Augusztus 20-a alkalmából rangos állami elismeréseket adott át Gulyás Gergely, mutatjuk a vasi díjazottakat

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket adott át.

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át:

a Savariában vértanúhalált szenvedett Szent Kvirin emlékének ápolásában vállalt szerepe, több mint két évtizede végzett közösségépítő tevékenysége elismeréseként Ágh Ernő Péternek, Szombathely megyei jogú város önkormányzati képviselőjének, a Szent Kvirin Szalézi Egyházközség világi elnökének.

Pécsinger Évának, a Nagygeresdi Evangélikus Egyházközség lelkészének a több mint három évtizedes, odaadó lelkészi szolgálatát Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel ismerte el Sulyok Tamás köztársasági elnök, amit Gulyás Gergely miniszter adott át. A rangos elismeréshez Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője is gratulált.

Gulyás Gergely miniszter a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adta át:

a Vas vármegyei civil közösségek támogatását szolgáló magas színvonalú munkája, valamint a civil központok országos hálózatának fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Gorza Norbert szociálpedagógusnak, a Vas Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetőjének.

