Autóklíma töltés és tisztítás: mennyibe kerül, és mikor ajánlott elvégeztetni? Szakember válaszol

Az autóklíma tisztítása nem csak a komfortérzet miatt fontos, hanem egészségügyi szempontból is. A hőmérsékletcsökkenéssel együtt ugyanis kellemetlen baktériumok, gombák, penész és por is szétáramolhat az utastérben, ami különösen az allergiásoknak vagy kisgyerekes családoknak lehet veszélyes.

Albert Gábor autószerelőt kérdeztük autóklíma töltés és tisztítás kapcsán

Fotó: Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

Autóklíma tisztítása: évente legalább egyszer

– Évente legalább egyszer javasolt a teljes klímarendszer tisztítása, ideálisan tavasszal, a pollenszűrő cseréjével együtt – mondja Albert Gábor. – Allergiásoknak akár évente kétszer is ajánlott.

A legegyszerűbb és legolcsóbb módszer egy spray formájú klímatisztító használata. Ezt az autó belső keringetésére kapcsolva kell befújni, és 10-15 perc alatt elvégzi a dolgát. Aki viszont régen takarította a rendszert, vagy kellemetlen, dohos szagot érez, annak érdemes szervizben kérni a professzionális tisztítást. Ilyenkor ipari tisztítószerrel átöblítik a teljes klímarendszert.

A klímát nem kell évente tölteni – de van, amikor muszáj

Tévhit, hogy az autóklímát minden szezon előtt fel kell tölteni. A zárt rendszer elvileg nem igényel rendszeres utántöltést – de a valóság gyakran mást mutat.

– Ha érezhetően csökken a hűtési teljesítmény, gyanakodhatunk arra, hogy szivárgás vagy más hiba van a rendszerben – figyelmeztet Gábor. – Ilyenkor szervizben érdemes szivárgáskeresést, nyomáspróbát és töltést kérni - mondja a szakember.

A klímatöltés ára széles skálán mozog: egy kisebb mennyiségű utántöltés vagy hűtőközeg-pótlás tízezres tétel, de ha komolyabb javításra, alkatrészcserére is szükség van, az ár akár több százezer forintra is rúghat.

Pollenszűrőcsere otthon – de nem minden autónál egyszerű

Felmerül a kérdés: a pollenszűrőt otthon is ki lehet cserélni?

– A pollenszűrőcserét sok autótípusnál meg tudja oldani az ember otthon is – mondja a szakember. – De előfordul, hogy hozzá kell férni a műszerfal mögé, vagy ki kell szerelni a gázpedált, így nem minden esetben javasolt házilag nekilátni.

A szűrő ára típusfüggő, általában pár ezer forint, cseréje pedig akár fél óra alatt elvégezhető – feltéve, ha könnyen hozzáférhető helyen van.