2 órája
Ausztria: már most nagy a torlódás az autópályákon, pénteken ez csak tovább fokozóik
Pénteken Mária ünnep lesz. Ráadásul Ausztriában MotoGP verseny lesz, a forgalom már most is jelentős.
Közlekedési infók az ausztriai hosszú hétvégére - Magyar szemek osztrák tükrökben közösségi oldal gyűjtötte össze a fontosabb tudnivalókat. A pénteki augusztus 15-i ünnepnap (és munkaszüneti nap) miatt Ausztriában már csütörtökön jelentős a forgalom déli irányba, és sokan utaznak vissza Hollandiába is.
Ausztria: a következő helyeken várhatóak különösen nagy torlódások
- Az észak-déli tranzitútvonalakon az A9-es Pyhrn, A10-es Tauern és az A13 Brenner autópályán
- a Kufstein, Walserberg és Suben határátkelőknél
- az A11-es Karawankák autópályán, különösen az Ausztriába tartó irányba
- A spielbergi MotoGP és a St. Pölteni Frekvencia Fesztivál miatt az S36 Murtali gyorsforgalmi út, az A1-es West autópálya és az S33-as Kremser autópályán is nagy forgalom várható.
Indulás előtt érdemes ellenőrizni az útvonalat az ASFINAG alkalmazásban a valós idejű információkon keresztül.
