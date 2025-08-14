Ausztria: már most nagy a torlódás az autópályákon, pénteken ez csak tovább fokozóik

Közlekedési infók az ausztriai hosszú hétvégére - Magyar szemek osztrák tükrökben közösségi oldal gyűjtötte össze a fontosabb tudnivalókat. A pénteki augusztus 15-i ünnepnap (és munkaszüneti nap) miatt Ausztriában már csütörtökön jelentős a forgalom déli irányba, és sokan utaznak vissza Hollandiába is.

Ausztria: megnövekedett járműforgalom várható az autópályákon

Fotó: ASFINAG

Ausztria: a következő helyeken várhatóak különösen nagy torlódások

Az észak-déli tranzitútvonalakon az A9-es Pyhrn, A10-es Tauern és az A13 Brenner autópályán

a Kufstein, Walserberg és Suben határátkelőknél

az A11-es Karawankák autópályán, különösen az Ausztriába tartó irányba

A spielbergi MotoGP és a St. Pölteni Frekvencia Fesztivál miatt az S36 Murtali gyorsforgalmi út, az A1-es West autópálya és az S33-as Kremser autópályán is nagy forgalom várható.

Indulás előtt érdemes ellenőrizni az útvonalat az ASFINAG alkalmazásban a valós idejű információkon keresztül.