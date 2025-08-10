21 perce
Autóklíma töltés és tisztítás: mennyibe kerül, és mikor ajánlott elvégeztetni? Szakember válaszol
Tavasszal és nyáron az egyik legfontosabb autós karbantartás a klímaberendezés ellenőrzése, tisztítása, esetenként pedig feltöltése – különösen, ha kellemetlen szag árad belőle vagy érezhetően gyengül a hűtési teljesítménye. Megkérdeztük Albert Gábor autószerelőt, mire kell figyelni, mikor érdemes szervizhez fordulni – és mit lehet akár otthon is megoldani.
Az autóklíma tisztítása nem csak a komfortérzet miatt fontos, hanem egészségügyi szempontból is. A hőmérsékletcsökkenéssel együtt ugyanis kellemetlen baktériumok, gombák, penész és por is szétáramolhat az utastérben, ami különösen az allergiásoknak vagy kisgyerekes családoknak lehet veszélyes.
Autóklíma tisztítása: évente legalább egyszer
– Évente legalább egyszer javasolt a teljes klímarendszer tisztítása, ideálisan tavasszal, a pollenszűrő cseréjével együtt – mondja Albert Gábor. – Allergiásoknak akár évente kétszer is ajánlott.
A legegyszerűbb és legolcsóbb módszer egy spray formájú klímatisztító használata. Ezt az autó belső keringetésére kapcsolva kell befújni, és 10-15 perc alatt elvégzi a dolgát. Aki viszont régen takarította a rendszert, vagy kellemetlen, dohos szagot érez, annak érdemes szervizben kérni a professzionális tisztítást. Ilyenkor ipari tisztítószerrel átöblítik a teljes klímarendszert.
A klímát nem kell évente tölteni – de van, amikor muszáj
Tévhit, hogy az autóklímát minden szezon előtt fel kell tölteni. A zárt rendszer elvileg nem igényel rendszeres utántöltést – de a valóság gyakran mást mutat.
– Ha érezhetően csökken a hűtési teljesítmény, gyanakodhatunk arra, hogy szivárgás vagy más hiba van a rendszerben – figyelmeztet Gábor. – Ilyenkor szervizben érdemes szivárgáskeresést, nyomáspróbát és töltést kérni - mondja a szakember.
A klímatöltés ára széles skálán mozog: egy kisebb mennyiségű utántöltés vagy hűtőközeg-pótlás tízezres tétel, de ha komolyabb javításra, alkatrészcserére is szükség van, az ár akár több százezer forintra is rúghat.
Pollenszűrőcsere otthon – de nem minden autónál egyszerű
Felmerül a kérdés: a pollenszűrőt otthon is ki lehet cserélni?
– A pollenszűrőcserét sok autótípusnál meg tudja oldani az ember otthon is – mondja a szakember. – De előfordul, hogy hozzá kell férni a műszerfal mögé, vagy ki kell szerelni a gázpedált, így nem minden esetben javasolt házilag nekilátni.
A szűrő ára típusfüggő, általában pár ezer forint, cseréje pedig akár fél óra alatt elvégezhető – feltéve, ha könnyen hozzáférhető helyen van.
Mennyibe kerül mindez?
- Klímatisztítás spray-vel: pár ezer forint (otthon is elvégezhető)
- Szervizben tisztítás ipari eszközökkel: kb. 10–20 ezer forint
- Klímatöltés szivárgáskereséssel: 30–300 ezer forint (hibától függően)
- Pollenszűrőcsere otthon: pár ezer forintos szűrő + egy kis szerelési rutin
Jobb megelőzni, mint utólag nyögni a százezreket
A klíma nemcsak hűt, hanem szűr, párátlanít, és alapvetően hozzájárul a biztonságos közlekedéshez is – például ha nyáron megakadályozza, hogy az autó belseje szaunává váljon. Éppen ezért megéri évente egyszer – vagy legalább pár évente – ellenőriztetni a rendszert szakszervizben.
Mert egy dolog biztos: ha egyszer büdös, ha egyszer nem hűt, akkor már nem csak a komfortérzeted, de az egészséged is kárát láthatja.
Dübörögtek a lóerők a Joskar-Ola napokon – az autós- és tuningtalálkozón jártunk - fotók