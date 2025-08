Megtaláltuk a legolcsóbb vasi autót – nem hiszi el, hogy mennyibe kerül!

A legnagyobb használt autó hirdetésekkel foglalkozó portálon pillanatnyilag 2205 magyar papírokkal, érvényes műszakival rendelkező autó érhető el. 253 autót 1 millió, 80 autót pedig akár félmillió forintból is meg tudnánk venni, de vajon mit lehet kapni 300 ezer forintért? Ennek jártunk utána. Összesen 19 ilyen autót találtunk és kezdetben nem is fűztünk nagy reményeket a választékhoz, de a képek és még inkább a leírások egészen meggyőzőek voltak néhány esetben.

A vezetőoldali ajtót az előző tulaj megütötte, de amúgy rendben van az autó, mindössze 300 ezret kérnek érte

Így voltunk annál a 300 ezer forintért kínált 1996-os, tehát jövőre veterán korba lépő pezsgő színű Opel Astra Caravannal is, ami dacára annak, hogy több mint 331 ezer kilométert futott és az előző tulaj megütötte a vezetőoldali ajtót (az eladó az új ajtó beszerzésében tud segíteni) 2027. februárig érvényes műszakival rendelkezik, komplett motorfelújításon esett át és az autó alufelniken gurul. Ugyanennyiért kínálnak egy 2001-es Ford Mondeot, amit tulajdonosa leginkább munkás autónak ajánl és ahogy a leírásból kiderül, van rajta rohadás is, klíma is, igaz utóbbi nem működik, a turbó pedig ki lett cserélve (de sajnos füstöl) és ha mindez nem lenne elég új a szélvédő, ahogyan újak az első teleszkópok is.

Még 300 ezret (299.999 forint) sem kérnek azért a 2001-es Fiat Seicento 1.1 sporting Abarth-ért, amit tulajdonosai sajnálnak eladni, mivel a napi 100 km-t magabiztosan hozza és minden is cserélve lett rajta. Itt a hirdetésben egy hosszú felsorolás következik, de mi csak azokat vesszük sorra, ami végül nem történt meg. Ilyen például a dohányzás, az ugyanis az autóban nem működött, ezen kívül nem működik a hátsó ablaktörlő motor, az ablakmosó tartály tömítése el van öregedve, cserélni kell, szivárog a folyadék (Kb.: 600 Ft.) Tankot csak félig lehet tankolni, tömítésnél elfolyik (van hozzá új tömítés, csak cserélni kell, vagy egy új tankot kell felszerelni.) Az ár fix, alku nem érdekel – áll a hirdetésben.

Nem lehet alkudni annál a Fiat Seicento 1.1 sportingnál sem, amiért gazdája már csak 229 ezer forintot kér. A nagyrészt esztétikai hibákkal árult autó, a leírás szerint kicsit foglalkozós. A hengerfejnél csöpög az olaj (ez így marad, rosszabb nem lesz). A belső küszöb és a jobb hátsó kerékjárati ív rozsdásodik. Ha tele van tankolva, benzin szaga van. Az üzemanyag szintjelző kanyarban elmozdul. Gyújtáskapcsoló ki van kopva (pöccre indul hidegen-melegen, csak néha a kulccsal játszani kell) A nagyrészt mások által okozott parkolási nyomokat leszámítva napi használatban van.