8 órája
Augusztus 20: Szent István szólongatására gyűltek össze a vasi településeken
Szent István ünnepét vármegyeszerte megrendezték a vasi településeken. Több helyszínen jártunk augusztus 20-án.
Fotó: CSEH GABOR
A harmincadik születésnapját ünneplő Csepreg város augusztus 20-i rendezvényén részt vett Navracsics Tibor Közigazgatási és Területfejlesztési miniszter, Ágh Péter államtitkár, országgyűlési képviselő is, valamint Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke is.
Augusztus 20-a a magyar államiság ünnepe, az egyik legfőbb nemzeti ünnepünk, amely alkalmat ad arra is, hogy visszatekintsünk a már megtett útra. A mérce Szent István hagyatéka, az az ezeréves örökség, amelyhez képest meghatározzuk magunkat és értékeljük történelmünket, az egyes döntéseket és döntéshozókat. A kereszténység és az államiság nemzetünk megmaradásának tartóoszlopai a mai napig! – mondta a miniszter. Továbbá kiemelte: – Csepreg határon lévő város, legyen szó állam- vagy vármegyehatárról. Az elmúlt évszázadokban megérte azt, hogy egy közösség lehet virágzó, központi szereppel, és élhet a saját lehetőségeivel. De egy közösség el is veszíthet mindent, vármegyéjét, térségét, történelmileg kivívott városi rangját. Éppen ezért, amikor harminc évvel ezelőtt Csepreg visszakapta a városi címet, az nem csupán egy 20-ik, 21-ik századi vívmány, hanem kárpótlás, történelmi igazságtétel Csepreg és környéke számára.
Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője kérdésben fogalmazott: – Mi fűzi össze a kormányt és annak képviselőjét, a vármegyei és a helyi önkormányzatot? – mindazokat, akik ma lehetőséget kaptak a köszöntésre. Három szóval így lehetne ezt megválaszolni: Közös ügyünk Csepreg. Közös ügyünk volt, van és lesz Csepreg. Közös ügyünk a város építése, közösségeinek erősítése, az itt élők szolgálata révén. Így tudtuk létrehozni azt a kipróbált szövetséget, amely jó és maradandó nyomot hagyott a településen. Nagy fordulatszámot vett az intézmények és az infrastruktúra felújítása, amelyet együtt, összefogással a jövőben is folytatni fogunk.
Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke meglepetésekkel érkezett. Horváth Zoltán polgármester átvehette a Csepreg várossá válásának 30. évfordulójára kiállított emléklapot. A vármegyei értéktár része lett a csepregi szőlőhegy, és augusztus 20-tól használható ez a titulus. Az okiratért Tóth Marcell, a Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület elnöke mehetett a színpadra. Pócza Antalnak pedig Vas Vármegye Közgyűlésének elnöke emlékérmet adományozott Majthényi László.
Horváth Zoltán, Csepreg polgármestere köszönetet mondott mindazon elődöknek, akiknek a várossá válás köszönhető. Név szerint kiemelte Molnár Sándor akkori polgármestert, a képviselőket: Sárvári József alpolgármester, Barasits József, Fodor Szabolcs, Frank Jenő, dr. Bognár Géza, Horváth Gyuláné, Mészáros István, Pukler Zoltán, valamint dr. Gombos Márta körjegyzőt.
Az új kenyeret Finta József plébános áldotta meg. Ezt követően adták át a Csepreg Város Szolgálatáért Díjakat, valamint a polgármesteri elismeréseket. Majd a megjelent térségi polgármesterek adták át a csepregi városvezetésnek az ajándékaikat.
Szombathelyen reggel 9 órakor hagyományosan a Kálvária templomban tartották az ünnepi szentmisét és az új kenyér - amely a híres Babusgatós volt - megáldását. Főcelebráns volt és szentbeszédet mondott: dr. Székely János szombathelyi megyés püspök. 10 órakor kezdődött a városi ünnepség a Szent István szobornál a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében. Az országzászló felvonása után ünnepi beszédet mondott: Horváth Soma alpolgármester. Az ünnepi műsorban közreműködtek: Tóth Dániel énekes, zenész, ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes, Szombathely Város Koncert Fúvószenekara, 350. Számú Szent Márton Cserkészcsapat, 51. Számú Sík Sándor Cserkészcsapat.
Körmenden az ünneplés már augusztus 19-én megkezdődött. Augusztus 20. előestéjén rendezték hagyományosan a csónakfelvonulást, majd a 62. Rába-parti tűzijáték kápráztatta el a közönséget. A délután folyamán betekinthettünk a 16-17. századi török és magyar katonák mindennapi életébe és fegyverbemutatók voltak. A Batthyány-kastély dísztermében a 20 éves a Batthyány Lovas Bandérium jubileumát ünnepelték. Hagyományőrző csoportok vonultak fel, este pedig a folyónál voltak a Szent István napi ünnepi programok. Augusztus 20. alkalmából köszöntőt dr. Szabó Barna polgármester mondott. Kiemelte: - Legyen ez a mai nap egyszerre emlékezés és hálaadás is. Köszönjük meg őseinknek, hogy megőrizték a hitet és a hazát számunkra, és fogadjuk meg, hogy mi is mindent megteszünk azért, hogy gyermekeink és unokáink ugyanilyen büszkén ünnepelhessék majd később is Szent István napját.
A polgármester végül köszönetet mondott mindenkinek, aki munkájával, kitartásával, hitével hozzájárul Körmend város fejlődéséhez!
V. Németh Zsolt államtitkár, miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő ünnepi beszédében Sík Sándor Szentkirály szólongatása című versét idézte: „Eljöttünk, eljöttünk / Szent István szolgái, / Kézen hozván szívünket”. Kifejtette: - Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy idén is ilyen szép számmal gyűltünk össze Szent István szólongatására. Hogy ilyen sokan vagyunk, akik ma is párbeszédbe akarunk elegyedni első királyunkkal, ma is érteni akarjuk az üzenetét, éltetni akarjuk szellemi örökségét. Hogy miért fontos évről évre újra megszólítanunk? Mert az állam, amit alapított és a keresztény szellemiség, amit meghonosított, nem egy-egy befejezett alkotás, nem készen kapott ajándék. Olyan hagyaték ez, ami nagy felelősséggel jár. Olyan örökség, amelyet szem előtt tartanunk, értelmeznünk, gondoznunk soha véget nem érő feladatunk – hangsúlyozta.
Kőszegen a Jurisics téren, a Városháza előtt gyűltek össze augusztus 20-án délután a Szent Istvánra és életművére, a keresztény magyar állam megszervezésére emlékezők. Elsőként Básthy Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket Kőszeg régi piacterén, a Jurisics téren, ahol a Városháza falán többek között Szent István portréja látható. Ünnepi beszédében Platónt idézte Simicskó István, parlamenti képviselő, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője, aki szerint a jó állam legfontosabb támasza a vallás.
– Az állam alapítása Szent István királyhoz kötődik. Nem véletlenül ajánlotta halála előtt Mária oltalmába országunkat. Ennek is köszönhető, hogy több mint ezeréves államunk van – mindez kötelezettséget és felelősséget ró mindannyiunkra. Őseink megtanulták, milyen nagy érték a szabadság és a függetlenség. Ma örüljünk, és becsüljük meg, hogy Magyarország szuverén ország, ahol évszázados gyökerei vannak – ahogy Kőszegen is – a különböző nemzetek egymás mellett élésének – emlékeztetett ünnepi beszédében.
Az ünnepségen a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes táncosait és a Jézus Szíve Egyházi Énekkart láthatták, hallhatták az egybegyűltek. Reményik Sándor Mindennapi kenyér című versét Zsigmond Barbara mondta el.
Az új kenyeret
- Kirner Antal Zoltán plébános,
- Baranyay Csaba esperes
- és prof. Lőrincz Zoltán református lelkész áldotta meg.
18 órakor ünnepi szentmisével folytatódott a program a Jézus Szíve Plébániatemplomban, Kőszeg Város Fúvószenekara közreműködésével.
Bükön a hagyományoknak megfelelően idén is képviselő-testületi ülés keretében tartották meg az augusztus 20-i ünnepséget. Dr. Németh Sándor polgármester megnyitója után Pintér Anikó, Bujtás Ervin, valamint Kelemen Ervin adott elő kulturális műsort. Az ünnepi szónok Fűzfa Balázs irodalomtörténész volt. Dr. Németh Sándor ezt követően adta át Bük Városért Kitüntető díjat: a város közösségért végzett munkája elismerésérül Pukler Emilnek. Az általa a saját kemencéjében sütött új kenyeret Takácsné Papp Erzsébet evangélikus lelkész és dr. Szalai Gábor katolikus plébános áldotta meg, végezetül közösen fogyasztották el.
Sárváron augusztus 20-án a szlovák csoport részvételével és közreműködésével folklórmisén köszöntötte a várost, a híveket Várhelyi Tamás plébános. Délután felvonulás invitálta az érdeklődőket a Nádasdy-várba, ahol Kondora István mondott ünnepi beszédet, majd a történelmi egyház képviselői megáldották az új kenyeret, amit a polgármester felszelt, és mindenki kapott egy falatot az ünnepi ételből. A folklórnapoktól és a városünneptől gálaműsorral búcsúztak el a csoportok Sárvártól. Este tűzijáték zárta a fesztivált.
Szentgotthárdon a Csákányi László Filmszínházban gyűltek össze ünnepelni. A város születésnapján kitüntetéseket adtak át. Előtte beszédet mondott Huszár Gábor polgármester, aki kiemelte: - Ez a nap nem csak államalapításunk miatt fontos a városnak, hanem azért is, mert 1983-ban ezen a napon kapott a település városi rangot. Az illő környezetben Szentgotthárd város fejlődését egy régi, klasszikus filmhez hasonlította, mindig voltak akadályok, de hősök is, akik segítségével ezeket megugrotta a közösség - együtt, összefogással.
Vasváron is együtt ünnepelték az államalapítást. A Nagy Gáspár Művelődési Központ előtt Tóth Balázs polgármester mondott ünnepi beszédet. „Ez a nap nem csupán egy piros betűs ünnep a naptárban – ez a nap a magyar történelem gerince, amely összeköti a múltat, a jelent és a jövőt." - fogalmazott. - Büszkék lehetünk arra, hogy városunk története szorosan kapcsolódik az államalapítás korához. A vármegye rendszer kialakításánál Vasvárt jelölte ki a nyugati határrész központjának és a vármegye is Vasvárról kapta a nevét. A királyi vár nemcsak katonai, hanem közigazgatási központ is volt, innen irányították a környék településeit. Az ünnepi műsort Drimmer Julianna népdalénekes tette még színesebbé, aki csodás hangján idézte meg a magyar múlt dallamait. A szertartás fénypontja a kenyérszentelés volt, melynek során a frissen sütött, nemzetiszínű szalaggal átkötött cipót áldotta meg a közösség.
Átadták a városi kitüntetéseket augusztus 20-án
Celldömölkön a történelmi egyházak képviselői ökumenikus igehirdetés keretében áldották meg az új kenyeret. Hagyományosan átadták a városi kitüntetéseket. Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője volt a szónok Celldömölkön, államalapításunk és az új kenyér tiszteletére szervezett városi ünnepségen.
Elsőként Fehér László polgármester köszöntötte a város lakóit és az ünnepségen megjelenteket a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében.
– Szent Istvánban a magyar nemzet új életútját kijelölő alkotó egyéniséget, minden idők egyik legnagyobb magyarját tiszteljük – fogalmazott a városvezető. Államalapító királyunkat úgy jellemezte: örök érvényű, a történelem által igazolt döntése volt, hogy megtalálta a magyar nemzet számára a legmegfelelőbb utat, szövetségre lépett Európával, annak fő áramába helyezte az országot. Törvényei ezer évvel és negyed évszázaddal az államalapítás után modern formában ma is irányt mutatnak számunkra.
Ágh Péter egy Celldömölkhöz kapcsolódó friss hírrel nyitott: kedden Sulyok Tamás köztársasági elnök a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Thalabérné Pócza Líviának, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola tanárának.
Beszédét azzal folytatta: – Történelmünk során sokszor kellett már kiállni szuverenitásunkért, megmaradásunkért. Így csodának tűnhet, hogy az államalapítás után 1025 évvel ma itt magyarul ünnepelhetünk. Ám ez nem csoda, hanem bizonyítéka az áldozatvállalásnak, amely elődeink nemzedékeit jellemezte. E kiállás küldetése Szent István öröksége – országépítő munkájának csak akkor lehetünk hiteles folytatói és továbbadói, ha közösségként és egyénként azért teszünk, hogy a haza összefogásunkkal gyarapodhasson.
Az ünnepi műsorban Marton Laura táncos és Ábrahám Tibor énekes produkcióját láthatta a közönség. A kenyéráldás után a városban élő kiválóságok munkáját elismerve kitüntetéseket adtak át. Több mint húszan kaptak elismerést augusztus 20-án. Részletek a vaol.hu-n és térségi oldalunkon.