Ausztria: már most nagy a torlódás az autópályákon, pénteken ez csak tovább fokozóik

Pénteken Mária ünnep lesz. Ráadásul Ausztriában MotoGP verseny lesz, a forgalom már most is jelentős.

Közlekedési infók az ausztriai hosszú hétvégére -  Magyar szemek osztrák tükrökben közösségi oldal gyűjtötte össze a fontosabb tudnivalókat. A pénteki augusztus 15-i ünnepnap (és munkaszüneti nap) miatt Ausztriában már csütörtökön jelentős a forgalom déli irányba, és sokan utaznak vissza Hollandiába is. 

Ausztria: megnövekedett járműforgalom várható az autópályákon
Fotó: ASFINAG

Ausztria: a következő helyeken várhatóak különösen nagy torlódások

  • Az észak-déli tranzitútvonalakon az A9-es Pyhrn, A10-es Tauern és az A13 Brenner autópályán 
  •  a Kufstein, Walserberg és Suben határátkelőknél
  • az A11-es Karawankák autópályán, különösen az Ausztriába tartó irányba
  •  A spielbergi MotoGP és a St. Pölteni Frekvencia Fesztivál miatt az S36 Murtali gyorsforgalmi út, az A1-es West autópálya és az S33-as Kremser autópályán is nagy forgalom várható.

Indulás előtt érdemes ellenőrizni az útvonalat az ASFINAG alkalmazásban a valós idejű információkon keresztül.

