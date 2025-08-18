Augusztus 20. megünneplése sok helyen már előző nap elkezdődik - mutatjuk a programokat!

Szombathely. Szent István király ünnepe a Szent István-szobornál. Augusztus 20. szerda. 9 órakor Ünnepi szentmise és az új kenyér megáldása a Kálvária templomban. Főcelebráns és szentbeszédet mond: dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök. 10 órától Városi ünnepség a Szent István szobornál a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében. Az országzászló felvonása után ünnepi beszédet mond: Horváth Soma alpolgármester. Az ünnepi műsorban közreműködnek: Tóth Dániel énekes, zenész, ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes, Szombathely Város Koncert Fúvószenekara, 350. Számú Szent Márton Cserkészcsapat, 51. Számú Sík Sándor Cserkészcsapat.

Augusztus 20. ünnepén. Fotó: VN-archív

Körmend. Körmendi Napok 2025.

Augusztus 19. kedd. Batthyány-kastély oldalkert, udvar.

10-től 14 óráig Tábori élet. Betekintés a 16-17. századi török és magyar katonák mindennapi életébe, fegyverbemutatók. 10 órától ügyességi feladatok, ismerkedés a kor szokásaival, kiemelkedő történelmi alakjaival és fegyvereivel, kishuszár toborzó, lovaglási és hintózási lehetőség. 15 órakor fogadás a díszteremben: 20 éves a Batthyány Lovas Bandérium – ünnepi köszöntés, fényképkiállítás, polgármesteri köszöntő, köszönetnyilvánítás. 16 órától Hagyományőrző csoportok szemléje és köszöntése, tisztelgés és díszsortűz. A történelmi belváros utcái és a Rába-part: 18.15-től vonulnak fel a hagyományőrző csapatok a főtér körül, majd levonulnak a Rába-partra. 19 órától Múltidézés a folyónál: lovas és gyalogos csata, párviadalok. 20 órától Szent István napi ünnepi programok. Köszöntőt dr. Szabó Barna polgármester, ünnepi beszédet V. Németh Zsolt államtitkár, miniszterelnöki biztos mond. 20.30-tól csónakfelvonulás. 21 órakor a 62. Rába-parti tűzijáték. A Batthyány-kastély udvarán 21.45-kor kezdődik a Nemzetközi Néptáncgála, a házigazda a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes. A kastély oldalkertjében 21.45-től Éjszakai élet a hagyományőrzőknél. A Szabadság téren 21.45-kor kezdődik a 3+2 nagykoncert, 23.30-tól DJ Maffia szórakoztatja a közönséget.

Augusztus 20. szerda.