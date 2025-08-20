Augusztus 20: Szent István szólongatására gyűltek össze a vasi településeken

Horváth Zoltán polgármester átvehette a Csepreg várossá válásának 30. évfordulójára kiállított emléklapot MAjthényi Lászlótól, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnökétől. Fotó: Cseh Gábor

Horváth Zoltán, Csepreg polgármestere köszönetet mondott mindazon elődöknek, akiknek a várossá válás köszönhető. Név szerint kiemelte Molnár Sándor akkori polgármestert, a képviselőket: Sárvári József alpolgármester, Barasits József, Fodor Szabolcs, Frank Jenő, dr. Bognár Géza, Horváth Gyuláné, Mészáros István, Pukler Zoltán, valamint dr. Gombos Márta körjegyzőt.

Az új kenyeret Finta József plébános áldotta meg. Ezt követően adták át a Csepreg Város Szolgálatáért Díjakat, valamint a polgármesteri elismeréseket. Majd a megjelent térségi polgármesterek adták át a csepregi városvezetésnek az ajándékaikat.

Szombathelyen reggel 9 órakor hagyományosan a Kálvária templomban tartották az ünnepi szentmisét és az új kenyér - amely a híres Babusgatós volt - megáldását. Főcelebráns volt és szentbeszédet mondott: dr. Székely János szombathelyi megyés püspök. 10 órakor kezdődött a városi ünnepség a Szent István szobornál a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében. Az országzászló felvonása után ünnepi beszédet mondott: Horváth Soma alpolgármester. Az ünnepi műsorban közreműködtek: Tóth Dániel énekes, zenész, ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes, Szombathely Város Koncert Fúvószenekara, 350. Számú Szent Márton Cserkészcsapat, 51. Számú Sík Sándor Cserkészcsapat.

Szombathely városi ünnepségét a Szent István-szobornál tartották augusztus 20-án. Fotó: Unger Tamás

Körmenden az ünneplés már augusztus 19-én megkezdődött. Augusztus 20. előestéjén rendezték hagyományosan a csónakfelvonulást, majd a 62. Rába-parti tűzijáték kápráztatta el a közönséget. A délután folyamán betekinthettünk a 16-17. századi török és magyar katonák mindennapi életébe és fegyverbemutatók voltak. A Batthyány-kastély dísztermében a 20 éves a Batthyány Lovas Bandérium jubileumát ünnepelték. Hagyományőrző csoportok vonultak fel, este pedig a folyónál voltak a Szent István napi ünnepi programok. Augusztus 20. alkalmából köszöntőt dr. Szabó Barna polgármester mondott. Kiemelte: - Legyen ez a mai nap egyszerre emlékezés és hálaadás is. Köszönjük meg őseinknek, hogy megőrizték a hitet és a hazát számunkra, és fogadjuk meg, hogy mi is mindent megteszünk azért, hogy gyermekeink és unokáink ugyanilyen büszkén ünnepelhessék majd később is Szent István napját.