját az Államalapító Szent István ünnepe alkalmából. Az Új kenyér megáldása. Ünnepi beszédet mond: Dr. Simicskó István. 18 órakor a Jézus Szíve plébániatemplomban ünnepi szentmise.
Csepreg. Malomkert.
Augusztus 19. kedd: 17 órától a polgármester és az önkormányzati képviselők egy szál virággal és főhajtással tisztelegnek a város volt polgármesterének és képviselőinek sírjánál. 18 órától a Malomkertben az 1995-ben készült városavató filmet vetítik.
Augusztus 20. szerda: 8 órától Ünnepi Szentmise a Szent Miklós-templomban. Szintén 8 órától Örömfőzés a Malomkertben: vendégül látják a város lakóit ebédre. Kilenc csapat készül, különféle ételekkel; lesz: cigánylecsó, csülkös babgulyás, pincepörkölt, lángos, renovica, grillezett kolbász, vadpörkölt, toroskáposzta. Az ebéd elfogyasztására 12-14 óráig lesz lehetőség!
A reggeli főzéssel egy időben, 8 órakor indul a Csepregi kovászolók jubileumi kenyérsütő versenye. 11 órától kezdődik a kenyerek kóstolása, elbírálása, majd az eredményhirdetés. A kenyérsütő verseny jótékony célú támogatása érdekében a Csortos család hordó vasúttal kedveskedik a gyerekeknek. 12.30-tól Horváth Béla és zenekara játszik, 13.30-tól Fröccs-terasz lesz a helyi borokkal, 14 órától a Farkas Sándor egylet ad műsort.
15 órakor nyitják meg az ünnepi programot. Köszöntőt mond: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Ágh Péter államtitkár, országgyűlési képviselő, Majthényi László, a Vas Vármegyei közgyűlés elnöke és Horváth Zoltán, Csepreg polgármestere.
Műsort ad a Csepregi Vegyeskar Egyesület, majd Finta József plébános megáldja az új kenyeret. Ezután díjakat, kitüntetéseket adnak át. 16.45-től Agárdi Szilvia előaádást láthatjuk, 18 órakor fellép a Koprive zenekar. 19 órától Csepreg Város Fúvószenekara játszik, és a mazsorettek táncolnak. 20 órától 24 óráig Steve Wolf retro disco lesz, közben 21 órakor tűzijáték a helyi vállalkozóknak köszönhetően.
Szentgotthárd. Belváros.
Augusztus 20. szerda: 8.30-tól 9 óráig magyar történelmi indulók Szentgotthárd Város Fúvószenekarával a Nagyboldogasszony templom előtt. 9 órától ünnepi szentmise a templomban. 10.30-tól ünnepség és kitüntetések átadása a Csákányi László Filmszínházban. 14 órától kulturális programok a Várkertben. Fellépnek: Rozmaring tánckar, Szenior örömtáncosok. 16 órától Sárközi Adrienn és Balaskó Gábor akusztik. 17 órától zenés ráhangolódás Jambo Janival. 18.30-tól a Galaxy Arobatikus Rock and Roll Klub bemutatója. 20 órától Balkán Fanatik koncert. 22.30-tól a Vetecz Társulat bemutatja: Rockbalett. 23.30-tól tűzijáték.
Vaskeresztes. Augusztus 20-án (szerda) 10 órakor szentmise majd Szent István király ünnepe és új kenyér szentelése a Vaskeresztesi Templomkertben.
Ják – augusztus 20. Újra közösen sütik a jákiak kenyerét
- Jákon idén augusztus 20-án ismét különleges módon ünneplik az új kenyeret. A kenyéráldással egybekötött közösségi programnak a Rendezvénypajta ad otthont, ahol nemcsak szertartás és polgármesteri köszöntő várja az érdeklődőket, hanem egy igazi falusi piknik is. A kenyérsütés hagyománya Jákon messzire nyúlik vissza. A település péksége hosszú időn át látta el a környékbelieket, s a kenyér illata generációkon át összekapcsolódott a mindennapokkal és az ünnepekkel. Ezt a régi hagyományt ma is sokan ápolják: idén ismét többen sütik meg a „jákiak kenyerét” az augusztus 20-i ünnepre.
- A program 16:30-kor kezdődik a kenyéráldással, majd köszöntőt mond dr. Tóth Ernő polgármester. Ezt követően a közösség tagjai együtt ülhetnek le a piknikre, ahol a felszentelt kenyér mellett finom falatok és jókedvű beszélgetések teszik teljessé az ünnepet.
- A délután igazi közösségi eseménynek ígérkezik, amelyben civilszervezetek, az egyházközség, a jáki Karitász, és a település lakói közösen ünneplik nemcsak az új kenyeret, hanem a település összetartozását és élő hagyományait is.